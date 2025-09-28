Ekonomik Takvim
EIA Amerika Birleşik Devletleri Ham Petrol İthalat Hacmi Değişimi (EIA United States Crude Oil Imports Change)
|Düşük
|1.596 M
|-2.347 M
|
-3.111 M
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|1.162 M
|
1.596 M
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Enerji Bilgi İdaresi (EIA) Ham Petrol İthalatı Değişim Göstergesi, geçtiğimiz hafta ham petrol ithalatının 50 eyalette ve Kolombiya Bölgesinde artmış mı yoksa azaldığını mı gösterir.
ABD'de ham petrol ithalatında meydana gelen değişiklikler, petrol fiyatları üzerinde kısa vadede etkili olabilir, ancak değişiklikler kısa ve önemsiz olacaktır. Gösterge, diğer önemli göstergelerle bağlantılı olarak yorumlanır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"EIA Amerika Birleşik Devletleri Ham Petrol İthalat Hacmi Değişimi (EIA United States Crude Oil Imports Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın