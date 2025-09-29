Ekonomik Takvim
Güney Kore'nin Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.6%
|2 Q 2025
|-0.2%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|2.6%
|Ağu 2025
|2.5%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|1.7%
|Ağu 2025
|2.1%
|Aylık
|BOK Faiz Oranı Kararı
|2.50%
|2.50%
|Ticaret Dengesi
|$6.512 B
|Ağu 2025
|$6.514 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.29 23:00, KRW, Sanayi Üretimi (Aylık), Beklenti: -4.1%, Önceki: 0.3%
2025.09.29 23:00, KRW, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: -0.6%, Önceki: 5.0%
2025.09.29 23:00, KRW, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: 0.1%, Önceki: 2.5%
2025.09.29 23:00, KRW, Hizmet Sektörü Faaliyet Endeksi (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.2%
2025.10.01 00:00, KRW, İhracat (Yıllık), Beklenti: 1.2%, Önceki: 1.2%
2025.10.01 00:00, KRW, İthalat (Yıllık), Beklenti: -1.7%, Önceki: -4.1%
2025.10.01 00:00, KRW, Ticaret Dengesi, Beklenti: $9.943 B, Önceki: $6.512 B
2025.10.01 00:30, KRW, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 48.7, Önceki: 48.3
2025.10.01 23:00, KRW, Cari Hesap, Beklenti: $11.79 B, Önceki: $10.78 B
2025.10.01 23:00, KRW, TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.1%, Önceki: -0.1%
2025.10.01 23:00, KRW, TÜFE (Yıllık), Beklenti: 2.0%, Önceki: 1.7%
2025.10.03 00:00, KRW, Ulusal Kuruluş Günü
2025.10.05 00:00, KRW, Chuseok
2025.10.06 00:00, KRW, Chuseok
Ekonomik göstergeler
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|0.5%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.6%
|2 Q 2025
|-0.2%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|İşsizlik Oranı
|2.6%
|Ağu 2025
|2.5%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|TÜFE (Aylık)
|-0.1%
|Ağu 2025
|0.2%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|1.7%
|Ağu 2025
|2.1%
|Aylık
|ÜFE (Aylık)
|-0.1%
|Ağu 2025
|0.4%
|Aylık
|ÜFE (Yıllık)
|0.6%
|Ağu 2025
|0.5%
|Aylık
|İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık)
|-1.0%
|Ağu 2025
|-4.5%
|Aylık
|İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık)
|-2.2%
|Ağu 2025
|-5.9%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|BOK Faiz Oranı Kararı
|2.50%
|2.50%
|BOK M2 Para Arzı (Yıllık)
|6.4%
|Tem 2025
|5.4%
|Aylık
|Döviz Rezervleri
|$416.29 B
|Ağu 2025
|$411.33 B
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|$10.78 B
|Tem 2025
|$14.27 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|$6.512 B
|Ağu 2025
|$6.514 B
|Aylık
|İhracat (Yıllık)
|1.2%
|Ağu 2025
|1.3%
|Aylık
|İthalat (Yıllık)
|-4.1%
|Ağu 2025
|-4.0%
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|BOK İmalat BSI
|70
|Eki 2025
|70
|Aylık
|S&P Global İmalat PMI
|48.3
|Ağu 2025
|48.0
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Aylık)
|0.3%
|Tem 2025
|1.7%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|5.0%
|Tem 2025
|1.6%
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Hizmet Sektörü Faaliyet Endeksi (Aylık)
|0.2%
|Tem 2025
|0.9%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Aylık)
|2.5%
|Tem 2025
|0.7%
|Aylık
|Tüketici Güveni
|110.1
|Eyl 2025
|111.4
|Aylık