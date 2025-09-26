TakvimBölümler

İtalya'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) -0.1% 2 Q 2025 -0.1% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 6.0% Tem 2025 6.2% Aylık
TÜFE (Yıllık) 1.6% Ağu 2025 1.6% Aylık
Ticaret Dengesi €​7.908 B Tem 2025 €​5.384 B Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 08:00, EUR, İşletme Güveni, Açıklanan: 87.3, Beklenti: 87.5, Önceki: 87.3
2025.09.26 08:00, EUR, Tüketici Güveni, Açıklanan: 96.8, Beklenti: 96.3, Önceki: 96.2
2025.09.26 10:58, EUR, 5 Yıllık BTP İhalesi, Açıklanan: 2.94%, Önceki: 2.80%
2025.09.26 10:58, EUR, 10 Yıllık BTP İhalesi, Açıklanan: 3.62%, Önceki: 3.58%
2025.09.29 08:00, EUR, Avrupa Birliği Dışı Ticaret Dengesi, Önceki: €​5.391 B
2025.09.30 08:00, EUR, ÜFE (Aylık), Beklenti: -0.5%, Önceki: 0.5%
2025.09.30 08:00, EUR, ÜFE (Yıllık), Beklenti: 0.1%, Önceki: 1.6%
2025.09.30 09:00, EUR, TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.1%
2025.09.30 09:00, EUR, TÜFE (Yıllık), Beklenti: 1.5%, Önceki: 1.6%
2025.09.30 09:00, EUR, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: -0.2%
2025.09.30 09:00, EUR, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık), Beklenti: 1.6%, Önceki: 1.6%
2025.09.30 10:00, EUR, Sanayi Satışları (Aylık), Beklenti: 1.1%, Önceki: 1.2%
2025.09.30 10:00, EUR, Sanayi Satışları (Yıllık), Beklenti: -0.9%, Önceki: 0.3%
2025.10.01 07:45, EUR, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 47.4, Önceki: 50.4
2025.10.01 16:00, EUR, Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık), Önceki: -43.2%
2025.10.01 16:00, EUR, Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık), Önceki: -2.7%
2025.10.02 08:00, EUR, İşsizlik Oranı, Beklenti: 6.0%, Önceki: 6.0%
2025.10.03 07:45, EUR, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 51.7, Önceki: 51.5
2025.10.03 07:45, EUR, S&P Global Bileşik PMI, Önceki: 51.7
2025.10.03 08:00, EUR, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: -0.7%, Önceki: 0.0%
2025.10.03 08:00, EUR, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: -0.6%, Önceki: 1.8%
2025.10.03 09:00, EUR, Bütçe Açığı – GSYİH Oranı, Beklenti: 5.2%, Önceki: 8.5%
2025.10.06 07:30, EUR, S&P Global İnşaat PMI, Önceki: 47.7

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
10 Yıllık BTP İhalesi 3.62% 3.58%
12 Aylık BOT İhalesi 2.030% 2.012%
2 Yıllık CTZ İhalesi 2.230% 2.200%
3 Yıllık BTP İhalesi 2.44% 2.47%
30 Yıllık BTP İhalesi 4.70% 3.94%
5 Yıllık BTP İhalesi 2.94% 2.80%
6 Aylık BOT İhalesi 2.044% 2.012%
7 Yıllık BTP İhalesi 2.76% 3.17%
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 0.4% 2 Q 2025 0.4% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) -0.1% 2 Q 2025 -0.1% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Çeyreklik İşsizlik Oranı 6.3% 2 Q 2025 6.3% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 6.0% Tem 2025 6.2% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) -0.2% Ağu 2025 -0.2% Aylık
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) 1.6% Ağu 2025 1.7% Aylık
TÜFE (Aylık) 0.1% Ağu 2025 0.1% Aylık
TÜFE (Yıllık) 1.6% Ağu 2025 1.6% Aylık
Tütün Hariç TÜFE FOI (Aylık) 0.0% Ağu 2025 0.4% Aylık
Tütün Hariç TÜFE FOI (Yıllık) 1.4% Ağu 2025 1.5% Aylık
ÜFE (Aylık) 0.5% Tem 2025 1.4% Aylık
ÜFE (Yıllık) 1.6% Tem 2025 2.4% Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Avrupa Birliği Dışı Ticaret Dengesi €​5.391 B Haz 2025 €​5.387 B Aylık
Avrupa Birliği Ticaret Dengesi €​1.917 B Tem 2025 €​-0.093 B Aylık
Ticaret Dengesi €​7.908 B Tem 2025 €​5.384 B Aylık
Hükümet Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Bütçe Açığı – GSYİH Oranı 8.5% 1 Q 2025 -0.3% Çeyreklik
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
S&P Global Bileşik PMI 51.7 Ağu 2025 51.5 Aylık
S&P Global Hizmet PMI 51.5 Ağu 2025 52.3 Aylık
S&P Global İmalat PMI 50.4 Ağu 2025 49.8 Aylık
S&P Global İnşaat PMI 47.7 Ağu 2025 48.3 Aylık
Sanayi Satışları (Aylık) 1.2% Haz 2025 -2.1% Aylık
Sanayi Satışları (Yıllık) 0.3% Haz 2025 -1.8% Aylık
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.4% Tem 2025 0.2% Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) 0.9% Tem 2025 -0.7% Aylık
Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık) -43.2% Ağu 2025 -10.4% Aylık
Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık) -2.7% Ağu 2025 -5.1% Aylık
Yeni Sanayi Siparişleri (Aylık) -0.8% Mar 2021 0.7% Aylık
Yeni Sanayi Siparişleri (Yıllık) 2.3% Mar 2021 0.4% Aylık
İşletme Güveni 87.3 Eyl 2025 87.3 Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Perakende Satışlar (Aylık) 0.0% Tem 2025 0.7% Aylık
Perakende Satışlar (Yıllık) 1.8% Tem 2025 1.1% Aylık
Tüketici Güveni 96.8 Eyl 2025 96.2 Aylık