Hong Kong İthalat Hacmi (Yıllık) (Hong Kong Imports y/y)

Hong Kong
HKD, Hong Kong doları
Nüfus Sayımı ve İstatistik Dairesi (Census and Statistics Department)
Ticaret
Düşük 11.5% 14.0%
16.5%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
14.1%
11.5%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İthalatlar (Yıllık) göstergesi, söz konusu aydaki Hong Kong'a ithal edilen ve tekrar ithal edilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Bunlar arasında Hong Kong'un yetki alanı dışında üretilen ve iç tüketim ya da tekrar ihraç edilmek üzere üretilen ürünlerin yanı sıra yeniden ithal edilen Hong Kong yapımı ürünler de vardır. Endeks hesaplamasında mal, sigorta ve nakliye bedelleri kullanılmaktadır. Göstergede artış Hong Kong doları fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Hong Kong İthalat Hacmi (Yıllık) (Hong Kong Imports y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
11.5%
14.0%
16.5%
Tem 2025
16.5%
7.5%
11.1%
Haz 2025
11.1%
7.1%
18.9%
May 2025
18.9%
6.1%
15.8%
Nis 2025
15.8%
6.5%
16.6%
Mar 2025
16.6%
4.4%
11.8%
Şub 2025
11.8%
4.8%
0.5%
Oca 2025
0.5%
-15.9%
-1.1%
Ara 2024
-1.1%
-3.2%
5.7%
Kas 2024
5.7%
3.9%
4.5%
Eki 2024
4.5%
5.6%
1.4%
Eyl 2024
1.4%
10.7%
7.9%
Ağu 2024
7.9%
7.1%
9.9%
Tem 2024
9.9%
9.0%
9.0%
Haz 2024
9.0%
12.7%
9.6%
May 2024
9.6%
14.1%
3.7%
Nis 2024
3.7%
15.0%
5.3%
Mar 2024
5.3%
2.3%
-1.8%
Şub 2024
-1.8%
18.9%
21.7%
Oca 2024
21.7%
11.3%
11.6%
Ara 2023
11.6%
8.5%
7.1%
Kas 2023
7.1%
5.3%
2.6%
Eki 2023
2.6%
1.8%
-0.4%
Eyl 2023
-0.4%
-1.9%
-0.3%
Ağu 2023
-0.3%
-5.3%
-7.9%
Tem 2023
-7.9%
-8.2%
-12.3%
Haz 2023
-12.3%
-11.1%
-16.7%
May 2023
-16.7%
-13.5%
-11.9%
Nis 2023
-11.9%
-16.5%
-0.6%
Mar 2023
-0.6%
-18.5%
-4.1%
Şub 2023
-4.1%
-24.0%
-30.2%
Oca 2023
-30.2%
-16.4%
-23.5%
Ara 2022
-23.5%
-14.6%
-20.3%
Kas 2022
-20.3%
-18.5%
-11.9%
Eki 2022
-11.9%
-18.2%
-7.8%
Eyl 2022
-7.8%
-17.9%
-16.3%
Ağu 2022
-16.3%
-15.2%
-9.9%
Tem 2022
-9.9%
-13.1%
0.5%
Haz 2022
0.5%
-12.4%
1.3%
May 2022
1.3%
-10.4%
2.1%
Nis 2022
2.1%
-6.8%
-6.0%
Mar 2022
-6.0%
0.9%
6.2%
Şub 2022
6.2%
6.2%
9.6%
Oca 2022
9.6%
10.7%
19.3%
Ara 2021
19.3%
13.3%
20.0%
Kas 2021
20.0%
19.2%
17.7%
Eki 2021
17.7%
25.4%
23.5%
Eyl 2021
23.5%
29.6%
28.1%
Ağu 2021
28.1%
32.0%
26.1%
Tem 2021
26.1%
34.0%
31.9%
