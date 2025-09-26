TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik takvim ve göstergeleri

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 3.8% 2 Q 2025 3.3% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 4.3% Ağu 2025 4.2% Aylık
TÜFE (Yıllık) N/D Ağu 2025 2.7% Aylık
Fed Faiz Oranı Kararı 4.25% 4.50%
Ticaret Dengesi $​-78.311 B Tem 2025 $​-59.086 B Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 12:30, USD, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Aylık), Açıklanan: 0.2%, Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Yıllık), Açıklanan: 2.9%, Beklenti: 2.9%, Önceki: 2.9%
2025.09.26 12:30, USD, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Aylık), Açıklanan: 0.3%, Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Yıllık), Açıklanan: 2.7%, Beklenti: 2.8%, Önceki: 2.6%
2025.09.26 12:30, USD, Kişisel Harcamalar (Aylık), Açıklanan: 0.6%, Beklenti: 0.4%, Önceki: 0.5%
2025.09.26 12:30, USD, Kişisel Gelir (Aylık), Açıklanan: 0.4%, Beklenti: -0.1%, Önceki: 0.4%
2025.09.26 12:30, USD, Reel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) (Aylık), Açıklanan: 0.3%, Beklenti: 0.1%, Önceki: 0.4%
2025.09.26 14:00, USD, Dallas Fed Kırpılmış Ortalama Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) Enflasyonu Oranı
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Tüketici Görüşü, Açıklanan: 55.1, Beklenti: 55.4, Önceki: 55.4
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Tüketici Beklentileri, Açıklanan: 51.7, Beklenti: 51.8, Önceki: 51.8
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Mevcut Koşullar, Açıklanan: 60.4, Beklenti: 61.2, Önceki: 61.2
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Enflasyon Beklentileri, Açıklanan: 4.7%, Beklenti: 4.8%, Önceki: 4.8%
2025.09.26 14:00, USD, Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri, Açıklanan: 3.7%, Beklenti: 3.9%, Önceki: 3.9%
2025.09.26 17:00, USD, Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı, Açıklanan: 424, Önceki: 418
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı, Açıklanan: 549, Önceki: 542
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Bakır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 30.2 K, Önceki: 30.3 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Gümüş Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 52.3 K, Önceki: 51.5 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 266.7 K, Önceki: 266.4 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 103.0 K, Önceki: 98.7 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -172.5 K, Önceki: -225.1 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC AlüminyumTicari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 0.7 K, Önceki: 1.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Mısır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -51.2 K, Önceki: -36.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Doğal Gaz Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -128.1 K, Önceki: -110.9 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Soya Fasulyesi Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 5.7 K, Önceki: 21.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Buğday Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -81.7 K, Önceki: -72.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 23.4 K, Önceki: 17.8 K
