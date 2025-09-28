TakvimBölümler

İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)

Ülke:
İtalya
EUR, Euro
Kaynak:
Ulusal İstatistik Enstitüsü (National Institute of Statistics)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük 1.6% 4.3%
2.4%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
0.1%
1.6%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık), hem iç piyasada satılan sanayi ürünlerinin üretim fiyatlarını hem de dış piyasalarda satılan sanayi ürünlerinin üretim fiyatlarını dikkate alır ve pazarlamanın ilk aşamasında oluşan çıktı fiyatlarının zaman içindeki değişimini yansıtır.

ÜFE, fiyatlardaki değişimi yüzde olarak yansıtır. ÜFE (Yıllık), söz konusu aydaki fiyatların bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde olarak değişimini (eğilimsel fark, İtalyanca "variazione tendenziale") yansıtır.

Endeks, Avrupa'da kabul edilen hesaplama kurallarına göre İtalya'da ISTAT tarafından hesaplanır ve ATECO 2002 sınıflandırmasına göre şu sanayi sektörlerini kapsar: madencilik ve nakliye; imalat; elektrik, gaz, buhar ve klima temini; su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve onarma faaliyetleri. Ürün kalemleri, ATECO hiyerarşisine, yani kategorilere, sınıflara, gruplara ve bölümlere göre derlenir ve ayrıca dayanıklı tüketim malları, dayanıksız tüketim malları, sermaye malları, ara mallar ve enerji olarak ayrılırlar.

Gösterge hesaplamasında, 1102 ürün kalemindeki "EXW (fabrika teslimi fiyatları) eksi KDV" fiyatları dikkate alınır. Verileri toplamak adına, her ay için 12.600'den fazla veri birimi sağlayan 3.667 şirketten oluşan örneklem oluşturulur.

Endeksin hesaplanmasında yer alan ürün kalemlerine, yurt içi satış değerlerine dayalı olarak belirli ağırlıklar atanır.

ÜFE (Yıllık) değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
1.6%
4.3%
2.4%
Haz 2025
2.5%
-2.0%
1.7%
May 2025
1.7%
0.2%
2.6%
Nis 2025
2.6%
6.6%
3.9%
Mar 2025
3.9%
10.3%
6.2%
Şub 2025
6.2%
4.8%
4.4%
Oca 2025
4.4%
-1.8%
1.1%
Ara 2024
1.1%
-1.8%
-0.5%
Kas 2024
-0.5%
-4.4%
-2.8%
Eki 2024
-2.8%
-0.9%
-2.0%
Eyl 2024
-2.0%
1.3%
-0.8%
Ağu 2024
-0.8%
2.0%
-1.1%
Tem 2024
-1.1%
0.6%
-2.5%
Haz 2024
-2.5%
1.0%
-3.5%
May 2024
-1.5%
-4.8%
-1.4%
Nis 2024
-5.9%
-9.2%
-9.6%
Mar 2024
-9.6%
-7.1%
-10.8%
Şub 2024
-10.8%
-11.1%
-10.7%
Oca 2024
-10.7%
-15.5%
-16.0%
Ara 2023
-16.0%
-8.8%
-12.6%
Kas 2023
-12.6%
-2.8%
-9.5%
Eki 2023
-9.5%
-8.5%
-14.1%
Eyl 2023
-14.1%
-8.6%
-12.2%
Ağu 2023
-12.2%
-7.6%
-10.2%
Tem 2023
-10.2%
-11.5%
-5.5%
Haz 2023
-5.5%
-12.9%
-4.3%
May 2023
-4.3%
-9.4%
-1.5%
Nis 2023
-1.5%
-4.0%
3.7%
Mar 2023
3.8%
1.8%
9.6%
Şub 2023
9.6%
10.1%
11.1%
Oca 2023
11.1%
25.2%
31.7%
Ara 2022
31.7%
25.1%
29.4%
Kas 2022
29.4%
23.7%
28.0%
Eki 2022
28.0%
44.6%
41.7%
Eyl 2022
41.8%
44.2%
40.1%
Ağu 2022
40.1%
38.6%
36.9%
Tem 2022
36.9%
33.5%
34.1%
Haz 2022
34.1%
34.7%
34.6%
May 2022
34.6%
32.1%
35.3%
Nis 2022
35.3%
40.0%
36.9%
Mar 2022
36.9%
29.7%
32.8%
Şub 2022
32.8%
35.0%
32.9%
Oca 2022
32.9%
20.7%
22.6%
Ara 2021
22.6%
23.8%
22.2%
Kas 2021
22.1%
22.1%
20.4%
Eki 2021
20.4%
15.0%
13.3%
Eyl 2021
13.3%
12.9%
11.6%
Ağu 2021
11.6%
10.4%
11.2%
Tem 2021
10.4%
10.0%
9.1%
Haz 2021
9.1%
9.4%
8.1%
1234
