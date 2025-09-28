TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri Ortalama Haftalık Çalışılan Saat (United States Average Weekly Hours)

Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics)
İş Gücü
34.2
34.2
34.2
Ortalama Haftalık Saatler göstergesi, özel tarım dışı şirketlerde çalışanlar için haftalık ortalama çalışma saati sayısını sağlar.

ABD iş gücü piyasasını ölçerken gösterge kullanılır.

"Amerika Birleşik Devletleri Ortalama Haftalık Çalışılan Saat (United States Average Weekly Hours)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
34.2
34.2
34.2
Tem 2025
34.3
34.2
34.2
Haz 2025
34.2
34.2
34.3
May 2025
34.3
34.2
34.3
Nis 2025
34.3
34.2
34.3
Mar 2025
34.2
34.1
34.2
Şub 2025
34.1
34.2
34.1
Oca 2025
34.1
34.3
34.2
Ara 2024
34.3
34.3
34.3
Kas 2024
34.3
34.3
34.2
Eki 2024
34.3
34.3
34.3
Eyl 2024
34.2
34.3
34.3
Ağu 2024
34.3
34.3
34.2
Tem 2024
34.2
34.3
34.3
Haz 2024
34.3
34.3
34.3
May 2024
34.3
34.3
34.3
Nis 2024
34.3
34.3
34.4
Mar 2024
34.4
34.3
34.3
Şub 2024
34.3
34.2
34.2
Oca 2024
34.1
34.3
34.3
Ara 2023
34.3
34.4
34.4
Kas 2023
34.4
34.4
34.3
Eki 2023
34.3
34.4
34.4
Eyl 2023
34.4
34.4
34.4
Ağu 2023
34.4
34.4
34.3
Tem 2023
34.3
34.4
34.4
Haz 2023
34.4
34.4
34.3
May 2023
34.3
34.5
34.4
Nis 2023
34.4
34.5
34.4
Mar 2023
34.4
34.5
34.5
Şub 2023
34.5
34.5
34.6
Oca 2023
34.7
34.5
34.4
Ara 2022
34.3
34.5
34.4
Kas 2022
34.4
34.5
34.5
Eki 2022
34.5
34.6
34.5
Eyl 2022
34.5
34.6
34.5
Ağu 2022
34.5
34.6
34.6
Tem 2022
34.6
34.6
34.6
Haz 2022
34.5
34.6
34.5
May 2022
34.6
34.6
34.6
Nis 2022
34.6
34.6
34.6
Mar 2022
34.6
34.6
34.7
Şub 2022
34.7
34.6
34.6
Oca 2022
34.5
34.7
34.7
Ara 2021
34.7
34.7
34.7
Kas 2021
34.8
34.7
34.7
Eki 2021
34.7
34.7
34.8
Eyl 2021
34.8
34.7
34.6
Ağu 2021
34.7
34.8
34.7
Tem 2021
34.8
34.9
34.8
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

