Ekonomik Takvim
Singapur'un Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|1.4%
|2 Q 2025
|1.4%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|2.0%
|2 Q 2025
|2.1%
|Çeyreklik
|TÜFE (Yıllık)
|0.5%
|Ağu 2025
|0.6%
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|S$5.078 B
|Ağu 2025
|S$6.351 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 05:00, SGD, Sanayi Üretimi (Aylık), Açıklanan: -9.7%, Beklenti: 2.8%, Önceki: 8.8%
2025.09.26 05:00, SGD, Sanayi Üretimi (Yıllık), Açıklanan: -7.8%, Beklenti: -4.5%, Önceki: 7.7%
2025.09.29 16:00, SGD, Banka Kredileri, Beklenti: S$861.124 B, Önceki: S$854.020 B
2025.10.01 00:30, SGD, URA Mülk Fiyat Endeksi (Çeyreklik), Beklenti: 0.8%, Önceki: 1.0%
2025.10.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, Beklenti: 48.7, Önceki: 49.9
2025.10.03 00:30, SGD, S&P Global PMI, Önceki: 51.2
2025.10.06 16:00, SGD, Döviz Rezervleri, Beklenti: $385.398 B, Önceki: $391.267 B
Ekonomik göstergeler
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|4.4%
|2 Q 2025
|4.3%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|1.4%
|2 Q 2025
|1.4%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|İşsizlik Oranı
|2.0%
|2 Q 2025
|2.1%
|Çeyreklik
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|TÜFE (Yıllık)
|0.5%
|Ağu 2025
|0.6%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Banka Kredileri
|S$854.020 B
|Tem 2025
|S$853.336 B
|Aylık
|Döviz Rezervleri
|$391.267 B
|Ağu 2025
|$397.336 B
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Petrol Dışı Yurt İçi İhracatlar (Aylık)
|-8.9%
|Ağu 2025
|-6.0%
|Aylık
|Petrol Dışı Yurt İçi İhracatlar (Yıllık)
|-11.3%
|Ağu 2025
|-4.7%
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|S$5.078 B
|Ağu 2025
|S$6.351 B
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|S&P Global PMI
|51.2
|Ağu 2025
|52.7
|Aylık
|SIPMM PMI
|49.9
|Ağu 2025
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Aylık)
|-9.7%
|Ağu 2025
|8.8%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|-7.8%
|Ağu 2025
|7.7%
|Aylık
|İmalat İş Beklentileri
|5.0
|2 Q 2025
|-6.0
|Çeyreklik
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Perakende Satışlar (Aylık)
|1.0%
|May 2025
|0.0%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|1.4%
|May 2025
|0.2%
|Aylık
|Konut
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|URA Mülk Fiyat Endeksi (Çeyreklik)
|1.0%
|2 Q 2025
|0.5%
|Çeyreklik