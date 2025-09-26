TakvimBölümler

Singapur'un Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 1.4% 2 Q 2025 1.4% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 2.0% 2 Q 2025 2.1% Çeyreklik
TÜFE (Yıllık) 0.5% Ağu 2025 0.6% Aylık
Ticaret Dengesi S$​5.078 B Ağu 2025 S$​6.351 B Aylık

2025.09.26 05:00, SGD, Sanayi Üretimi (Aylık), Açıklanan: -9.7%, Beklenti: 2.8%, Önceki: 8.8%
2025.09.26 05:00, SGD, Sanayi Üretimi (Yıllık), Açıklanan: -7.8%, Beklenti: -4.5%, Önceki: 7.7%
2025.09.29 16:00, SGD, Banka Kredileri, Beklenti: S$​861.124 B, Önceki: S$​854.020 B
2025.10.01 00:30, SGD, URA Mülk Fiyat Endeksi (Çeyreklik), Beklenti: 0.8%, Önceki: 1.0%
2025.10.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, Beklenti: 48.7, Önceki: 49.9
2025.10.03 00:30, SGD, S&P Global PMI, Önceki: 51.2
2025.10.06 16:00, SGD, Döviz Rezervleri, Beklenti: $​385.398 B, Önceki: $​391.267 B

Ekonomik göstergeler

GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 4.4% 2 Q 2025 4.3% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 1.4% 2 Q 2025 1.4% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
İşsizlik Oranı 2.0% 2 Q 2025 2.1% Çeyreklik
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
TÜFE (Yıllık) 0.5% Ağu 2025 0.6% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Banka Kredileri S$​854.020 B Tem 2025 S$​853.336 B Aylık
Döviz Rezervleri $​391.267 B Ağu 2025 $​397.336 B Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Petrol Dışı Yurt İçi İhracatlar (Aylık) -8.9% Ağu 2025 -6.0% Aylık
Petrol Dışı Yurt İçi İhracatlar (Yıllık) -11.3% Ağu 2025 -4.7% Aylık
Ticaret Dengesi S$​5.078 B Ağu 2025 S$​6.351 B Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
S&P Global PMI 51.2 Ağu 2025 52.7 Aylık
SIPMM PMI 49.9 Ağu 2025 Aylık
Sanayi Üretimi (Aylık) -9.7% Ağu 2025 8.8% Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) -7.8% Ağu 2025 7.7% Aylık
İmalat İş Beklentileri 5.0 2 Q 2025 -6.0 Çeyreklik
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Perakende Satışlar (Aylık) 1.0% May 2025 0.0% Aylık
Perakende Satışlar (Yıllık) 1.4% May 2025 0.2% Aylık
Konut Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
URA Mülk Fiyat Endeksi (Çeyreklik) 1.0% 2 Q 2025 0.5% Çeyreklik