ECB Finansal Olmayan Kuruluşlara Sağlanan Krediler (Yıllık), söz konusu dönemdeki Avrupalı finansal olmayan kuruluşlara verilen kredi miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini yansıtır. Gösterge, Avrupa Merkez Bankası tarafından yılda iki kez yayınlanır. Her biri önceki iki çeyreğe ait kredileri kapsar.

Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler, ilgili şirketin ekonomik faaliyetine göre sınıflandırılır. Bu ekonomik faaliyetler şunlardır: tarım ve ormancılık, madencilik, imalat, elektrik, gaz, inşaat, toptan ve perakende ticaret, ulaşım vb. Kullanılan sınıflandırmaya göre, finansal olmayan kuruluşlar özel girişimcileri içermez. Ek olarak, NFC kredileri hesaplamasına kamu sektörü kredileri dahil edilmez (bazı faaliyetler esas sınıflandırmaya (örneğin ulaşım hizmetleri) girse de).

Gösterge, euro bölgesi finansal kuruluşlarının ECB'ye bildirdiği verilere ve 2003 yılından bu yana ECB tarafından gerçekleştirilen Banka Kredileri Anketine dayalı olarak hesaplanır. Anket, şirketlerin ve hanehalklarının banka kredilerinin arz ve talebine ilişkin başka şekilde ele edilemez görüşlerini sunar. Mevcut kredi hacmine ek olarak, anket kredi şartları, kredileri onaylama standartları ve reddedilen kredilerin payı hakkında sorular içerir. Elde edilen veriler, özellikle finansal kriz dönemlerinde para politikası tedbirlerine ilişkin çeşitli karar alma süreçlerinde kullanılır.

Kredilere ilişkin veriler, ekonomiye para sağlanmasında kilit rol oynar. Gösterge değerinde artış veya değerin beklentilerin üzerinde olması, ekonomiyi ve euroyu canlandırabilir. Bu doğrultuda, gösterge değerinin beklenen değerden düşük olması da euro için negatif olarak görülür.

