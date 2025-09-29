TakvimBölümler

Norveç'in Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.8% 2 Q 2025 0.1% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 4.9% Ağu 2025 4.5% Aylık
TÜFE (Yıllık) 3.5% Ağu 2025 3.3% Aylık
Norges Bank Faiz Oranı Kararı 4.00%
Mal Ticareti Dengesi Kr​60.066 B Ağu 2025 Kr​54.625 B Aylık

2025.09.29 06:00, NOK, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: -0.1%, Önceki: 0.6%
2025.09.29 06:00, NOK, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: 5.0%, Önceki: 5.1%
2025.09.29 06:00, NOK, Kamu İç Kredi Borçları (Yıllık), Beklenti: 4.1%, Önceki: 4.1%
2025.10.01 08:00, NOK, DNB/NIMA İmalat PMI, Beklenti: 45.5, Önceki: 48.7
2025.10.03 08:00, NOK, NAV İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Beklenti: 2.1%, Önceki: 2.2%
2025.10.03 08:00, NOK, NAV İşsizlik Oranı Değişimi, Beklenti: 49.698 K, Önceki: 50.870 K
2025.10.03 09:00, NOK, Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık), Beklenti: 5.6%, Önceki: 5.5%
2025.10.03 09:00, NOK, HPI (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık), Önceki: 1.7%
2025.10.03 09:00, NOK, HPI (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık), Önceki: 0.6%

Ekonomik göstergeler

GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Ana Kara) (Çeyreklik) 0.6% 2 Q 2025 1.2% Çeyreklik
GSYİH (Yıllık) -2.1% 2 Q 2025 -0.3% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.8% 2 Q 2025 0.1% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
NAV İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) 2.2% Ağu 2025 2.2% Aylık
NAV İşsizlik Oranı Değişimi 50.870 K Ağu 2025 49.505 K Aylık
İşsizlik Oranı 4.9% Ağu 2025 4.5% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
TÜFE (Aylık) -0.6% Ağu 2025 0.8% Aylık
TÜFE (Yıllık) 3.5% Ağu 2025 3.3% Aylık
Çekirdek TÜFE (Aylık) -0.7% Ağu 2025 0.8% Aylık
Çekirdek TÜFE (Yıllık) 3.1% Ağu 2025 3.1% Aylık
ÜFE (Aylık) -0.9% Ağu 2025 0.8% Aylık
ÜFE (Yıllık) -3.0% Ağu 2025 -0.3% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Kamu İç Kredi Borçları (Yıllık) 4.1% Tem 2025 4.1% Aylık
Norges Bank Faiz Oranı Kararı 4.00%
Norges Bank Günlük Döviz Alımı N/D Ağu 2025 Kr​-0.150 B Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap Kr​217.848 B 2 Q 2025 Kr​285.289 B Çeyreklik
Mal Ticareti Dengesi Kr​60.066 B Ağu 2025 Kr​54.625 B Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
DNB/NIMA İmalat PMI 48.7 Ağu 2025 50.9 Aylık
Norges Bank Bölgesel Ağ - Çıktı Büyümesi 0.40 3 Q 2025 0.40 Çeyreklik
Sanayi Güveni 0.9 2 Q 2025 3.4 Çeyreklik
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.4% Tem 2025 -0.1% Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) -3.5% Tem 2025 -7.2% Aylık
İmalat Üretimi (Aylık) 0.0% Tem 2025 -0.1% Aylık
İmalat Üretimi (Yıllık) 1.1% Tem 2025 4.2% Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Hanehalkı Tüketimi (Aylık) 1.3% Haz 2025 0.5% Aylık
Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) 3.8% Haz 2025 6.6% Aylık
Perakende Satışlar (Aylık) 0.6% Tem 2025 0.1% Aylık
Perakende Satışlar (Yıllık) 5.1% Tem 2025 4.3% Aylık
Tüketici Güveni -3.6 3 Q 2025 -9.1 Çeyreklik
Konut Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
HPI (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık) 1.7% Ağu 2025 -1.0% Aylık
HPI (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık) 0.6% Ağu 2025 0.2% Aylık
Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) 5.5% Ağu 2025 5.4% Aylık