Japonya Öncü Endeks, imalat ve istihdam gibi çeşitli ekonomik faaliyetlerdeki önemli ekonomik göstergelerin dalgalanmalarını yansıtır. Endeks, ekonominin mevcut durumunun değerlendirilmesine ve gelecekteki değişikliklerin tahmin edilmesine yardımcı olur.

Japonya Öncü Endeks, Japonya'daki 12 ana göstergeden gelen verilerin birleştirilmesiyle oluşur. Bunlar, stoklar, makine siparişleri, hisse senedi fiyatları ve Japonya'nın ekonomisinin kısa ve orta vadede performansının diğer önemli göstergelerini içerir.

Bu öncü bir göstergedir. Analistler, Öncü Endeksin, yayınlandığı dönemden altı ila dokuz ay sonraki ülke ekonomisinin görünümünü tahmin ettiğine inanır. Endeks değerinin beklenen değerden daha yüksek olması yen fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Bu endeks, ekonominin gelecekteki yönünün değerlendirilmesi adına tasarlanmıştır. Endeks, ekonominin hareketinden önce dalgalanan öncü serilerin finansal istatistiklerine dayanır. Öncü serilerin istatistikleri, nihai talepteki malların stok oranı endeksin, yeni iş olanakları endeksini ve TSE stok endeksini içerir.

Endeks değerlerinde artış ekonomi ve yen için olumlu olarak görülür.

Son değerler: