Ekonomik Takvim
Avrupa Birliği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (European Union Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Yüksek
|2.0%
|2.1%
|
2.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.1%
|
2.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki euro bölgesindeki mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. TÜFE, euro bölgesindeki her ülke için ayrı ayrı hesaplanır. Daha sonra elde edilen veriler, onaylanmış metodolojiye göre Harmonize Tüketici Fiyat Endeksinde (HICP) birleştirilir.
TÜFE, fiyatlardaki değişimi, hanehalkı, yani nihai mal ve hizmet tüketicileri perspektifinden yansıtır. Endeks hesaplama sepeti 12 ana mal ve hizmet kategorisini içerir: gıda, alkol ve tütün, giyim, konut, konut hizmetleri, sağlık, ulaşım, iletişim, eğlence ve kültür, eğitim, otel ve restoranlar ve "çeşitli".
Hesaplama, hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının bir parçası olmayan ürün ve hizmetleri içermez. Hesaplama tek bir muhasebe sistemine dahil edilemeyen bazı harcama kategorilerini içermez: kumar, emsal konut kiralama, hayat sigortası, devlet sağlık sigortası, dolaylı olarak hesaplanan finansal aracılık hizmetleri vb.
Tüketici Fiyat Endeksi veya euro bölgesindeki enflasyon, ECB Yönetim Konseyi tarafından para politikasının etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir fiyat istikrarı göstergesidir. Yetersiz enflasyon ortamına karşı TÜFE artışı euro fiyatları için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avrupa Birliği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (European Union Consumer Price Index (CPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
