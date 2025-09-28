TakvimBölümler

Japonya Öncü Endeks (Japan Leading Index)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Kabine Ofisi (Cabinet Office)
Sektör:
İş
Düşük 105.9 106.4
105.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
105.9
105.9
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Japonya Öncü Endeks, imalat ve istihdam gibi çeşitli ekonomik faaliyetlerdeki önemli ekonomik göstergelerin dalgalanmalarını yansıtır. Endeks, ekonominin mevcut durumunun değerlendirilmesine ve gelecekteki değişikliklerin tahmin edilmesine yardımcı olur.

Japonya Öncü Endeks, Japonya'daki 12 ana göstergeden gelen verilerin birleştirilmesiyle oluşur. Bunlar, stoklar, makine siparişleri, hisse senedi fiyatları ve Japonya'nın ekonomisinin kısa ve orta vadede performansının diğer önemli göstergelerini içerir.

Bu öncü bir göstergedir. Analistler, Öncü Endeksin, yayınlandığı dönemden altı ila dokuz ay sonraki ülke ekonomisinin görünümünü tahmin ettiğine inanır. Endeks değerinin beklenen değerden daha yüksek olması yen fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Bu endeks, ekonominin gelecekteki yönünün değerlendirilmesi adına tasarlanmıştır. Endeks, ekonominin hareketinden önce dalgalanan öncü serilerin finansal istatistiklerine dayanır. Öncü serilerin istatistikleri, nihai talepteki malların stok oranı endeksin, yeni iş olanakları endeksini ve TSE stok endeksini içerir.

Endeks değerlerinde artış ekonomi ve yen için olumlu olarak görülür.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya Öncü Endeks (Japan Leading Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025 başlangıç
105.9
106.4
105.1
Haz 2025
105.6
106.1
106.1
Haz 2025 başlangıç
106.1
103.8
104.8
May 2025
104.8
105.3
105.3
May 2025 başlangıç
105.3
104.9
104.2
Nis 2025
104.2
103.4
103.4
Nis 2025 başlangıç
103.4
108.1
107.6
Mar 2025
108.1
107.7
107.7
Mar 2025 başlangıç
107.7
108.2
108.2
Şub 2025
107.9
107.9
107.9
Şub 2025 başlangıç
107.9
107.6
108.2
Oca 2025
108.3
108.0
108.0
Oca 2025 başlangıç
108.0
108.0
107.9
Ara 2024
108.3
108.9
108.9
Ara 2024 başlangıç
108.9
108.1
107.8
Kas 2024
107.5
107.0
107.0
Kas 2024 başlangıç
107.0
109.5
109.1
Eki 2024
109.1
108.6
108.6
Eki 2024 başlangıç
108.6
108.9
108.9
Eyl 2024
109.1
109.4
109.4
Eyl 2024 başlangıç
109.4
107.2
106.9
Ağu 2024
106.9
106.7
106.7
Ağu 2024 başlangıç
106.7
108.8
109.3
Tem 2024
109.3
109.5
109.5
Tem 2024 başlangıç
109.5
109.0
109.1
Haz 2024
109.0
108.6
108.6
Haz 2024 başlangıç
108.6
110.7
111.2
May 2024
111.2
111.1
111.1
May 2024 başlangıç
111.1
111.6
110.9
Nis 2024
110.9
111.6
111.6
Nis 2024 başlangıç
111.6
111.0
111.7
Mar 2024
112.2
111.4
111.4
Mar 2024 başlangıç
111.4
110.7
112.1
Şub 2024
111.8
111.8
111.8
Şub 2024 başlangıç
111.8
109.8
109.5
Oca 2024
109.5
109.9
109.9
Oca 2024 başlangıç
109.9
110.2
110.5
Ara 2023
110.2
110.0
110.0
Ara 2023 başlangıç
110.0
107.7
108.1
Kas 2023
107.6
107.7
107.7
Kas 2023 başlangıç
107.7
108.8
108.9
Eki 2023
108.9
108.7
108.7
Eki 2023 başlangıç
108.7
108.8
109.3
Eyl 2023
108.9
108.7
108.7
Eyl 2023 başlangıç
108.7
109.4
109.2
Ağu 2023
109.2
109.5
109.5
Ağu 2023 başlangıç
109.5
107.9
108.2
Tem 2023
108.2
107.6
107.6
Tem 2023 başlangıç
107.6
108.9
108.8
Haz 2023
108.9
108.9
108.9
