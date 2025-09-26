Ekonomik Takvim
Yeni Zelanda'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|-0.9%
|2 Q 2025
|0.9%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|N/D
|2 Q 2025
|5.1%
|Çeyreklik
|TÜFE (Çeyreklik)
|0.5%
|2 Q 2025
|0.9%
|Çeyreklik
|RBNZ Faiz Oranı Kararı
|3.00%
|3.25%
|Ticaret Dengesi
|$-1.185 B
|Ağu 2025
|$-0.716 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 19:30, NZD, CFTC NZD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -21.1 K, Önceki: -18.0 K
2025.09.30 00:00, NZD, ANZ İşletme Güveni, Beklenti: 54.9, Önceki: 49.7
2025.09.30 00:00, NZD, ANZ Aktivite Görünümü, Beklenti: 46.9, Önceki: 38.7
2025.09.30 21:45, NZD, İnşaat Onayları (Aylık), Beklenti: -0.2%, Önceki: 5.4%
2025.10.03 00:00, NZD, ANZ Emtia Fiyat İndeksi (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.7%
2025.10.03 19:30, NZD, CFTC NZD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -21.1 K
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|CFTC NZD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
|-21.1 K
|23 Eyl 2025
|-18.0 K
|Haftalık
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|(GDP/GSYİH) Giderleri (Çeyreklik)
|-0.9%
|2 Q 2025
|1.2%
|Çeyreklik
|GSYİH (Yıllık)
|-0.6%
|2 Q 2025
|-0.6%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|-0.9%
|2 Q 2025
|0.9%
|Çeyreklik
|GSYİH Yıllık Değişim
|-1.1%
|2 Q 2025
|-1.1%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Katılım Oranı
|N/D
|2 Q 2025
|70.8%
|Çeyreklik
|Net Kalıcı & Uzun Dönem Göçler
|2.060 K
|Tem 2025
|1.930 K
|Aylık
|Turist Girişi (Aylık)
|2.6%
|Tem 2025
|-2.2%
|Aylık
|Turist Girişi (Yıllık)
|6.6%
|Tem 2025
|0.8%
|Aylık
|İstihdam Değişimi (Çeyreklik)
|N/D
|2 Q 2025
|0.1%
|Çeyreklik
|İş Gücü Maliyet Endeksi (Yıllık)
|2.2%
|2 Q 2025
|2.5%
|Çeyreklik
|İş Gücü Maliyet Endeksi (Çeyreklik)
|0.6%
|2 Q 2025
|0.4%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|N/D
|2 Q 2025
|5.1%
|Çeyreklik
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|(PPI/ÜFE) Girdisi (Çeyreklik)
|0.6%
|2 Q 2025
|2.9%
|Çeyreklik
|(PPI/ÜFE) Çıktısı (Çeyreklik)
|0.6%
|2 Q 2025
|2.1%
|Çeyreklik
|ANZ Emtia Fiyat İndeksi (Aylık)
|0.7%
|Ağu 2025
|-1.8%
|Aylık
|GDT Fiyat Endeksi
|-0.8%
|-4.3%
|Gıda Fiyat Endeksi (Aylık)
|0.3%
|Ağu 2025
|0.7%
|Aylık
|RBNZ 2-Yıllık Enflasyon Beklentileri
|N/D
|3 Q 2025
|2.29%
|Çeyreklik
|Ticaret Hadleri Endeksi (Çeyreklik)
|4.1%
|2 Q 2025
|1.9%
|Çeyreklik
|TÜFE (Yıllık)
|2.7%
|2 Q 2025
|2.5%
|Çeyreklik
|TÜFE (Çeyreklik)
|0.5%
|2 Q 2025
|0.9%
|Çeyreklik
|İhracat Fiyat Endeksi (Çeyreklik)
|0.2%
|2 Q 2025
|7.1%
|Çeyreklik
|İhracat Hacmi Endeksi (Çeyreklik)
|-3.7%
|2 Q 2025
|4.0%
|Çeyreklik
|İthalat Fiyat Endeksi (Çeyreklik)
|-3.7%
|2 Q 2025
|5.1%
|Çeyreklik
|İthalat Hacmi Endeksi (Çeyreklik)
|4.2%
|2 Q 2025
|-2.1%
|Çeyreklik
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|RBNZ Faiz Oranı Kararı
|3.00%
|3.25%
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|$-0.970 B
|2 Q 2025
|$-0.709 B
|Çeyreklik
|Cari Hesap (Yıllık/12-Aylık)
|$-15.956 B
|2 Q 2025
|$-18.313 B
|Çeyreklik
|Cari Hesap - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla(GSYİH) Oranı
|-3.7%
|2 Q 2025
|-4.2%
|Çeyreklik
|Ticaret Dengesi
|$-1.185 B
|Ağu 2025
|$-0.716 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi (Yıllık/12-Aylık)
|$-2.986 B
|Ağu 2025
|$-4.117 B
|Aylık
|İhracat
|$5.936 B
|Ağu 2025
|$6.556 B
|Aylık
|İthalat
|$7.121 B
|Ağu 2025
|$7.272 B
|Aylık
|Hükümet
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Net Borç Tahmini, % GSYİH
|42.7%
|45.1%
|OBEGAL Tahmini
|$-14.740 B
|$-12.868 B
|RBNZ Yerleşik Olmayan Borç Tutumu
|59.7%
|May 2025
|58.8%
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|ANZ Aktivite Görünümü
|38.7
|Ağu 2025
|40.6
|Aylık
|ANZ İşletme Güveni
|49.7
|Ağu 2025
|47.8
|Aylık
|BusinessNZ Hizmet Endeksi
|47.5
|Ağu 2025
|48.9
|Aylık
|BusinessNZ İmalat Endeksi
|49.9
|Ağu 2025
|52.8
|Aylık
|İmalat Satış Hacmi (Çeyreklik)
|-2.9%
|2 Q 2025
|2.4%
|Çeyreklik
|İmalat Satışları (Çeyreklik)
|-3.0%
|2 Q 2025
|4.8%
|Çeyreklik
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Elektronik Kart Perakende Satışları (Aylık)
|0.7%
|Ağu 2025
|0.2%
|Aylık
|Elektronik Kart Perakende Satışları (Yıllık)
|0.9%
|Ağu 2025
|1.7%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|2.3%
|2 Q 2025
|0.7%
|Çeyreklik
|Perakende Satışlar (Çeyreklik)
|0.5%
|2 Q 2025
|0.8%
|Çeyreklik
|RBNZ Kredi Kartı Harcamaları (Yıllık)
|2.2%
|May 2025
|0.5%
|Aylık
|Westpac McDermott Miller Tüketici Güveni
|90.9
|3 Q 2025
|91.2
|Çeyreklik
|Çekirdek Perakende Satışlar (Çeyreklik)
|0.7%
|2 Q 2025
|0.4%
|Çeyreklik
|Konut
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|İnşaat Onayları (Aylık)
|5.4%
|Tem 2025
|-6.0%
|Aylık