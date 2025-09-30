Ekonomik Takvim
Hong Kong'un Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.4%
|2 Q 2025
|0.4%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı 3-Aylık
|3.7%
|Ağu 2025
|3.7%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|1.1%
|Ağu 2025
|1.0%
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|HK$-25.400 B
|Ağu 2025
|HK$-34.100 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.30 08:30, HKD, HKMA M3 Para Arzı (Yıllık), Beklenti: 6.6%, Önceki: 6.2%
2025.10.01 00:00, HKD, Ulusal Gün
2025.10.02 08:30, HKD, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: 1.2%, Önceki: 1.8%
2025.10.06 00:30, HKD, S&P Global PMI, Beklenti: 49.9, Önceki: 50.7
Ekonomik göstergeler
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|3.1%
|2 Q 2025
|3.1%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.4%
|2 Q 2025
|0.4%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|İşsizlik Oranı 3-Aylık
|3.7%
|Ağu 2025
|3.7%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|TÜFE (Yıllık)
|1.1%
|Ağu 2025
|1.0%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Döviz Rezervleri
|$421.6 B
|Ağu 2025
|$425.4 B
|Aylık
|HKMA M3 Para Arzı (Yıllık)
|6.2%
|Tem 2025
|8.4%
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Ticaret Dengesi
|HK$-25.400 B
|Ağu 2025
|HK$-34.100 B
|Aylık
|İhracat (Yıllık)
|14.5%
|Ağu 2025
|14.3%
|Aylık
|İthalat (Yıllık)
|11.5%
|Ağu 2025
|16.5%
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|S&P Global PMI
|50.7
|Ağu 2025
|49.2
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|1.8%
|Tem 2025
|0.7%
|Aylık