Sanayi Satışları (Aylık) (bazen Sanayi Cirosu olarak da anılır), söz konusu aydaki İtalyan sanayi şirketlerinin toplam cirosunun bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Bu, sanayi şirketlerinin üretim kapasitesindeki eğilimi değerlendirmek adına çok önemli bir göstergedir.

Endeks, en az 20 çalışanı olan İtalyan şirketlerin katıldığı ankete göre hesaplanır. Ankete katılan şirketler Alteco 2007 sınıflandırmasına göre gruplandırılır. Temsil örneklemi, sektörün toplam cirosunun en az %70'ini temsil eden firmaları içerecek şekilde derlenir.

Endeksin hesaplanmasında öncelikle, yurt içi ve yurt dışı (bu da, Euro bölgesi ve Euro dışı bölge olmak üzere ikiye ayrılır) piyasalar için ayrı ayrı temel endeksler hesaplanır. Daha sonra, nihai indeks Laspeyres formülüne göre, yani ağırlıklı ortalama olarak hesaplanır. Hesaplamalar için baz yıl 2015'tir.

Veriler, ait olduğu dönemden 45 gün sonra yayınlanır. Endeks genellikle üretim ve satışların diğer ekonomik göstergeleri ile birlikte, ayrıca GSYİH ve bütçe açığı / GSYİH oranlarıyla ilişkili şekilde ekonomik analiz için kullanılır.

Euro fiyatları üzerindeki etkisi açısından bakıldığında, gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları için olumlu, beklenen değerden daha düşük olması da euro fiyatları için olumsuz olarak kabul edilir.

Son değerler: