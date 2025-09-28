Ekonomik Takvim
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Faiz Oranı Kararı (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)
|Yüksek
|0.5%
|
0.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
0.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
BoJ Faiz Oranı Kararı yılda 8 defa yayınlanır. BoJ faiz oranı, ticari bankalara kredi sağlanırken kullanılır. Faiz oranı, Japonya Merkez Bankasının JPY'nin gücünü düzenlediği ana para politikası araçlarından biridir. Faiz oranı düzeyine ilişkin karar, Japonya Merkez Bankası Politika Kurulu üyeleri tarafından verilir.
Ekonominin elverişsiz olduğu durumda faiz oranları düşürülür, uygun olduğu koşullarda da faiz oranları yükseltilir. Birkaç yıl önce, Merkez Bankası ekonominin elverişsiz durumu nedeniyle negatif faiz oranı belirledi. "Kayıp 20 yıl" olarak adlandırılan uzun vadeli durgunluk nedeniyle Japonya, uzun vadeli parasal gevşemeyi desteklemektedir.
Kısa vadeli faiz oranları para biriminin değerini değerlendirmede ana faktör olduğundan, yatırımcılar faiz oranlarındaki değişiklikleri yakından takip eder.
Son değerler:
açıklanan veri
"Japonya Merkez Bankası (BoJ) Faiz Oranı Kararı (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