2025.09.29 11:30, USD, Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
2025.09.29 14:00, USD, Askıdaki Konut Satışları (Aylık), Beklenti: 2.0%, Önceki: -0.4%
2025.09.29 14:00, USD, Askıdaki Konut Satışları (Yıllık), Beklenti: 2.3%, Önceki: 0.7%
2025.09.29 14:00, USD, Askıdaki Konut Satışları Endeksi, Önceki: 71.7
2025.09.29 14:30, USD, Dallas Fed Üretim Endeksi
2025.09.29 15:30, USD, 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi, Önceki: 3.860%
2025.09.29 15:30, USD, 6 Aylık Hazine Bonosu İhalesi, Önceki: 3.705%
2025.09.29 17:30, USD, FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
2025.09.30 10:00, USD, Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
2025.09.30 13:00, USD, Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık), Beklenti: 0.1%, Önceki: -0.2%
2025.09.30 13:00, USD, Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık), Beklenti: 2.6%, Önceki: 2.6%
2025.09.30 13:00, USD, HPI, Beklenti: 434.3, Önceki: 433.8
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Kompozit-20 y/y, Beklenti: 1.7%, Önceki: 2.1%
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Kompozit-20 (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) m/m, Beklenti: -0.4%, Önceki: 0.0%
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Kompozit-20 (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) m/m, Beklenti: -0.1%, Önceki: -0.3%
2025.09.30 13:45, USD, MNI Chicago İş Barometresi, Beklenti: 45.8, Önceki: 41.5
2025.09.30 14:00, USD, JOLTS İş Olanakları, Beklenti: 7.326 M, Önceki: 7.181 M
2025.09.30 14:00, USD, CB Tüketici Güven Endeksi, Beklenti: 100.7, Önceki: 97.4
2025.09.30 14:30, USD, Dallas Fed Hizmet Gelirleri
2025.09.30 14:30, USD, Dallas Fed Hizmet İşletme Aktivitesi
2025.09.30 15:30, USD, 52 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi, Önceki: 3.660%
2025.10.01 12:15, USD, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi, Beklenti: -19 K, Önceki: 54 K
2025.10.01 13:45, USD, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 52.8, Önceki: 53.0
2025.10.01 14:00, USD, İnşaat Harcamaları (Aylık), Beklenti: -0.4%, Önceki: -0.1%
2025.10.01 14:00, USD, ISM Üretim PMI
2025.10.01 14:00, USD, ISM Üretim Fiyatları Ücreti
2025.10.01 14:00, USD, ISM İmalat İstihdam
2025.10.01 14:00, USD, ISM Üretimi Yeni Siparişler
2025.10.01 14:30, USD, ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi, Beklenti: 2.655 M, Önceki: -0.607 M
2025.10.01 14:30, USD, ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi, Beklenti: -0.116 M, Önceki: 0.177 M
2025.10.01 14:30, USD, ÇED Ham Petrol İthalat Değişimi, Beklenti: 1.162 M, Önceki: 1.596 M
2025.10.01 14:30, USD, ÇED Distilat Yakıt Üretim Değişimi, Beklenti: 0.153 M, Önceki: 0.029 M
2025.10.01 14:30, USD, EIA Distilat Stokları Değişimi, Beklenti: 0.313 M, Önceki: -1.685 M
2025.10.01 14:30, USD, ÇED Benzinli Üretim Değişimi, Beklenti: -0.044 M, Önceki: 0.300 M
2025.10.01 14:30, USD, ÇED'in Isıtma Yağı Stokları Değişimi, Beklenti: -0.850 M, Önceki: -0.189 M
2025.10.01 14:30, USD, ÇED Benzinli Stoklar Değişimi, Beklenti: 2.024 M, Önceki: -1.081 M
2025.10.01 14:30, USD, EIA Rafineri Ham Petrolü Günlük Girdi Değişimi, Önceki: 0.052 M
2025.10.01 14:30, USD, EIA Rafineri Kullanım Oranı Değişimi, Önceki: -0.3%
