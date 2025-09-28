TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dışı İstihdam (United States Nonfarm Payrolls)

Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics)
İş Gücü
Tarım dışı istihdam, söz konusu ayda yaratılan yeni işlerin sayısını ABD'nin tüm tarım dışı sektörlerinde sunmaktadır.

Göstergede artış dolar kurları üzerinde faydalı bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dışı İstihdam (United States Nonfarm Payrolls)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
22 K
129 K
79 K
Tem 2025
73 K
132 K
14 K
Haz 2025
147 K
130 K
144 K
May 2025
139 K
131 K
147 K
Nis 2025
177 K
126 K
185 K
Mar 2025
228 K
139 K
117 K
Şub 2025
151 K
193 K
125 K
Oca 2025
143 K
208 K
307 K
Ara 2024
256 K
213 K
212 K
Kas 2024
227 K
176 K
36 K
Eki 2024
12 K
229 K
223 K
Eyl 2024
254 K
267 K
159 K
Ağu 2024
142 K
104 K
89 K
Tem 2024
114 K
241 K
179 K
Haz 2024
206 K
287 K
218 K
May 2024
272 K
218 K
165 K
Nis 2024
175 K
197 K
315 K
Mar 2024
303 K
176 K
270 K
Şub 2024
275 K
220 K
229 K
Oca 2024
353 K
186 K
333 K
Ara 2023
216 K
1 K
173 K
Kas 2023
199 K
-3 K
150 K
Eki 2023
150 K
-8 K
297 K
Eyl 2023
336 K
1 K
227 K
Ağu 2023
187 K
12 K
157 K
Tem 2023
187 K
-1 K
185 K
Haz 2023
209 K
-19 K
306 K
May 2023
339 K
1 K
294 K
Nis 2023
253 K
23 K
165 K
Mar 2023
236 K
-8 K
326 K
Şub 2023
311 K
-35 K
504 K
Oca 2023
517 K
16 K
260 K
Ara 2022
223 K
57 K
256 K
Kas 2022
263 K
-30 K
284 K
Eki 2022
261 K
-97 K
315 K
Eyl 2022
263 K
33 K
315 K
Ağu 2022
315 K
156 K
526 K
Tem 2022
528 K
-19 K
398 K
Haz 2022
372 K
-229 K
384 K
May 2022
390 K
-19 K
436 K
Nis 2022
428 K
317 K
428 K
Mar 2022
431 K
80 K
750 K
Şub 2022
678 K
-413 K
481 K
Oca 2022
467 K
-192 K
510 K
Ara 2021
199 K
379 K
249 K
Kas 2021
210 K
330 K
546 K
Eki 2021
531 K
-54 K
312 K
Eyl 2021
194 K
-302 K
366 K
Ağu 2021
235 K
23 K
1053 K
Tem 2021
943 K
381 K
938 K
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

Kod