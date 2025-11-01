Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri İşgücü Maliyeti Endeksi (Çeyreklik) (United States Employment Cost Index q/q)
ABD İstihdam Maliyet Endeksi q / q ABD Çalışma Bakanlığı'nın üç aylık raporudur. Verilen ayda çalışanların tazminatını artırımını ölçer. Endeks, her çeyreğin son ayında işveren anketlerine göre hesaplanmaktadır.
Endeks hesaplaması, bir şirketin her seviyesinde çalışanlar için ücret, fayda ve ikramiyeleri içerir. Endeks, ülke ekonomisinde enflasyonun bir ölçüsü olarak hizmet vermektedir. Büyümesi dolar teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
"Amerika Birleşik Devletleri İşgücü Maliyeti Endeksi (Çeyreklik) (United States Employment Cost Index q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
