TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

CFTC Gümüş Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Amerika Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sektör:
Piyasa
Düşük 52.3 K
51.5 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
52.3 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) Ticari Olmayan Ticari Net Pozisyonları haftalık raporu, piyasada mevcut olan ve ticari olmayan (spekülatif) tüccarlar tarafından açılan uzun ve kısa gümüş pozisyonlarının toplam hacmi arasındaki farkı yansıtır. Rapor yalnızca ABD vadeli işlem piyasalarını (Chicago ve New York Borsalar) içerir.

Bu nedenle gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun gümüş pozisyonlarının net hacmidir.

Son değerler:

açıklanan veri

"CFTC Gümüş Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23 Eyl 2025
52.3 K
51.5 K
16 Eyl 2025
51.5 K
53.9 K
9 Eyl 2025
53.9 K
55.9 K
2 Eyl 2025
55.9 K
46.5 K
26 Ağu 2025
46.5 K
46.5 K
19 Ağu 2025
46.5 K
44.3 K
12 Ağu 2025
44.3 K
50.7 K
5 Ağu 2025
50.7 K
59.4 K
29 Tem 2025
59.4 K
60.6 K
22 Tem 2025
60.6 K
59.4 K
15 Tem 2025
59.4 K
58.5 K
8 Tem 2025
58.5 K
63.4 K
1 Tem 2025
63.4 K
62.9 K
24 Haz 2025
62.9 K
67.2 K
17 Haz 2025
67.2 K
66.7 K
10 Haz 2025
66.7 K
60.8 K
3 Haz 2025
60.8 K
53.0 K
27 May 2025
53.0 K
50.0 K
20 May 2025
50.0 K
47.8 K
13 May 2025
47.8 K
49.3 K
6 May 2025
49.3 K
49.9 K
29 Nis 2025
49.9 K
44.7 K
22 Nis 2025
44.7 K
43.9 K
15 Nis 2025
43.9 K
46.5 K
8 Nis 2025
46.5 K
57.3 K
1 Nis 2025
57.3 K
61.0 K
25 Mar 2025
61.0 K
62.3 K
18 Mar 2025
62.3 K
59.5 K
11 Mar 2025
59.5 K
53.3 K
4 Mar 2025
53.3 K
52.9 K
25 Şub 2025
52.9 K
54.5 K
18 Şub 2025
54.5 K
49.7 K
11 Şub 2025
49.7 K
50.4 K
4 Şub 2025
50.4 K
44.4 K
28 Oca 2025
44.4 K
47.5 K
21 Oca 2025
47.5 K
46.1 K
14 Oca 2025
46.1 K
40.9 K
7 Oca 2025
40.9 K
40.2 K
24 Ara 2024
40.2 K
40.3 K
17 Ara 2024
40.3 K
41.2 K
10 Ara 2024
41.2 K
43.3 K
3 Ara 2024
43.3 K
42.8 K
26 Kas 2024
42.8 K
46.3 K
19 Kas 2024
46.3 K
47.6 K
12 Kas 2024
47.6 K
53.3 K
5 Kas 2024
53.3 K
60.4 K
29 Eki 2024
60.4 K
66.4 K
22 Eki 2024
66.4 K
54.0 K
15 Eki 2024
54.0 K
54.7 K
8 Eki 2024
54.7 K
56.9 K
12345678...19
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod