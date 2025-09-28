Ekonomik Takvim
Japonya Uyum Endeksi (Japan Coincident Index)
|Düşük
|113.3
|116.2
|
115.9
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|113.3
|
113.3
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Japonya Uyum Endeksi, ülkedeki mevcut ekonomik durumu değerlendirir.
Uyum Endeksi, Üretim Endeksi, İstihdam Oranı vb. dahil olmak üzere 11 gösterge temelinde hesaplanır ve göstergelerin çakışan verilerine dayalı olarak oluşturulur. Endeks, üretim, tüketim, toptan ve perakende satışlar, işletme geliri ve işgücü piyasası göstergelerinin tüm aşamalarını karakterize eden bileşenleri içeren bileşik bir endekstir.
Genel olarak Uyum Endeksi ülkedeki mevcut ekonomik koşulları yansıtır. Ekonomik faaliyetteki dalgalanmaların büyüklüğünü değerlendirmek adına Uyum Endeksi, diğer göstergelerin seçilen veri serilerinin değişim oranlarının toplanmasıyla oluşturulur. Bu veri serilerinin baz yılı 1995 olup, ortalama değerlerinin toplamı 100 olarak alınmıştır.
Uyum Endeksi, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan Ekonomik Eğilimler Endeksinde Öncü Endeks ve Gecikmeli Endeks ile birlikte yer alan üç endeksten biridir. Kabaca ekonomiyle uyumlu hareket ettiğinden, esas olarak ekonominin mevcut durumunu değerlendirmek adına kullanılır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Uyum Endeksi (Japan Coincident Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
