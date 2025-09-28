Ekonomik Takvim
Norveç Kamu İç Kredi Borçları (Yıllık) (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)
|Düşük
|4.1%
|4.1%
|
4.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|4.1%
|
4.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kamu İç Kredi Borçları (Yıllık), Norveç hanehalkının Norveç kronu ve yabancı para cinsinden Norveç kredi kuruluşlarına olan borcunu yansıtır. İstatistik, yerel bankalar, devlet kredi kuruluşları, mali ve hayat dışı sigorta şirketleri, ipotek şirketleri, sosyal güvenlik kuruluşları vb. tarafından verilen tüm kredilere ilişkin borçları kapsamaktadır.
Kredi borçları göstergesi, Norveç'teki özel sektör kredilerini doğrudan yansıtır. Hanehalklarına ve özel işletmelere verilen kredilerin miktarı, ülkenin bankacılık sektörünün gelişmişlik düzeyini, tüketici refahını ve kısmen de perakende satışları karakterize eder. Genel olarak, Perakende Satışlardaki artış, tüketici faaliyetinde bir artış olduğunu gösterir ve Norveç kronu fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Norveç Kamu İç Kredi Borçları (Yıllık) (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
