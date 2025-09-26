TakvimBölümler

Yeni Zelanda'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) -0.9% 2 Q 2025 0.9% Çeyreklik
İşsizlik Oranı N/D 2 Q 2025 5.1% Çeyreklik
TÜFE (Çeyreklik) 0.5% 2 Q 2025 0.9% Çeyreklik
RBNZ Faiz Oranı Kararı 3.00% 3.25%
Ticaret Dengesi $​-1.185 B Ağu 2025 $​-0.716 B Aylık

2025.09.26 19:30, NZD, CFTC NZD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -21.1 K, Önceki: -18.0 K
2025.09.30 00:00, NZD, ANZ İşletme Güveni, Beklenti: 54.9, Önceki: 49.7
2025.09.30 00:00, NZD, ANZ Aktivite Görünümü, Beklenti: 46.9, Önceki: 38.7
2025.09.30 21:45, NZD, İnşaat Onayları (Aylık), Beklenti: -0.2%, Önceki: 5.4%
2025.10.03 00:00, NZD, ANZ Emtia Fiyat İndeksi (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.7%
2025.10.03 19:30, NZD, CFTC NZD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -21.1 K

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
CFTC NZD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar -21.1 K 23 Eyl 2025 -18.0 K Haftalık
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
(GDP/GSYİH) Giderleri (Çeyreklik) -0.9% 2 Q 2025 1.2% Çeyreklik
GSYİH (Yıllık) -0.6% 2 Q 2025 -0.6% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) -0.9% 2 Q 2025 0.9% Çeyreklik
GSYİH Yıllık Değişim -1.1% 2 Q 2025 -1.1% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Katılım Oranı N/D 2 Q 2025 70.8% Çeyreklik
Net Kalıcı & Uzun Dönem Göçler 2.060 K Tem 2025 1.930 K Aylık
Turist Girişi (Aylık) 2.6% Tem 2025 -2.2% Aylık
Turist Girişi (Yıllık) 6.6% Tem 2025 0.8% Aylık
İstihdam Değişimi (Çeyreklik) N/D 2 Q 2025 0.1% Çeyreklik
İş Gücü Maliyet Endeksi (Yıllık) 2.2% 2 Q 2025 2.5% Çeyreklik
İş Gücü Maliyet Endeksi (Çeyreklik) 0.6% 2 Q 2025 0.4% Çeyreklik
İşsizlik Oranı N/D 2 Q 2025 5.1% Çeyreklik
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
(PPI/ÜFE) Girdisi (Çeyreklik) 0.6% 2 Q 2025 2.9% Çeyreklik
(PPI/ÜFE) Çıktısı (Çeyreklik) 0.6% 2 Q 2025 2.1% Çeyreklik
ANZ Emtia Fiyat İndeksi (Aylık) 0.7% Ağu 2025 -1.8% Aylık
GDT Fiyat Endeksi -0.8% -4.3%
Gıda Fiyat Endeksi (Aylık) 0.3% Ağu 2025 0.7% Aylık
RBNZ 2-Yıllık Enflasyon Beklentileri N/D 3 Q 2025 2.29% Çeyreklik
Ticaret Hadleri Endeksi (Çeyreklik) 4.1% 2 Q 2025 1.9% Çeyreklik
TÜFE (Yıllık) 2.7% 2 Q 2025 2.5% Çeyreklik
TÜFE (Çeyreklik) 0.5% 2 Q 2025 0.9% Çeyreklik
İhracat Fiyat Endeksi (Çeyreklik) 0.2% 2 Q 2025 7.1% Çeyreklik
İhracat Hacmi Endeksi (Çeyreklik) -3.7% 2 Q 2025 4.0% Çeyreklik
İthalat Fiyat Endeksi (Çeyreklik) -3.7% 2 Q 2025 5.1% Çeyreklik
İthalat Hacmi Endeksi (Çeyreklik) 4.2% 2 Q 2025 -2.1% Çeyreklik
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
RBNZ Faiz Oranı Kararı 3.00% 3.25%
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap $​-0.970 B 2 Q 2025 $​-0.709 B Çeyreklik
Cari Hesap (Yıllık/12-Aylık) $​-15.956 B 2 Q 2025 $​-18.313 B Çeyreklik
Cari Hesap - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla(GSYİH) Oranı -3.7% 2 Q 2025 -4.2% Çeyreklik
Ticaret Dengesi $​-1.185 B Ağu 2025 $​-0.716 B Aylık
Ticaret Dengesi (Yıllık/12-Aylık) $​-2.986 B Ağu 2025 $​-4.117 B Aylık
İhracat $​5.936 B Ağu 2025 $​6.556 B Aylık
İthalat $​7.121 B Ağu 2025 $​7.272 B Aylık
Hükümet Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Net Borç Tahmini, % GSYİH 42.7% 45.1%
OBEGAL Tahmini $​-14.740 B $​-12.868 B
RBNZ Yerleşik Olmayan Borç Tutumu 59.7% May 2025 58.8% Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
ANZ Aktivite Görünümü 38.7 Ağu 2025 40.6 Aylık
ANZ İşletme Güveni 49.7 Ağu 2025 47.8 Aylık
BusinessNZ Hizmet Endeksi 47.5 Ağu 2025 48.9 Aylık
BusinessNZ İmalat Endeksi 49.9 Ağu 2025 52.8 Aylık
İmalat Satış Hacmi (Çeyreklik) -2.9% 2 Q 2025 2.4% Çeyreklik
İmalat Satışları (Çeyreklik) -3.0% 2 Q 2025 4.8% Çeyreklik
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Elektronik Kart Perakende Satışları (Aylık) 0.7% Ağu 2025 0.2% Aylık
Elektronik Kart Perakende Satışları (Yıllık) 0.9% Ağu 2025 1.7% Aylık
Perakende Satışlar (Yıllık) 2.3% 2 Q 2025 0.7% Çeyreklik
Perakende Satışlar (Çeyreklik) 0.5% 2 Q 2025 0.8% Çeyreklik
RBNZ Kredi Kartı Harcamaları (Yıllık) 2.2% May 2025 0.5% Aylık
Westpac McDermott Miller Tüketici Güveni 90.9 3 Q 2025 91.2 Çeyreklik
Çekirdek Perakende Satışlar (Çeyreklik) 0.7% 2 Q 2025 0.4% Çeyreklik
Konut Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
İnşaat Onayları (Aylık) 5.4% Tem 2025 -6.0% Aylık