Hong Kong'un Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.4% 2 Q 2025 0.4% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 3-Aylık 3.7% Ağu 2025 3.7% Aylık
TÜFE (Yıllık) 1.1% Ağu 2025 1.0% Aylık
Ticaret Dengesi HK$​-25.400 B Ağu 2025 HK$​-34.100 B Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.30 08:30, HKD, HKMA M3 Para Arzı (Yıllık), Beklenti: 6.6%, Önceki: 6.2%
2025.10.01 00:00, HKD, Ulusal Gün
2025.10.02 08:30, HKD, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: 1.2%, Önceki: 1.8%
2025.10.06 00:30, HKD, S&P Global PMI, Beklenti: 49.9, Önceki: 50.7

Ekonomik göstergeler

GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 3.1% 2 Q 2025 3.1% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.4% 2 Q 2025 0.4% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
İşsizlik Oranı 3-Aylık 3.7% Ağu 2025 3.7% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
TÜFE (Yıllık) 1.1% Ağu 2025 1.0% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Döviz Rezervleri $​421.6 B Ağu 2025 $​425.4 B Aylık
HKMA M3 Para Arzı (Yıllık) 6.2% Tem 2025 8.4% Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Ticaret Dengesi HK$​-25.400 B Ağu 2025 HK$​-34.100 B Aylık
İhracat (Yıllık) 14.5% Ağu 2025 14.3% Aylık
İthalat (Yıllık) 11.5% Ağu 2025 16.5% Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
S&P Global PMI 50.7 Ağu 2025 49.2 Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Perakende Satışlar (Yıllık) 1.8% Tem 2025 0.7% Aylık