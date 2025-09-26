TakvimBölümler

Hindistan'ın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 5.4% 3 Q 2024 6.7% Çeyreklik
TÜFE (Yıllık) 2.07% Ağu 2025 Aylık
RBI Faiz Oranı Kararı N/D 5.50%
Ticaret Dengesi $​-26.49 B Ağu 2025 $​-27.35 B Aylık

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 11:30, INR, Döviz Rezervleri
2025.09.29 12:00, INR, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: 3.9%, Önceki: 3.5%
2025.09.29 12:00, INR, Sanayi Üretimi FYTD (Yıllık), Beklenti: 2.1%, Önceki: 2.3%
2025.09.29 12:00, INR, İmalat Üretimi (Yıllık), Beklenti: 4.0%, Önceki: 5.4%
2025.09.29 12:00, INR, İmalat Üretimi FYTD (Yıllık), Önceki: 3.9%
2025.09.30 10:00, INR, Mali Denge, Önceki: ₹​-4.684 T
2025.09.30 11:30, INR, Altyapı Üretimi (Yıllık), Beklenti: 4.4%, Önceki: 2.0%
2025.09.30 11:30, INR, Dış Borç, Beklenti: $​16.7 B, Önceki: $​44.9 B
2025.09.30 11:30, INR, Cari Hesap, Beklenti: $​-2.112 B, Önceki: $​13.500 B
2025.09.30 11:30, INR, Cari Hesap - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı, Beklenti: -0.3%, Önceki: 1.3%
2025.09.30 11:30, INR, Rezerv Değişimi, Beklenti: $​-14.326 B, Önceki: $​8.789 B
2025.09.30 11:30, INR, Mal Ticareti Dengesi, Beklenti: $​-70.435 B, Önceki: $​-59.500 B
2025.09.30 11:30, INR, RBI Para ve Kredi Bilgi Değerlendirmesi
2025.10.01 04:30, INR, RBI Faiz Oranı Kararı
2025.10.01 04:30, INR, RBI Ters REPO Oranı Kararı
2025.10.01 04:30, INR, RBI Nakit Rezerv Oranı
2025.10.01 04:30, INR, RBI Para Politikası Raporu
2025.10.01 05:00, INR, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 58.9, Önceki: 59.3
2025.10.01 10:30, INR, RBI M3 Para Arzı (Yıllık), Beklenti: 9.5%, Önceki: 9.5%
2025.10.02 00:00, INR, Gandhi Jayanti
2025.10.02 00:00, INR, Vijaya Dashami
2025.10.03 11:30, INR, Banka Kredi Artışı (Yıllık)
2025.10.03 11:30, INR, Mevduat Artışı (Yıllık)
2025.10.03 11:30, INR, Döviz Rezervleri
2025.10.06 05:00, INR, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 61.3, Önceki: 62.9
2025.10.06 05:00, INR, S&P Global Bileşik PMI, Önceki: 63.2

Ekonomik göstergeler

GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 5.4% 3 Q 2024 6.7% Çeyreklik
Yıllık GSYİH (Yıllık) 6.5% 6.4%
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
TÜFE (Aylık) 0.46% Ağu 2025 Aylık
TÜFE (Yıllık) 2.07% Ağu 2025 Aylık
Tüketici Gıda Fiyat Endeksi (CFPI) (Aylık) 0.65% Ağu 2025 Aylık
Tüketici Gıda Fiyat Endeksi (CFPI) (Yıllık) -0.69% Ağu 2025 Aylık
WPI (Yıllık) 0.52% Ağu 2025 -0.58% Aylık
WPI - Gıda (Yıllık) -3.06% Ağu 2025 -6.29% Aylık
WPI - Yakıt ve Enerji (Yıllık) -3.17% Ağu 2025 -2.43% Aylık
WPI - İmal Edilmiş Ürünler (Yıllık) 2.55% Ağu 2025 2.05% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Banka Kredi Artışı (Yıllık) N/D 5 Eyl 2025 Haftalık
Döviz Rezervleri N/D 19 Eyl 2025 Haftalık
Mevduat Artışı (Yıllık) N/D 5 Eyl 2025 Haftalık
RBI Faiz Oranı Kararı N/D 5.50%
RBI M3 Para Arzı (Yıllık) 9.5% 5 Eyl 2025 Haftalık
RBI Nakit Rezerv Oranı N/D 4.00%
RBI Ters REPO Oranı Kararı N/D 3.35%
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap $​13.500 B 1 Q 2025 $​-11.457 B Çeyreklik
Cari Hesap - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı 1.3% 1 Q 2025 -1.1% Çeyreklik
Mal Ticareti Dengesi $​-59.500 B 1 Q 2025 $​-79.153 B Çeyreklik
Rezerv Değişimi $​8.789 B 1 Q 2025 $​-37.660 B Çeyreklik
Ticaret Dengesi $​-26.49 B Ağu 2025 $​-27.35 B Aylık
İhracat $​35.10 B Ağu 2025 $​37.24 B Aylık
İthalat $​61.59 B Ağu 2025 $​64.59 B Aylık
Hükümet Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Dış Borç $​44.9 B 1 Q 2025 $​717.9 B Çeyreklik
Mali Denge ₹​-4.684 T Tem 2025 ₹​-2.807 T Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Altyapı Üretimi (Yıllık) 2.0% Tem 2025 2.2% Aylık
S&P Global Bileşik PMI 63.2 Ağu 2025 61.1 Aylık
S&P Global Hizmet PMI 62.9 Ağu 2025 60.5 Aylık
S&P Global İmalat PMI 59.3 Ağu 2025 59.1 Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) 3.5% Haz 2025 Aylık
Sanayi Üretimi FYTD (Yıllık) 2.3% Haz 2025 Aylık
İmalat Üretimi (Yıllık) 5.4% Haz 2025 Aylık
İmalat Üretimi FYTD (Yıllık) 3.9% Haz 2025 Aylık