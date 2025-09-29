Ekonomik Takvim
Norveç'in Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.8%
|2 Q 2025
|0.1%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|4.9%
|Ağu 2025
|4.5%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|3.5%
|Ağu 2025
|3.3%
|Aylık
|Norges Bank Faiz Oranı Kararı
|4.00%
|Mal Ticareti Dengesi
|Kr60.066 B
|Ağu 2025
|Kr54.625 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.29 06:00, NOK, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: -0.1%, Önceki: 0.6%
2025.09.29 06:00, NOK, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: 5.0%, Önceki: 5.1%
2025.09.29 06:00, NOK, Kamu İç Kredi Borçları (Yıllık), Beklenti: 4.1%, Önceki: 4.1%
2025.10.01 08:00, NOK, DNB/NIMA İmalat PMI, Beklenti: 45.5, Önceki: 48.7
2025.10.03 08:00, NOK, NAV İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Beklenti: 2.1%, Önceki: 2.2%
2025.10.03 08:00, NOK, NAV İşsizlik Oranı Değişimi, Beklenti: 49.698 K, Önceki: 50.870 K
2025.10.03 09:00, NOK, Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık), Beklenti: 5.6%, Önceki: 5.5%
2025.10.03 09:00, NOK, HPI (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık), Önceki: 1.7%
2025.10.03 09:00, NOK, HPI (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık), Önceki: 0.6%
Ekonomik göstergeler
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Ana Kara) (Çeyreklik)
|0.6%
|2 Q 2025
|1.2%
|Çeyreklik
|GSYİH (Yıllık)
|-2.1%
|2 Q 2025
|-0.3%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.8%
|2 Q 2025
|0.1%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|NAV İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|2.2%
|Ağu 2025
|2.2%
|Aylık
|NAV İşsizlik Oranı Değişimi
|50.870 K
|Ağu 2025
|49.505 K
|Aylık
|İşsizlik Oranı
|4.9%
|Ağu 2025
|4.5%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|TÜFE (Aylık)
|-0.6%
|Ağu 2025
|0.8%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|3.5%
|Ağu 2025
|3.3%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Aylık)
|-0.7%
|Ağu 2025
|0.8%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Yıllık)
|3.1%
|Ağu 2025
|3.1%
|Aylık
|ÜFE (Aylık)
|-0.9%
|Ağu 2025
|0.8%
|Aylık
|ÜFE (Yıllık)
|-3.0%
|Ağu 2025
|-0.3%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Kamu İç Kredi Borçları (Yıllık)
|4.1%
|Tem 2025
|4.1%
|Aylık
|Norges Bank Faiz Oranı Kararı
|4.00%
|Norges Bank Günlük Döviz Alımı
|N/D
|Ağu 2025
|Kr-0.150 B
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|Kr217.848 B
|2 Q 2025
|Kr285.289 B
|Çeyreklik
|Mal Ticareti Dengesi
|Kr60.066 B
|Ağu 2025
|Kr54.625 B
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|DNB/NIMA İmalat PMI
|48.7
|Ağu 2025
|50.9
|Aylık
|Norges Bank Bölgesel Ağ - Çıktı Büyümesi
|0.40
|3 Q 2025
|0.40
|Çeyreklik
|Sanayi Güveni
|0.9
|2 Q 2025
|3.4
|Çeyreklik
|Sanayi Üretimi (Aylık)
|0.4%
|Tem 2025
|-0.1%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|-3.5%
|Tem 2025
|-7.2%
|Aylık
|İmalat Üretimi (Aylık)
|0.0%
|Tem 2025
|-0.1%
|Aylık
|İmalat Üretimi (Yıllık)
|1.1%
|Tem 2025
|4.2%
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Hanehalkı Tüketimi (Aylık)
|1.3%
|Haz 2025
|0.5%
|Aylık
|Hanehalkı Tüketimi (Yıllık)
|3.8%
|Haz 2025
|6.6%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Aylık)
|0.6%
|Tem 2025
|0.1%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|5.1%
|Tem 2025
|4.3%
|Aylık
|Tüketici Güveni
|-3.6
|3 Q 2025
|-9.1
|Çeyreklik
|Konut
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|HPI (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık)
|1.7%
|Ağu 2025
|-1.0%
|Aylık
|HPI (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık)
|0.6%
|Ağu 2025
|0.2%
|Aylık
|Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık)
|5.5%
|Ağu 2025
|5.4%
|Aylık