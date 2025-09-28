TakvimBölümler

İtalya Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık) (Italy New Car Registrations m/m)

Ülke:
İtalya
EUR, Euro
Kaynak:
İtalyan Otomotiv Sanayisi Birliği (ANFIA) (Italian Association of the Automobile Industry (ANFIA))
Sektör:
İş
Düşük -43.2%
-10.4%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-43.2%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık), söz konusu aydaki İtalya'da yeni ruhsat verilen binek araç sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA'nın bir üyesi olan İtalyan Otomotiv Endüstrisi Birliği ANFIA, her ayın dördüncü iş günü, son ay içerisinde yeni ruhsat verilen otomobil sayısına ilişkin verileri yayınlar. Veriler, araç tipine, üreticiye ve bölgeye göre ayrı ayrı olarak mevcuttur.

Raporun hesaplamasına yönelik veriler, yerel düzenleyici kurumlardan ve sigorta şirketlerinden toplanır. Rapor yalnızca ilk kez plaka alan yeni otomobilleri içerir. Daha önce yurt içinde veya yurt dışında ruhsat verilmiş araçlar rapora dahil edilmez. Böylece ruhsat verileri doğrudan otomobil satışlarını yansıtır.

Gösterge artışı, tüketim artışını ve ülkedeki olumlu ekonomik durumu gösterir. Bununla birlikte, otomobil satışları ve ruhsatları, çevre standartlarının sıkılaştırılması gibi ekonomik olmayan faktörlerden de etkilenebilir. Bu nedenle göstergenin euro üzerindeki etkisi sınırlıdır. Genel olarak, gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, euro fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"İtalya Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık) (Italy New Car Registrations m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-43.2%
-10.4%
Tem 2025
-10.4%
-5.2%
Haz 2025
-5.2%
0.2%
May 2025
0.2%
-19.2%
Nis 2025
-19.2%
24.9%
Mar 2025
24.9%
3.2%
Şub 2025
3.2%
26.5%
Oca 2025
26.5%
-14.9%
Ara 2024
-14.9%
-1.8%
Kas 2024
-1.8%
4.0%
Eki 2024
4.0%
76.0%
Eyl 2024
76.0%
-44.6%
Ağu 2024
-44.6%
-22.0%
Tem 2024
-22.0%
14.7%
Haz 2024
14.7%
3.1%
May 2024
3.1%
-16.5%
Nis 2024
-16.5%
10.2%
Mar 2024
10.2%
3.6%
Şub 2024
3.6%
27.7%
Oca 2024
27.7%
-20.2%
Ara 2023
-20.2%
0.2%
Kas 2023
0.2%
2.0%
Eki 2023
2.0%
70.9%
Eyl 2023
70.9%
-33.1%
Ağu 2023
-33.1%
-14.2%
Tem 2023
-14.2%
-7.0%
Haz 2023
-7.0%
18.8%
May 2023
18.8%
-25.2%
Nis 2023
-25.2%
29.1%
Mar 2023
29.1%
1.6%
Şub 2023
1.6%
22.3%
Oca 2023
22.3%
-12.5%
Ara 2022
-12.5%
3.5%
Kas 2022
3.5%
4.4%
Eki 2022
4.4%
55.9%
Eyl 2022
55.9%
-35.0%
Ağu 2022
-35.0%
-13.9%
Tem 2022
-13.9%
4.9%
Haz 2022
4.9%
24.6%
May 2022
24.6%
-18.5%
Nis 2022
-18.5%
7.8%
Mar 2022
7.8%
2.8%
Şub 2022
2.8%
24.4%
Oca 2022
24.4%
-17.0%
Ara 2021
-17.0%
3.4%
Kas 2021
3.4%
-4.0%
Eki 2021
-4.0%
62.6%
Eyl 2021
62.6%
-41.3%
Ağu 2021
-41.3%
-26.2%
Tem 2021
-26.2%
4.7%
12