2025.10.02 11:30, USD, Challenger İşten Çıkarmalar
2025.10.02 11:30, USD, Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık)
2025.10.02 12:30, USD, Yeni İşsizlik Başvuruları, Beklenti: 207 K, Önceki: 218 K
2025.10.02 12:30, USD, Devam Eden İşsizlik Başvuruları, Beklenti: 1.923 M, Önceki: 1.926 M
2025.10.02 12:30, USD, Yeni İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama, Beklenti: 232.553 K, Önceki: 237.500 K
2025.10.02 14:00, USD, Fabrika Siparişleri (Aylık), Beklenti: 2.5%, Önceki: -1.3%
2025.10.02 14:00, USD, Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık), Beklenti: 0.4%, Önceki: 0.6%
2025.10.02 14:00, USD, Hava Araçları Hariç Savunma Dışı Sermaye Malları Sevkiyatı (Aylık), Beklenti: -0.3%, Önceki: -0.3%
2025.10.02 14:30, USD, ÇED Doğal Gaz Depolama Değişimi, Beklenti: 64 B, Önceki: 75 B
2025.10.02 15:30, USD, 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi, Önceki: 4.080%
2025.10.02 15:30, USD, 8 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi, Önceki: 4.000%
2025.10.03 10:05, USD, FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
2025.10.03 12:30, USD, İşsizlik Oranı, Beklenti: 4.2%, Önceki: 4.3%
2025.10.03 12:30, USD, Tarım Dışı İstihdam, Beklenti: 84 K, Önceki: 22 K
2025.10.03 12:30, USD, Katılım Oranı, Beklenti: 62.2%, Önceki: 62.3%
2025.10.03 12:30, USD, Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık), Beklenti: 0.4%, Önceki: 0.3%
2025.10.03 12:30, USD, Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık), Beklenti: 3.9%, Önceki: 3.7%
2025.10.03 12:30, USD, Ortalama Haftalık Çalışma Saati, Beklenti: 34.2, Önceki: 34.2
2025.10.03 12:30, USD, Hükümet Maaş Bordroları, Beklenti: -14 K, Önceki: -16 K
2025.10.03 12:30, USD, Özel Tarım Dışı Bordrolar, Beklenti: 98 K, Önceki: 38 K
2025.10.03 12:30, USD, U6 İşsizlik Oranı, Beklenti: 7.8%, Önceki: 8.1%
2025.10.03 12:30, USD, İmalat Bordroları, Beklenti: 1 K, Önceki: -12 K
2025.10.03 13:45, USD, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 56.4, Önceki: 54.5
2025.10.03 13:45, USD, S&P Global Bileşik PMI, Beklenti: 55.0, Önceki: 55.4
2025.10.03 14:00, USD, ISM İmalat Dışı PMI
2025.10.03 14:00, USD, ISM İmalat Dışı İstihdam
2025.10.03 14:00, USD, ISM Üretimi Olmayan Yeni Siparişler
2025.10.03 14:00, USD, ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
2025.10.03 14:00, USD, ISM Üretim Dışı İş Faaliyeti
2025.10.03 17:00, USD, Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı, Önceki: 424
2025.10.03 17:00, USD, Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı, Önceki: 549
2025.10.03 17:40, USD, Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Bakır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 30.2 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Gümüş Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 52.3 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 266.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 103.0 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -172.5 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC AlüminyumTicari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 0.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Mısır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -51.2 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Doğal Gaz Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -128.1 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Soya Fasulyesi Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 5.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Buğday Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -81.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 23.4 K
