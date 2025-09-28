Ekonomik Takvim
Hong Kong İthalat Hacmi (Yıllık) (Hong Kong Imports y/y)
|Düşük
|11.5%
|14.0%
|
16.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|14.1%
|
11.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İthalatlar (Yıllık) göstergesi, söz konusu aydaki Hong Kong'a ithal edilen ve tekrar ithal edilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Bunlar arasında Hong Kong'un yetki alanı dışında üretilen ve iç tüketim ya da tekrar ihraç edilmek üzere üretilen ürünlerin yanı sıra yeniden ithal edilen Hong Kong yapımı ürünler de vardır. Endeks hesaplamasında mal, sigorta ve nakliye bedelleri kullanılmaktadır. Göstergede artış Hong Kong doları fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Hong Kong İthalat Hacmi (Yıllık) (Hong Kong Imports y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
