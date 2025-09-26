Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik takvim ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|3.8%
|2 Q 2025
|3.3%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|4.3%
|Ağu 2025
|4.2%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|N/D
|Ağu 2025
|2.7%
|Aylık
|Fed Faiz Oranı Kararı
|4.25%
|4.50%
|Ticaret Dengesi
|$-78.311 B
|Tem 2025
|$-59.086 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 12:30, USD, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Aylık), Açıklanan: 0.2%, Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Yıllık), Açıklanan: 2.9%, Beklenti: 2.9%, Önceki: 2.9%
2025.09.26 12:30, USD, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Aylık), Açıklanan: 0.3%, Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Yıllık), Açıklanan: 2.7%, Beklenti: 2.8%, Önceki: 2.6%
2025.09.26 12:30, USD, Kişisel Harcamalar (Aylık), Açıklanan: 0.6%, Beklenti: 0.4%, Önceki: 0.5%
2025.09.26 12:30, USD, Kişisel Gelir (Aylık), Açıklanan: 0.4%, Beklenti: -0.1%, Önceki: 0.4%
2025.09.26 12:30, USD, Reel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) (Aylık), Açıklanan: 0.3%, Beklenti: 0.1%, Önceki: 0.4%
2025.09.26 14:00, USD, Dallas Fed Kırpılmış Ortalama Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) Enflasyonu Oranı
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Tüketici Görüşü, Açıklanan: 55.1, Beklenti: 55.4, Önceki: 55.4
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Tüketici Beklentileri, Açıklanan: 51.7, Beklenti: 51.8, Önceki: 51.8
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Mevcut Koşullar, Açıklanan: 60.4, Beklenti: 61.2, Önceki: 61.2
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Enflasyon Beklentileri, Açıklanan: 4.7%, Beklenti: 4.8%, Önceki: 4.8%
2025.09.26 14:00, USD, Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri, Açıklanan: 3.7%, Beklenti: 3.9%, Önceki: 3.9%
2025.09.26 17:00, USD, Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı, Açıklanan: 424, Önceki: 418
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı, Açıklanan: 549, Önceki: 542
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Bakır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 30.2 K, Önceki: 30.3 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Gümüş Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 52.3 K, Önceki: 51.5 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 266.7 K, Önceki: 266.4 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 103.0 K, Önceki: 98.7 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -172.5 K, Önceki: -225.1 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC AlüminyumTicari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 0.7 K, Önceki: 1.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Mısır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -51.2 K, Önceki: -36.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Doğal Gaz Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -128.1 K, Önceki: -110.9 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Soya Fasulyesi Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 5.7 K, Önceki: 21.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Buğday Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -81.7 K, Önceki: -72.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 23.4 K, Önceki: 17.8 K
2025.09.29 11:30, USD, Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
2025.09.29 14:00, USD, Askıdaki Konut Satışları (Aylık), Beklenti: 2.0%, Önceki: -0.4%
2025.09.29 14:00, USD, Askıdaki Konut Satışları (Yıllık), Beklenti: 2.3%, Önceki: 0.7%
2025.09.29 14:00, USD, Askıdaki Konut Satışları Endeksi, Önceki: 71.7
2025.09.29 14:30, USD, Dallas Fed Üretim Endeksi
2025.09.29 15:30, USD, 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi, Önceki: 3.860%
2025.09.29 15:30, USD, 6 Aylık Hazine Bonosu İhalesi, Önceki: 3.705%
2025.09.29 17:30, USD, FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
2025.09.30 10:00, USD, Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
2025.09.30 13:00, USD, Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık), Beklenti: 0.1%, Önceki: -0.2%
2025.09.30 13:00, USD, Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık), Beklenti: 2.6%, Önceki: 2.6%
2025.09.30 13:00, USD, HPI, Beklenti: 434.3, Önceki: 433.8
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Kompozit-20 y/y, Beklenti: 1.7%, Önceki: 2.1%
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Kompozit-20 (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) m/m, Beklenti: -0.4%, Önceki: 0.0%
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Kompozit-20 (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) m/m, Beklenti: -0.1%, Önceki: -0.3%
2025.09.30 13:45, USD, MNI Chicago İş Barometresi, Beklenti: 45.8, Önceki: 41.5
2025.09.30 14:00, USD, JOLTS İş Olanakları, Beklenti: 7.326 M, Önceki: 7.181 M
2025.09.30 14:00, USD, CB Tüketici Güven Endeksi, Beklenti: 100.7, Önceki: 97.4
2025.09.30 14:30, USD, Dallas Fed Hizmet Gelirleri
2025.09.30 14:30, USD, Dallas Fed Hizmet İşletme Aktivitesi
2025.09.30 15:30, USD, 52 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi, Önceki: 3.660%
