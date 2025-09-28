TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Japonya Uyum Endeksi (Japan Coincident Index)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Kabine Ofisi (Cabinet Office)
Sektör:
İş
Düşük 113.3 116.2
115.9
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
113.3
113.3
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Japonya Uyum Endeksi, ülkedeki mevcut ekonomik durumu değerlendirir.

Uyum Endeksi, Üretim Endeksi, İstihdam Oranı vb. dahil olmak üzere 11 gösterge temelinde hesaplanır ve göstergelerin çakışan verilerine dayalı olarak oluşturulur. Endeks, üretim, tüketim, toptan ve perakende satışlar, işletme geliri ve işgücü piyasası göstergelerinin tüm aşamalarını karakterize eden bileşenleri içeren bileşik bir endekstir.

Genel olarak Uyum Endeksi ülkedeki mevcut ekonomik koşulları yansıtır. Ekonomik faaliyetteki dalgalanmaların büyüklüğünü değerlendirmek adına Uyum Endeksi, diğer göstergelerin seçilen veri serilerinin değişim oranlarının toplanmasıyla oluşturulur. Bu veri serilerinin baz yılı 1995 olup, ortalama değerlerinin toplamı 100 olarak alınmıştır.

Uyum Endeksi, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan Ekonomik Eğilimler Endeksinde Öncü Endeks ve Gecikmeli Endeks ile birlikte yer alan üç endeksten biridir. Kabaca ekonomiyle uyumlu hareket ettiğinden, esas olarak ekonominin mevcut durumunu değerlendirmek adına kullanılır.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya Uyum Endeksi (Japan Coincident Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025 başlangıç
113.3
116.2
115.9
Haz 2025
116.7
116.8
116.8
Haz 2025 başlangıç
116.8
115.5
116.0
May 2025
116.0
115.9
115.9
May 2025 başlangıç
115.9
115.8
116.0
Nis 2025
116.0
115.5
115.5
Nis 2025 başlangıç
115.5
116.5
115.8
Mar 2025
115.9
116.0
116.0
Mar 2025 başlangıç
116.0
116.8
117.3
Şub 2025
117.3
116.9
116.9
Şub 2025 başlangıç
116.9
116.1
116.1
Oca 2025
116.1
116.2
116.2
Oca 2025 başlangıç
116.2
116.1
116.1
Ara 2024
116.4
116.8
116.8
Ara 2024 başlangıç
116.8
115.7
115.4
Kas 2024
115.4
115.3
115.3
Kas 2024 başlangıç
115.3
115.8
116.8
Eki 2024
116.8
116.5
116.5
Eki 2024 başlangıç
116.5
114.6
114.0
Eyl 2024
115.3
115.7
115.7
Eyl 2024 başlangıç
115.7
114.3
114.0
Ağu 2024
114.0
113.5
113.5
Ağu 2024 başlangıç
113.5
114.3
117.2
Tem 2024
117.2
117.1
117.1
Tem 2024 başlangıç
117.1
113.0
114.1
Haz 2024
113.2
113.7
113.7
Haz 2024 başlangıç
113.7
117.2
117.1
May 2024
117.1
116.5
116.5
May 2024 başlangıç
116.5
114.6
115.2
Nis 2024
115.2
115.2
115.2
Nis 2024 başlangıç
115.2
113.5
114.2
Mar 2024
113.6
113.9
113.9
Mar 2024 başlangıç
113.9
111.8
111.5
Şub 2024
111.6
110.9
110.9
Şub 2024 başlangıç
110.9
113.0
112.1
Oca 2024
112.1
110.2
110.2
Oca 2024 başlangıç
110.2
115.5
116.0
Ara 2023
115.9
116.2
116.2
Ara 2023 başlangıç
116.2
114.6
114.6
Kas 2023
114.6
114.5
114.5
Kas 2023 başlangıç
114.5
115.9
115.9
Eki 2023
115.9
115.9
115.9
Eki 2023 başlangıç
115.9
114.7
115.7
Eyl 2023
114.7
114.7
114.7
Eyl 2023 başlangıç
114.7
114.5
114.6
Ağu 2023
114.6
114.3
114.3
Ağu 2023 başlangıç
114.3
114.4
114.2
Tem 2023
114.2
114.5
114.5
Tem 2023 başlangıç
114.5
115.2
115.6
Haz 2023
115.1
115.2
115.2
123456789
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod