İşsizlik Oranı, euro bölgesindeki toplam sivil işgücüne göre işsiz vatandaşların yüzdesidir. Hesaplama aylık olarak yapılır. Euro bölgesinin genel işsizlik oranı, Üye Ülkelerin ayrı ayrı işsizlik verilerine dayalı olarak harmonize bir değer şeklinde hesaplanır.

İşgücü, çalışan ve işsiz kişilerin toplam sayısıdır. İşsiz kişiler, 15 ila 74 yaş arasındaki şu kişiler olarak tanımlanır:

şu anda çalışmıyor;

en geç iki hafta içinde çalışmaya başlamaya hazır;

aktif olarak iş arıyor.

İşsizlik oranı hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemlidir. İşsizliğin artması, bireylerin gelirlerinde azalmaya ve dolayısıyla tüketici faaliyetlerinde düşüşe yol açar. Ayrıca bu durum devlet bütçesi üzerindeki baskıyı artırır ve vergi gelirlerini azaltır.

Bu nedenle işsizlik oranı, tüketici piyasasının yaygın olarak kullanılan bir göstergesidir ve ayrıca para biriminin durumunun da öncü bir göstergesidir. Avrupa Komisyonu işsizlikle ilgili verileri ekonomi politikasını belirlerken kullanılır. Ticari bankalar, verileri esas olarak konjünktür devirlerini analiz etmek ve tüketicilere teklifler hazırlamak için kullanır. ECB, euro bölgesinin para politikasını belirlerken ve kısa vadeli faiz oranlarıyla ilgili kararlar alırken her zaman işsizlik oranını dikkate alır. İşsizlik oranındaki artış genellikle euro fiyatları için olumsuz olarak görülür.