2025.10.01 12:15, USD, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi, Beklenti: -19 K, Önceki: 54 K
2025.10.01 13:45, USD, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 52.8, Önceki: 53.0
2025.10.01 14:00, USD, İnşaat Harcamaları (Aylık), Beklenti: -0.4%, Önceki: -0.1%
2025.10.01 14:00, USD, ISM Üretim PMI
2025.10.01 14:00, USD, ISM Üretim Fiyatları Ücreti
2025.10.01 14:00, USD, ISM İmalat İstihdam
2025.10.01 14:00, USD, ISM Üretimi Yeni Siparişler
2025.10.01 14:30, USD, ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi, Beklenti: 2.655 M, Önceki: -0.607 M
2025.10.01 14:30, USD, ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi, Beklenti: -0.116 M, Önceki: 0.177 M
2025.10.01 14:30, USD, ÇED Ham Petrol İthalat Değişimi, Beklenti: 1.162 M, Önceki: 1.596 M
2025.10.01 14:30, USD, ÇED Distilat Yakıt Üretim Değişimi, Beklenti: 0.153 M, Önceki: 0.029 M
2025.10.01 14:30, USD, EIA Distilat Stokları Değişimi, Beklenti: 0.313 M, Önceki: -1.685 M
2025.10.01 14:30, USD, ÇED Benzinli Üretim Değişimi, Beklenti: -0.044 M, Önceki: 0.300 M
2025.10.01 14:30, USD, ÇED'in Isıtma Yağı Stokları Değişimi, Beklenti: -0.850 M, Önceki: -0.189 M
2025.10.01 14:30, USD, ÇED Benzinli Stoklar Değişimi, Beklenti: 2.024 M, Önceki: -1.081 M
2025.10.01 14:30, USD, EIA Rafineri Ham Petrolü Günlük Girdi Değişimi, Önceki: 0.052 M
2025.10.01 14:30, USD, EIA Rafineri Kullanım Oranı Değişimi, Önceki: -0.3%
2025.10.02 11:30, USD, Challenger İşten Çıkarmalar
2025.10.02 11:30, USD, Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık)
2025.10.02 12:30, USD, Yeni İşsizlik Başvuruları, Beklenti: 207 K, Önceki: 218 K
2025.10.02 12:30, USD, Devam Eden İşsizlik Başvuruları, Beklenti: 1.923 M, Önceki: 1.926 M
2025.10.02 12:30, USD, Yeni İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama, Beklenti: 232.553 K, Önceki: 237.500 K
2025.10.02 14:00, USD, Fabrika Siparişleri (Aylık), Beklenti: 2.5%, Önceki: -1.3%
2025.10.02 14:00, USD, Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık), Beklenti: 0.4%, Önceki: 0.6%
2025.10.02 14:00, USD, Hava Araçları Hariç Savunma Dışı Sermaye Malları Sevkiyatı (Aylık), Beklenti: -0.3%, Önceki: -0.3%
2025.10.02 14:30, USD, ÇED Doğal Gaz Depolama Değişimi, Beklenti: 64 B, Önceki: 75 B
2025.10.02 15:30, USD, 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi, Önceki: 4.080%
2025.10.02 15:30, USD, 8 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi, Önceki: 4.000%
2025.10.03 10:05, USD, FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
2025.10.03 12:30, USD, İşsizlik Oranı, Beklenti: 4.2%, Önceki: 4.3%
2025.10.03 12:30, USD, Tarım Dışı İstihdam, Beklenti: 84 K, Önceki: 22 K
2025.10.03 12:30, USD, Katılım Oranı, Beklenti: 62.2%, Önceki: 62.3%
2025.10.03 12:30, USD, Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık), Beklenti: 0.4%, Önceki: 0.3%
2025.10.03 12:30, USD, Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık), Beklenti: 3.9%, Önceki: 3.7%
2025.10.03 12:30, USD, Ortalama Haftalık Çalışma Saati, Beklenti: 34.2, Önceki: 34.2
2025.10.03 12:30, USD, Hükümet Maaş Bordroları, Beklenti: -14 K, Önceki: -16 K
2025.10.03 12:30, USD, Özel Tarım Dışı Bordrolar, Beklenti: 98 K, Önceki: 38 K
2025.10.03 12:30, USD, U6 İşsizlik Oranı, Beklenti: 7.8%, Önceki: 8.1%
2025.10.03 12:30, USD, İmalat Bordroları, Beklenti: 1 K, Önceki: -12 K
2025.10.03 13:45, USD, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 56.4, Önceki: 54.5
2025.10.03 13:45, USD, S&P Global Bileşik PMI, Beklenti: 55.0, Önceki: 55.4
2025.10.03 14:00, USD, ISM İmalat Dışı PMI
2025.10.03 14:00, USD, ISM İmalat Dışı İstihdam
2025.10.03 14:00, USD, ISM Üretimi Olmayan Yeni Siparişler
2025.10.03 14:00, USD, ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
2025.10.03 14:00, USD, ISM Üretim Dışı İş Faaliyeti
2025.10.03 17:00, USD, Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı, Önceki: 424
2025.10.03 17:00, USD, Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı, Önceki: 549
2025.10.03 17:40, USD, Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Bakır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 30.2 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Gümüş Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 52.3 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 266.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 103.0 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -172.5 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC AlüminyumTicari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 0.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Mısır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -51.2 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Doğal Gaz Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -128.1 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Soya Fasulyesi Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 5.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Buğday Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -81.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 23.4 K
2025.10.06 14:00, USD, CB İstihdam Trend Endeksi, Beklenti: 104.91, Önceki: 106.41
2025.10.06 15:30, USD, 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi
2025.10.06 15:30, USD, 6 Aylık Hazine Bonosu İhalesi