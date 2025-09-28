Perakende satışlar, binek araçlar ve yakıt satışları hariç Almanya'daki perakende satışlardaki bir değişimi yansıtır. Örneklem yaklaşık 18.300 şirketten oluşur. Satışlar, mevsim, takvim ve enflasyon düzeltmeleri uygulanarak geçerli fiyatlarla gösterilir.

Perakende satışlar cirosu, işletme tarafından söz konusu dönemde malların (ürünlerin) satışı veya kiralanması için, üçüncü taraflara hizmet sağlanması (kendi tüketimi, çalışanlara satışlar) için düzenlenen faturaların ve ek olarak navlun, posta ücretleri, paketleme vb. maliyetleri için ayrı olarak düzenlenen faturaların toplam tutarını (ödemenin alınmasına ve vergi yükümlülüğüne bakılmaksızın) (KDV hariç) içerir. 2017'den bu yana gelir, yan faaliyetlerden elde edilen gelirleri de içerir.

Aylık perakende anketleri, Avrupa Birliğinin para ve ekonomi politikası amaçlarına yönelik tasarlanmış kısa vadeli istatistik sisteminin bir parçasıdır. Ayrıca kişisel tüketim hakkında da bilgiler sağlarlar. Aylık ticaret anketleri, ticaretin yapısı, karlılığı ve performansı hakkında bilgiler sunan yıllık ticaret istatistiklerinin sonuçlarına önemli bir şekilde katkı sağlar. Aylık ticaret anketlerine, yıllık yapısal anketlerin aksine ekonomik anketler de denir.

Anket verileri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yapılar tarafından kullanılır:

Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili devlet daireleri,

Avrupa Komisyonu,

Avrupa Merkez Bankası,

Sendikalar,

Ulusal hesaplar.

Anket verileri, raporun açıklanma ayının bitiminden 30 gün sonra yayınlanır, ayrıntılı döküme sahip anket verileri ise, raporun açıklanma ayının bitiminden 45 gün sonra yayınlanır.

Perakende Satışlar (Aylık), söz konusu aydaki perakende satışlar cirosunun bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Perakende satışların artışındaki yavaşlama, tüketicilerin harcama düzeylerini düşürdüğünü gösterir. Bu, ekonomik aktivitede bir düşüşe yol açabilir ve euro fiyatları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Son değerler: