Genel Piyasa Fiyat Endeksi (IGP-M) Getulio Vargas Vakfı tarafından aylık olarak yayınlanır. IGP-DI gibi, aynı ağırlıklara sahip üç fiyat endeksinin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır: Genişletilmiş Üretici Fiyat Endeksi (IPA-M) — %60, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI-M) — %30 ve Ulusal İnşaat Endeksi (INCC-M) — %10.

IGP-M enflasyon endeksinin amacı, Brezilya ekonomisinin çeşitli sektörlerindeki (sanayi, inşaat, tarım, perakende ticaret ve hanehalklarına sağlanan hizmetler) fiyatların hareketini analiz etmek için nüfus tüketimindeki değişimleri izler. Bu sektörlerdeki kalemlerin fiyatları bir önceki aya göre ne kadar yüksekse enflasyon da o kadar yüksek olur.

Özetle, IGP-M, gelir gelişiminden sorumlu olan neredeyse tüm sektörleri bir araya getirdiği ve Brezilya'nın mali durumunu yansıttığı için Brezilya'nın ekonomik dengesi hakkında fikir sağlar. IGP-M endeksi genellikle, örneğin okul ücretleri, kiralar, elektrik tarifeleri vb. gibi sözleşmeye dayalı değerleri ayarlarken kullanılır. Ayrıca, Brezilya Hazinesi tarafından ihraç edilen devlet tahvillerinin endeksi (Hazine IGP-M) olarak da kullanılır. Endeksin negatif değerde olması, söz konusu dönemde Brezilya'da deflasyon gerçekleştiğini gösterir.

Son değerler: