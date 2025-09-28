TakvimBölümler

KOF İsviçre Ekonomik Görünüm (KOF Switzerland Economic Barometer)

Ülke:
İsviçre
CHF, İsviçre frankı
Kaynak:
KOF İsviçre Ekonomi Enstitüsü (KOF Swiss Economic Institute)
Sektör:
İş
Orta
101.3
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
97.9
97.4
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
KOF İsviçre Ekonomik Barometresi önümüzdeki altı ay için birleşik ekonomik görünüm sağlar. Gösterge hesaplama formülü yaklaşık 200 istatistiksel değer içerir. Değişkenlerin listesi yıllık olarak revize edilir. Değişken seçmek için temel kriter, ülke ekonomisi ve iş çevrimleri üzerindeki etkisidir.

Göstergede artış CHF teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"KOF İsviçre Ekonomik Görünüm (KOF Switzerland Economic Barometer)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
97.4
97.9
101.3
Tem 2025
101.1
98.5
96.3
Haz 2025
96.1
100.3
98.6
May 2025
98.5
100.1
97.1
Nis 2025
97.1
101.5
103.2
Mar 2025
103.9
100.4
102.6
Şub 2025
101.7
100.4
103.0
Oca 2025
101.6
99.2
99.6
Ara 2024
99.5
101.2
102.9
Kas 2024
101.8
100.6
99.7
Eki 2024
99.5
104.6
104.5
Eyl 2024
105.5
101.3
105.0
Ağu 2024
101.6
101.8
100.6
Tem 2024
101.0
101.5
102.7
Haz 2024
102.7
101.2
102.2
May 2024
100.3
99.6
101.9
Nis 2024
101.8
94.9
100.4
Mar 2024
101.5
102.0
Şub 2024
101.6
96.2
101.5
Oca 2024
101.5
96.9
98.0
Ara 2023
97.8
95.7
97.2
Kas 2023
96.7
98.4
95.1
Eki 2023
95.8
97.3
95.9
Eyl 2023
95.9
91.0
96.2
Ağu 2023
91.1
91.4
92.1
Tem 2023
92.2
93.7
90.7
Haz 2023
90.8
86.4
91.4
May 2023
90.2
94.1
96.1
Nis 2023
96.4
94.3
99.2
Mar 2023
98.2
101.9
98.9
Şub 2023
100.0
101.5
97.4
Oca 2023
97.2
89.1
91.5
Ara 2022
92.2
86.9
89.2
Kas 2022
89.5
96.7
90.9
Eki 2022
90.9
97.9
92.3
Eyl 2022
93.8
86.2
93.5
Ağu 2022
86.5
88.8
90.5
Tem 2022
90.1
97.7
95.2
Haz 2022
96.9
99.8
97.7
May 2022
96.8
101.6
103.0
Nis 2022
101.7
98.2
99.2
Mar 2022
99.7
106.7
105.3
Şub 2022
105.0
107.5
107.2
Oca 2022
107.8
107.0
107.2
Ara 2021
107.0
117.3
107.5
Kas 2021
108.5
120.0
110.2
Eki 2021
110.7
115.5
111.0
Eyl 2021
110.6
110.5
113.5
Ağu 2021
113.5
116.2
130.9
Tem 2021
129.8
115.6
133.3
123
