Ekonomik Takvim
İtalya'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|-0.1%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|6.0%
|Tem 2025
|6.2%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|1.6%
|Ağu 2025
|1.6%
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|€7.908 B
|Tem 2025
|€5.384 B
|Aylık
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 08:00, EUR, İşletme Güveni, Açıklanan: 87.3, Beklenti: 87.5, Önceki: 87.3
2025.09.26 08:00, EUR, Tüketici Güveni, Açıklanan: 96.8, Beklenti: 96.3, Önceki: 96.2
2025.09.26 10:58, EUR, 5 Yıllık BTP İhalesi, Açıklanan: 2.94%, Önceki: 2.80%
2025.09.26 10:58, EUR, 10 Yıllık BTP İhalesi, Açıklanan: 3.62%, Önceki: 3.58%
2025.09.29 08:00, EUR, Avrupa Birliği Dışı Ticaret Dengesi, Önceki: €5.391 B
2025.09.30 08:00, EUR, ÜFE (Aylık), Beklenti: -0.5%, Önceki: 0.5%
2025.09.30 08:00, EUR, ÜFE (Yıllık), Beklenti: 0.1%, Önceki: 1.6%
2025.09.30 09:00, EUR, TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.1%
2025.09.30 09:00, EUR, TÜFE (Yıllık), Beklenti: 1.5%, Önceki: 1.6%
2025.09.30 09:00, EUR, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: -0.2%
2025.09.30 09:00, EUR, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık), Beklenti: 1.6%, Önceki: 1.6%
2025.09.30 10:00, EUR, Sanayi Satışları (Aylık), Beklenti: 1.1%, Önceki: 1.2%
2025.09.30 10:00, EUR, Sanayi Satışları (Yıllık), Beklenti: -0.9%, Önceki: 0.3%
2025.10.01 07:45, EUR, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 47.4, Önceki: 50.4
2025.10.01 16:00, EUR, Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık), Önceki: -43.2%
2025.10.01 16:00, EUR, Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık), Önceki: -2.7%
2025.10.02 08:00, EUR, İşsizlik Oranı, Beklenti: 6.0%, Önceki: 6.0%
2025.10.03 07:45, EUR, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 51.7, Önceki: 51.5
2025.10.03 07:45, EUR, S&P Global Bileşik PMI, Önceki: 51.7
2025.10.03 08:00, EUR, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: -0.7%, Önceki: 0.0%
2025.10.03 08:00, EUR, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: -0.6%, Önceki: 1.8%
2025.10.03 09:00, EUR, Bütçe Açığı – GSYİH Oranı, Beklenti: 5.2%, Önceki: 8.5%
2025.10.06 07:30, EUR, S&P Global İnşaat PMI, Önceki: 47.7
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|10 Yıllık BTP İhalesi
|3.62%
|3.58%
|12 Aylık BOT İhalesi
|2.030%
|2.012%
|2 Yıllık CTZ İhalesi
|2.230%
|2.200%
|3 Yıllık BTP İhalesi
|2.44%
|2.47%
|30 Yıllık BTP İhalesi
|4.70%
|3.94%
|5 Yıllık BTP İhalesi
|2.94%
|2.80%
|6 Aylık BOT İhalesi
|2.044%
|2.012%
|7 Yıllık BTP İhalesi
|2.76%
|3.17%
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|0.4%
|2 Q 2025
|0.4%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|-0.1%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Çeyreklik İşsizlik Oranı
|6.3%
|2 Q 2025
|6.3%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|6.0%
|Tem 2025
|6.2%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık)
|-0.2%
|Ağu 2025
|-0.2%
|Aylık
|Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık)
|1.6%
|Ağu 2025
|1.7%
|Aylık
|TÜFE (Aylık)
|0.1%
|Ağu 2025
|0.1%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|1.6%
|Ağu 2025
|1.6%
|Aylık
|Tütün Hariç TÜFE FOI (Aylık)
|0.0%
|Ağu 2025
|0.4%
|Aylık
|Tütün Hariç TÜFE FOI (Yıllık)
|1.4%
|Ağu 2025
|1.5%
|Aylık
|ÜFE (Aylık)
|0.5%
|Tem 2025
|1.4%
|Aylık
|ÜFE (Yıllık)
|1.6%
|Tem 2025
|2.4%
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Avrupa Birliği Dışı Ticaret Dengesi
|€5.391 B
|Haz 2025
|€5.387 B
|Aylık
|Avrupa Birliği Ticaret Dengesi
|€1.917 B
|Tem 2025
|€-0.093 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|€7.908 B
|Tem 2025
|€5.384 B
|Aylık
|Hükümet
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Bütçe Açığı – GSYİH Oranı
|8.5%
|1 Q 2025
|-0.3%
|Çeyreklik
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|S&P Global Bileşik PMI
|51.7
|Ağu 2025
|51.5
|Aylık
|S&P Global Hizmet PMI
|51.5
|Ağu 2025
|52.3
|Aylık
|S&P Global İmalat PMI
|50.4
|Ağu 2025
|49.8
|Aylık
|S&P Global İnşaat PMI
|47.7
|Ağu 2025
|48.3
|Aylık
|Sanayi Satışları (Aylık)
|1.2%
|Haz 2025
|-2.1%
|Aylık
|Sanayi Satışları (Yıllık)
|0.3%
|Haz 2025
|-1.8%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Aylık)
|0.4%
|Tem 2025
|0.2%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|0.9%
|Tem 2025
|-0.7%
|Aylık
|Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık)
|-43.2%
|Ağu 2025
|-10.4%
|Aylık
|Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık)
|-2.7%
|Ağu 2025
|-5.1%
|Aylık
|Yeni Sanayi Siparişleri (Aylık)
|-0.8%
|Mar 2021
|0.7%
|Aylık
|Yeni Sanayi Siparişleri (Yıllık)
|2.3%
|Mar 2021
|0.4%
|Aylık
|İşletme Güveni
|87.3
|Eyl 2025
|87.3
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Perakende Satışlar (Aylık)
|0.0%
|Tem 2025
|0.7%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|1.8%
|Tem 2025
|1.1%
|Aylık
|Tüketici Güveni
|96.8
|Eyl 2025
|96.2
|Aylık