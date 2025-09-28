TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Almanya Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık) (Germany New Car Registrations m/m)

Ülke:
Almanya
EUR, Euro
Kaynak:
Federal Motorlu Ulaşım Otoritesi (KBA) (Federal Motor Transport Authority (KBA))
Sektör:
İş
Düşük -21.7%
3.4%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-21.7%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık), söz konusu aydaki Almanya'da yeni ruhsat verilen binek araç sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA'nın bir üyesi olan Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi KBA, her ayın dördüncü iş günü, son ay içerisinde yeni ruhsat verilen otomobil sayısına ilişkin verileri yayınlar. Veriler, araç tipine, üreticiye ve bölgeye göre ayrı ayrı olarak mevcuttur.

Raporun hesaplamasına yönelik veriler, yerel düzenleyici kurumlardan ve sigorta şirketlerinden toplanır. Rapor yalnızca ilk kez plaka alan yeni otomobilleri içerir. Daha önce yurt içinde veya yurt dışında ruhsat verilmiş araçlar rapora dahil edilmez. Böylece ruhsat verileri doğrudan otomobil satışlarını yansıtır.

Gösterge artışı, tüketim artışını ve ülkedeki olumlu ekonomik durumu gösterir. Bununla birlikte, otomobil satışları ve ruhsatları, çevre standartlarının sıkılaştırılması gibi ekonomik olmayan faktörlerden de etkilenebilir. Bu nedenle göstergenin euro üzerindeki etkisi sınırlıdır. Genel olarak, gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, euro fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Almanya Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık) (Germany New Car Registrations m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-21.7%
3.4%
Tem 2025
3.4%
7.1%
Haz 2025
7.1%
-1.4%
May 2025
-1.4%
-4.2%
Nis 2025
-4.2%
24.6%
Mar 2025
24.6%
-2.0%
Şub 2025
-2.0%
-7.6%
Oca 2025
-7.6%
-8.1%
Ara 2024
-8.1%
5.4%
Kas 2024
5.4%
11.1%
Eki 2024
11.1%
5.8%
Eyl 2024
5.8%
-17.2%
Ağu 2024
-17.2%
-19.9%
Tem 2024
-19.9%
25.8%
Haz 2024
25.8%
-2.7%
May 2024
-2.7%
-7.9%
Nis 2024
-7.9%
21.4%
Mar 2024
21.4%
1.8%
Şub 2024
1.8%
-11.7%
Oca 2024
-11.7%
-1.6%
Ara 2023
-1.6%
12.2%
Kas 2023
12.2%
-2.5%
Eki 2023
-2.5%
-17.9%
Eyl 2023
-17.9%
12.4%
Ağu 2023
12.4%
-13.2%
Tem 2023
-13.2%
13.4%
Haz 2023
13.4%
21.7%
May 2023
21.7%
-27.9%
Nis 2023
-27.9%
36.4%
Mar 2023
36.4%
15.0%
Şub 2023
15.0%
-43.0%
Oca 2023
-43.0%
20.7%
Ara 2022
20.7%
24.9%
Kas 2022
24.9%
-7.2%
Eki 2022
-7.2%
12.9%
Eyl 2022
12.9%
-3.3%
Ağu 2022
-3.3%
-8.3%
Tem 2022
-8.3%
8.4%
Haz 2022
8.4%
14.9%
May 2022
14.9%
-25.3%
Nis 2022
-25.3%
20.4%
Mar 2022
20.4%
8.9%
Şub 2022
8.9%
-19.1%
Oca 2022
-19.1%
14.8%
Ara 2021
14.8%
-9.3%
Kas 2021
-9.3%
-9.3%
Eki 2021
-9.3%
1.9%
Eyl 2021
1.9%
-18.2%
Ağu 2021
-18.2%
-13.8%
Tem 2021
-13.8%
18.9%
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod