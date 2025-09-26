Ekonomik Takvim
Hindistan'ın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|Çeyreklik
|TÜFE (Yıllık)
|2.07%
|Ağu 2025
|Aylık
|RBI Faiz Oranı Kararı
|N/D
|5.50%
|Ticaret Dengesi
|$-26.49 B
|Ağu 2025
|$-27.35 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 11:30, INR, Döviz Rezervleri
2025.09.29 12:00, INR, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: 3.9%, Önceki: 3.5%
2025.09.29 12:00, INR, Sanayi Üretimi FYTD (Yıllık), Beklenti: 2.1%, Önceki: 2.3%
2025.09.29 12:00, INR, İmalat Üretimi (Yıllık), Beklenti: 4.0%, Önceki: 5.4%
2025.09.29 12:00, INR, İmalat Üretimi FYTD (Yıllık), Önceki: 3.9%
2025.09.30 10:00, INR, Mali Denge, Önceki: ₹-4.684 T
2025.09.30 11:30, INR, Altyapı Üretimi (Yıllık), Beklenti: 4.4%, Önceki: 2.0%
2025.09.30 11:30, INR, Dış Borç, Beklenti: $16.7 B, Önceki: $44.9 B
2025.09.30 11:30, INR, Cari Hesap, Beklenti: $-2.112 B, Önceki: $13.500 B
2025.09.30 11:30, INR, Cari Hesap - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı, Beklenti: -0.3%, Önceki: 1.3%
2025.09.30 11:30, INR, Rezerv Değişimi, Beklenti: $-14.326 B, Önceki: $8.789 B
2025.09.30 11:30, INR, Mal Ticareti Dengesi, Beklenti: $-70.435 B, Önceki: $-59.500 B
2025.09.30 11:30, INR, RBI Para ve Kredi Bilgi Değerlendirmesi
2025.10.01 04:30, INR, RBI Faiz Oranı Kararı
2025.10.01 04:30, INR, RBI Ters REPO Oranı Kararı
2025.10.01 04:30, INR, RBI Nakit Rezerv Oranı
2025.10.01 04:30, INR, RBI Para Politikası Raporu
2025.10.01 05:00, INR, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 58.9, Önceki: 59.3
2025.10.01 10:30, INR, RBI M3 Para Arzı (Yıllık), Beklenti: 9.5%, Önceki: 9.5%
2025.10.02 00:00, INR, Gandhi Jayanti
2025.10.02 00:00, INR, Vijaya Dashami
2025.10.03 11:30, INR, Banka Kredi Artışı (Yıllık)
2025.10.03 11:30, INR, Mevduat Artışı (Yıllık)
2025.10.03 11:30, INR, Döviz Rezervleri
2025.10.06 05:00, INR, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 61.3, Önceki: 62.9
2025.10.06 05:00, INR, S&P Global Bileşik PMI, Önceki: 63.2
Ekonomik göstergeler
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|Çeyreklik
|Yıllık GSYİH (Yıllık)
|6.5%
|6.4%
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|TÜFE (Aylık)
|0.46%
|Ağu 2025
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|2.07%
|Ağu 2025
|Aylık
|Tüketici Gıda Fiyat Endeksi (CFPI) (Aylık)
|0.65%
|Ağu 2025
|Aylık
|Tüketici Gıda Fiyat Endeksi (CFPI) (Yıllık)
|-0.69%
|Ağu 2025
|Aylık
|WPI (Yıllık)
|0.52%
|Ağu 2025
|-0.58%
|Aylık
|WPI - Gıda (Yıllık)
|-3.06%
|Ağu 2025
|-6.29%
|Aylık
|WPI - Yakıt ve Enerji (Yıllık)
|-3.17%
|Ağu 2025
|-2.43%
|Aylık
|WPI - İmal Edilmiş Ürünler (Yıllık)
|2.55%
|Ağu 2025
|2.05%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Banka Kredi Artışı (Yıllık)
|N/D
|5 Eyl 2025
|Haftalık
|Döviz Rezervleri
|N/D
|19 Eyl 2025
|Haftalık
|Mevduat Artışı (Yıllık)
|N/D
|5 Eyl 2025
|Haftalık
|RBI Faiz Oranı Kararı
|N/D
|5.50%
|RBI M3 Para Arzı (Yıllık)
|9.5%
|5 Eyl 2025
|Haftalık
|RBI Nakit Rezerv Oranı
|N/D
|4.00%
|RBI Ters REPO Oranı Kararı
|N/D
|3.35%
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|$13.500 B
|1 Q 2025
|$-11.457 B
|Çeyreklik
|Cari Hesap - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı
|1.3%
|1 Q 2025
|-1.1%
|Çeyreklik
|Mal Ticareti Dengesi
|$-59.500 B
|1 Q 2025
|$-79.153 B
|Çeyreklik
|Rezerv Değişimi
|$8.789 B
|1 Q 2025
|$-37.660 B
|Çeyreklik
|Ticaret Dengesi
|$-26.49 B
|Ağu 2025
|$-27.35 B
|Aylık
|İhracat
|$35.10 B
|Ağu 2025
|$37.24 B
|Aylık
|İthalat
|$61.59 B
|Ağu 2025
|$64.59 B
|Aylık
|Hükümet
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Dış Borç
|$44.9 B
|1 Q 2025
|$717.9 B
|Çeyreklik
|Mali Denge
|₹-4.684 T
|Tem 2025
|₹-2.807 T
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Altyapı Üretimi (Yıllık)
|2.0%
|Tem 2025
|2.2%
|Aylık
|S&P Global Bileşik PMI
|63.2
|Ağu 2025
|61.1
|Aylık
|S&P Global Hizmet PMI
|62.9
|Ağu 2025
|60.5
|Aylık
|S&P Global İmalat PMI
|59.3
|Ağu 2025
|59.1
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|3.5%
|Haz 2025
|Aylık
|Sanayi Üretimi FYTD (Yıllık)
|2.3%
|Haz 2025
|Aylık
|İmalat Üretimi (Yıllık)
|5.4%
|Haz 2025
|Aylık
|İmalat Üretimi FYTD (Yıllık)
|3.9%
|Haz 2025
|Aylık