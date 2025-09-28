Ekonomik Takvim
KOF İsviçre Ekonomik Görünüm (KOF Switzerland Economic Barometer)
|Orta
|97.4
|97.9
|
101.3
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|97.9
|
97.4
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
KOF İsviçre Ekonomik Barometresi önümüzdeki altı ay için birleşik ekonomik görünüm sağlar. Gösterge hesaplama formülü yaklaşık 200 istatistiksel değer içerir. Değişkenlerin listesi yıllık olarak revize edilir. Değişken seçmek için temel kriter, ülke ekonomisi ve iş çevrimleri üzerindeki etkisidir.
Göstergede artış CHF teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"KOF İsviçre Ekonomik Görünüm (KOF Switzerland Economic Barometer)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