2025.10.06 14:00, USD, CB İstihdam Trend Endeksi, Beklenti: 104.91, Önceki: 106.41
2025.10.06 15:30, USD, 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi
2025.10.06 15:30, USD, 6 Aylık Hazine Bonosu İhalesi

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
10 Yıllık TIPS Müzayedesi 1.734% 1.985%
10 Yıllık Tahvil İhalesi 4.033% 4.255%
2 Yıllık Tahvil İhalesi 3.571% 3.641%
20 Yıllık Tahvil İhalesi 4.613% 4.876%
3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi 3.860% 3.905%
3 Yıllık Tahvil İhalesi 3.485% 3.669%
30 Yıllık TIPS Müzayedesi 2.650% 2.403%
30 Yıllık Tahvil İhalesi 4.651% 4.813%
4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi 4.080% 4.040%
5 Yıllık TIPS Müzayedesi 1.650% 1.702%
5 Yıllık Tahvil İhalesi 3.710% 3.724%
52 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi 3.660% 3.760%
6 Aylık Hazine Bonosu İhalesi 3.705% 3.715%
7 Yıllık Tahvil İhalesi 3.953% 3.925%
8 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi 4.000% 3.965%
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar 266.7 K 23 Eyl 2025 266.4 K Haftalık
CFTC AlüminyumTicari Olmayan Net Pozisyonlar 0.7 K 23 Eyl 2025 1.2 K Haftalık
CFTC Bakır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar 30.2 K 23 Eyl 2025 30.3 K Haftalık
CFTC Buğday Ticari Olmayan Net Pozisyonlar -81.7 K 23 Eyl 2025 -72.2 K Haftalık
CFTC Doğal Gaz Ticari Olmayan Net Pozisyonlar -128.1 K 23 Eyl 2025 -110.9 K Haftalık
CFTC Gümüş Ticari Olmayan Net Pozisyonlar 52.3 K 23 Eyl 2025 51.5 K Haftalık
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar 103.0 K 23 Eyl 2025 98.7 K Haftalık
CFTC Mısır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar -51.2 K 23 Eyl 2025 -36.2 K Haftalık
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar 23.4 K 23 Eyl 2025 17.8 K Haftalık
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar -172.5 K 23 Eyl 2025 -225.1 K Haftalık
CFTC Soya Fasulyesi Ticari Olmayan Net Pozisyonlar 5.7 K 23 Eyl 2025 21.2 K Haftalık
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GDI (Çeyreklik) 2.3% 1 Q 2018 2.1% Çeyreklik
GDP Satışları (Çeyreklik) 7.5% 2 Q 2025 6.8% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 3.8% 2 Q 2025 3.3% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi 54 K Ağu 2025 104 K Aylık
Birim İşçilik Maliyetleri (Çeyreklik) 1.0% 2 Q 2025 1.6% Çeyreklik
CB İstihdam Trend Endeksi 106.41 Ağu 2025 107.13 Aylık
Challenger İşten Çıkarmalar N/D Ağu 2025 Aylık
Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) N/D Ağu 2025 Aylık
Devam Eden İşsizlik Başvuruları 1.926 M 13 Eyl 2025 1.928 M Haftalık
Fed Emek Piyasası Koşulları Endeksi 1.5 Haz 2017 3.3 Aylık
Hükümet Maaş Bordroları -16 K Ağu 2025 2 K Aylık
JOLTS İş Olanakları 7.181 M Tem 2025 7.357 M Aylık
Katılım Oranı 62.3% Ağu 2025 62.2% Aylık
Ortalama Haftalık Çalışma Saati 34.2 Ağu 2025 34.2 Aylık
Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık) 0.3% Ağu 2025 0.3% Aylık
Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık) 3.7% Ağu 2025 3.9% Aylık
