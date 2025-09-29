TakvimBölümler

Güney Kore'nin Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.6% 2 Q 2025 -0.2% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 2.6% Ağu 2025 2.5% Aylık
TÜFE (Yıllık) 1.7% Ağu 2025 2.1% Aylık
BOK Faiz Oranı Kararı 2.50% 2.50%
Ticaret Dengesi $​6.512 B Ağu 2025 $​6.514 B Aylık

2025.09.29 23:00, KRW, Sanayi Üretimi (Aylık), Beklenti: -4.1%, Önceki: 0.3%
2025.09.29 23:00, KRW, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: -0.6%, Önceki: 5.0%
2025.09.29 23:00, KRW, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: 0.1%, Önceki: 2.5%
2025.09.29 23:00, KRW, Hizmet Sektörü Faaliyet Endeksi (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.2%
2025.10.01 00:00, KRW, İhracat (Yıllık), Beklenti: 1.2%, Önceki: 1.2%
2025.10.01 00:00, KRW, İthalat (Yıllık), Beklenti: -1.7%, Önceki: -4.1%
2025.10.01 00:00, KRW, Ticaret Dengesi, Beklenti: $​9.943 B, Önceki: $​6.512 B
2025.10.01 00:30, KRW, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 48.7, Önceki: 48.3
2025.10.01 23:00, KRW, Cari Hesap, Beklenti: $​11.79 B, Önceki: $​10.78 B
2025.10.01 23:00, KRW, TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.1%, Önceki: -0.1%
2025.10.01 23:00, KRW, TÜFE (Yıllık), Beklenti: 2.0%, Önceki: 1.7%
2025.10.03 00:00, KRW, Ulusal Kuruluş Günü
2025.10.05 00:00, KRW, Chuseok
2025.10.06 00:00, KRW, Chuseok

Ekonomik göstergeler

GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 0.5% 2 Q 2025 -0.1% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.6% 2 Q 2025 -0.2% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
İşsizlik Oranı 2.6% Ağu 2025 2.5% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
TÜFE (Aylık) -0.1% Ağu 2025 0.2% Aylık
TÜFE (Yıllık) 1.7% Ağu 2025 2.1% Aylık
ÜFE (Aylık) -0.1% Ağu 2025 0.4% Aylık
ÜFE (Yıllık) 0.6% Ağu 2025 0.5% Aylık
İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık) -1.0% Ağu 2025 -4.5% Aylık
İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) -2.2% Ağu 2025 -5.9% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
BOK Faiz Oranı Kararı 2.50% 2.50%
BOK M2 Para Arzı (Yıllık) 6.4% Tem 2025 5.4% Aylık
Döviz Rezervleri $​416.29 B Ağu 2025 $​411.33 B Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap $​10.78 B Tem 2025 $​14.27 B Aylık
Ticaret Dengesi $​6.512 B Ağu 2025 $​6.514 B Aylık
İhracat (Yıllık) 1.2% Ağu 2025 1.3% Aylık
İthalat (Yıllık) -4.1% Ağu 2025 -4.0% Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
BOK İmalat BSI 70 Eki 2025 70 Aylık
S&P Global İmalat PMI 48.3 Ağu 2025 48.0 Aylık
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.3% Tem 2025 1.7% Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) 5.0% Tem 2025 1.6% Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Hizmet Sektörü Faaliyet Endeksi (Aylık) 0.2% Tem 2025 0.9% Aylık
Perakende Satışlar (Aylık) 2.5% Tem 2025 0.7% Aylık
Tüketici Güveni 110.1 Eyl 2025 111.4 Aylık