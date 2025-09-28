Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Aylık) (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index m/m)
|Yüksek
|0.2%
|0.2%
|
0.2%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.2%
|
0.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Çekirdek PCE Fiyat Endeksi m/m, bir önceki aya göre belirlenen aydaki dayanıklı ve dayanıksız mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini yansıtır. Gıda ve enerji fiyatları yüksek volatiliteleri nedeniyle endeksten dışlanır.
Enflasyonu tahmin ederken Fed endeksi kullanılır. Endeks büyümesi dolar kurları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Aylık) (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