Reel Kazançlar (Aylık) N/D Ağu 2025 0.4% Aylık
Tarım Dışı İstihdam 22 K Ağu 2025 79 K Aylık
Tarım dışı Üretkenlik (Çeyreklik) 3.3% 2 Q 2025 2.4% Çeyreklik
U6 İşsizlik Oranı 8.1% Ağu 2025 7.9% Aylık
Yeni İşsizlik Başvuruları 218 K 20 Eyl 2025 232 K Haftalık
Yeni İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama 237.500 K 20 Eyl 2025 240.250 K Haftalık
Özel Tarım Dışı Bordrolar 38 K Ağu 2025 77 K Aylık
İmalat Bordroları -12 K Ağu 2025 -2 K Aylık
İstihdam Hakları (Çeyreklik) 0.7% 2 Q 2025 1.2% Çeyreklik
İstihdam Maliyet Endeksi (Çeyreklik) 0.9% 2 Q 2025 0.9% Çeyreklik
İstihdam Ücretleri (Çeyreklik) 1.0% 2 Q 2025 0.8% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 4.3% Ağu 2025 4.2% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cleveland Fed Medyan Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) 0.3% Ağu 2025 0.3% Aylık
Dallas Fed Kırpılmış Ortalama Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) Enflasyonu Oranı N/D Ağu 2025 Aylık
GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) 2.1% 2 Q 2025 2.0% Çeyreklik
Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Aylık) 0.3% Ağu 2025 0.2% Aylık
Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Yıllık) 2.7% Ağu 2025 2.6% Aylık
Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Çeyreklik) 2.1% 2 Q 2025 2.0% Çeyreklik
Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi Yıllık 1.7% 2017 1.7% Yıllık
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri 3.7% Eyl 2025 3.9% Aylık
Michigan Enflasyon Beklentileri 4.7% Eyl 2025 4.8% Aylık
Petrol Ürünleri Hariç İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) N/D Ağu 2025 0.3% Aylık
TÜFE N/D Ağu 2025 322.132 Aylık
TÜFE (Aylık) N/D Ağu 2025 0.2% Aylık
TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) N/D Ağu 2025 323.048 Aylık
TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık) N/D Ağu 2025 0.2% Aylık
TÜFE (Yıllık) N/D Ağu 2025 2.7% Aylık
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Aylık) 0.2% Ağu 2025 0.2% Aylık
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Yıllık) 2.9% Ağu 2025 2.9% Aylık
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Çeyreklik) 2.6% 2 Q 2025 2.5% Çeyreklik
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi Yıllık 1.5% 2017 1.5% Yıllık
Çekirdek TÜFE N/D Ağu 2025 328.656 Aylık
Çekirdek TÜFE (Aylık) N/D Ağu 2025 0.3% Aylık
Çekirdek TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) N/D Ağu 2025 328.980 Aylık
Çekirdek TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık) N/D Ağu 2025 0.2% Aylık
Çekirdek TÜFE (Yıllık) N/D Ağu 2025 3.1% Aylık
Çekirdek ÜFE (Aylık) N/D Ağu 2025 0.9% Aylık
Çekirdek ÜFE (Yıllık) N/D Ağu 2025 3.7% Aylık
ÜFE (Aylık) N/D Ağu 2025 0.9% Aylık
ÜFE (Yıllık) N/D Ağu 2025 3.3% Aylık
İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) N/D Ağu 2025 0.1% Aylık
İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık) N/D Ağu 2025 2.2% Aylık
İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) N/D Ağu 2025 0.4% Aylık
İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) N/D Ağu 2025 -0.2% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Fed Faiz Oranı Kararı 4.25% 4.50%
TIC Genel Net Sermaye Akışı $​2.1 B Tem 2025 $​92.1 B Aylık
TIC Net Uzun Vadeli İşlemler $​49.2 B Tem 2025 $​151.0 B Aylık
TIC Net Uzun Vadeli İşlemler dahil. Swaplar $​49.2 B Tem 2025 $​151.0 B Aylık
TIC Yurt İçi Hazine Bonoları & Tahvillerinin Net Yabancı Alımları $​58.2 B Tem 2025 $​-5.1 B Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap $​-251.312 B 2 Q 2025 $​-439.822 B Çeyreklik
Mal Ticareti Dengesi $​-85.541 B Ağu 2025 $​-102.840 B Aylık
Ticaret Dengesi $​-78.311 B Tem 2025 $​-59.086 B Aylık
İhracat $​280.464 B Tem 2025 $​279.650 B Aylık
İthalat $​358.775 B Tem 2025 $​338.736 B Aylık
Hükümet Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Federal Bütçe Dengesi $​-344.8 B Ağu 2025 $​-291.1 B Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı 424 26 Eyl 2025 418 Haftalık
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı 549 26 Eyl 2025 542 Haftalık
CB Öncü Ekonomik Endeks (Aylık) -0.5% Ağu 2025 -0.1% Aylık
Chicago Fed Ulusal Etkinlik Endeksi -0.12 Ağu 2025 -0.28 Aylık
Dallas Fed Hizmet Gelirleri N/D Ağu 2025 Aylık
Dallas Fed Hizmet İşletme Aktivitesi N/D Ağu 2025 Aylık
Dallas Fed Üretim Endeksi N/D Ağu 2025 Aylık
Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) 2.9% Ağu 2025 -2.7% Aylık
EIA Distilat Stokları Değişimi -1.685 M 19 Eyl 2025 4.046 M Haftalık
EIA Rafineri Ham Petrolü Günlük Girdi Değişimi 0.052 M 19 Eyl 2025 -0.394 M Haftalık
EIA Rafineri Kullanım Oranı Değişimi -0.3% 19 Eyl 2025 -1.6% Haftalık
Fabrika Siparişleri (Aylık) -1.3% Tem 2025 -4.8% Aylık
Fed Endüstriyel Üretim m/m 0.1% Ağu 2025 -0.4% Aylık
Fed Kapasite Kullanım Oranı 77.4% Ağu 2025 77.4% Aylık
Fed Sanayi Üretimi (Yıllık) 0.9% Ağu 2025 1.4% Aylık
Fed İmalat Üretimi (Aylık) 0.2% Ağu 2025 -0.1% Aylık
Hava Araçları Hariç Savunma Dışı Sermaye Mal Siparişleri (Aylık) 0.6% Ağu 2025 0.8% Aylık
Hava Araçları Hariç Savunma Dışı Sermaye Malları Sevkiyatı (Aylık) -0.3% Ağu 2025 0.6% Aylık
ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar N/D Ağu 2025 69.9 Aylık
ISM Üretim Dışı İş Faaliyeti N/D Ağu 2025 52.6 Aylık
ISM Üretim Fiyatları Ücreti N/D Ağu 2025 64.8 Aylık
ISM Üretim PMI N/D Ağu 2025 48.0 Aylık
ISM Üretimi Olmayan Yeni Siparişler N/D Ağu 2025 50.3 Aylık
ISM Üretimi Yeni Siparişler N/D Ağu 2025 47.1 Aylık
ISM İmalat Dışı PMI N/D Ağu 2025 50.1 Aylık
ISM İmalat Dışı İstihdam N/D Ağu 2025 46.4 Aylık
ISM İmalat İstihdam N/D Ağu 2025 43.4 Aylık
ISM-NY Mevcut İşletme Koşulları 37.2 Mar 2021 35.5 Aylık
ISM-NY İşletme Koşulları Endeksi 804.5 Mar 2021 810.9 Aylık
Kansas City Fed İmalat Bileşik Endeksi N/D Eyl 2025 Aylık
Kansas City Fed İmalat Üretimi N/D Eyl 2025 Aylık
MNI Chicago İş Barometresi 41.5 Ağu 2025 47.1 Aylık
NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi 100.8 Ağu 2025 100.3 Aylık
NY Fed Empire State Üretim Endeksi -8.7 Eyl 2025 11.9 Aylık
Philadelphia Fed Capex Endeksi 12.5 Eyl 2025 38.4 Aylık
Philadelphia Fed Yeni Siparişler 12.4 Eyl 2025 -1.9 Aylık
Philadelphia Fed Ücretleri Ödenen 46.8 Eyl 2025 66.8 Aylık
Philadelphia Fed Üretim Endeksi 23.2 Eyl 2025 -0.3 Aylık
Philadelphia Fed İstihdam 5.6 Eyl 2025 5.9 Aylık
Philadelphia Fed İş Koşulları 31.5 Eyl 2025 25.0 Aylık
Richmond Fed Hizmet Endeksi N/D Eyl 2025 4 Aylık
Richmond Fed İmalat Endeksi -17 Eyl 2025 -7 Aylık
Richmond Fed İmalat Nakliyeleri -20 Eyl 2025 -5 Aylık
S&P Global Bileşik PMI 55.4 Ağu 2025 54.6 Aylık
S&P Global Hizmet PMI 54.5 Ağu 2025 55.7 Aylık
S&P Global İmalat PMI 53.0 Ağu 2025 49.5 Aylık
Savunma Hariç Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) 1.9% Ağu 2025 -2.3% Aylık
Toptan Satış Envanterleri (Aylık) -0.2% Ağu 2025 0.0% Aylık
Toptan Satışlar (Aylık) 1.4% Tem 2025 0.7% Aylık
Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) 0.6% Tem 2025 0.4% Aylık
ÇED Benzinli Stoklar Değişimi -1.081 M 19 Eyl 2025 -2.347 M Haftalık
ÇED Benzinli Üretim Değişimi 0.300 M 19 Eyl 2025 -0.180 M Haftalık
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi 0.177 M 19 Eyl 2025 -0.296 M Haftalık
ÇED Distilat Yakıt Üretim Değişimi 0.029 M 19 Eyl 2025 -0.274 M Haftalık
ÇED Doğal Gaz Depolama Değişimi 75 B 19 Eyl 2025 90 B Haftalık
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi -0.607 M 19 Eyl 2025 -9.285 M Haftalık
ÇED Ham Petrol İthalat Değişimi 1.596 M 19 Eyl 2025 -3.111 M Haftalık
ÇED'in Isıtma Yağı Stokları Değişimi -0.189 M 19 Eyl 2025 0.670 M Haftalık
Çekirdek Dayanaklı Mal Siparişleri (Aylık) 0.4% Ağu 2025 1.0% Aylık
İşletme Stokları (Aylık) 0.2% Tem 2025 0.2% Aylık
Şirket Kârları (Çeyreklik) 0.2% 2 Q 2025 2.0% Çeyreklik
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
CB Tüketici Güven Endeksi 97.4 Ağu 2025 98.7 Aylık
Fed Tüketici Kredisi m/m $​16.01 B Tem 2025 $​-4.28 B Aylık
Kişisel Gelir (Aylık) 0.4% Ağu 2025 0.4% Aylık
Kişisel Harcamalar (Aylık) 0.6% Ağu 2025 0.5% Aylık
Michigan Mevcut Koşullar 60.4 Eyl 2025 61.2 Aylık
Michigan Tüketici Beklentileri 51.7 Eyl 2025 51.8 Aylık
Michigan Tüketici Görüşü 55.1 Eyl 2025 55.4 Aylık
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık) 0.3% Ağu 2025 0.2% Aylık
Perakende Denetimi (Aylık) 0.7% Ağu 2025 0.5% Aylık
Perakende Satışlar (Aylık) 0.6% Ağu 2025 0.6% Aylık
Perakende Satışlar (Yıllık) 5.0% Ağu 2025 4.1% Aylık
Perakende Stokları (Aylık) 0.0% Ağu 2025 0.1% Aylık
Reel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) (Aylık) 0.3% Ağu 2025 0.4% Aylık
Reel PCE (Çeyreklik) 2.5% 2 Q 2025 1.6% Çeyreklik
Yakıt ve Otomobil Harici Perakende Satışlar (Aylık) 0.7% Ağu 2025 0.3% Aylık
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) 0.7% Ağu 2025 0.4% Aylık
Konut Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Askıdaki Konut Satışları (Aylık) -0.4% Tem 2025 -0.8% Aylık
Askıdaki Konut Satışları (Yıllık) 0.7% Tem 2025 -2.8% Aylık
Askıdaki Konut Satışları Endeksi 71.7 Tem 2025 72.0 Aylık
HPI 433.8 Haz 2025 434.6 Aylık
Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık) -0.2% Haz 2025 -0.1% Aylık
Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) 2.6% Haz 2025 2.9% Aylık
Mevcut Konut Satışları N/D Ağu 2025 4.01 M Aylık
Mevcut Konut Satışları (Aylık) N/D Ağu 2025 2.0% Aylık
NAHB Konut Piyasası Endeksi 32 Eyl 2025 32 Aylık
S&P/CS HPI Kompozit-20 (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) m/m 0.0% Haz 2025 0.4% Aylık
S&P/CS HPI Kompozit-20 (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) m/m -0.3% Haz 2025 -0.3% Aylık
S&P/CS HPI Kompozit-20 y/y 2.1% Haz 2025 2.8% Aylık
Yeni Konut Satışları 0.800 M Ağu 2025 0.664 M Aylık
Yeni Konut Satışları (Aylık) 20.5% Ağu 2025 -1.8% Aylık
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları 1.307 M Ağu 2025 1.429 M Aylık
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (Aylık) -8.5% Ağu 2025 3.4% Aylık
İnşaat Harcamaları (Aylık) -0.1% Tem 2025 -0.4% Aylık
İnşaat İzinleri 1.312 M Ağu 2025 1.362 M Aylık
İnşaat İzinleri (Aylık) -3.7% Ağu 2025 -2.2% Aylık