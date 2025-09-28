TakvimBölümler

ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Fiyat Endeksi (ISM United States Manufacturing Prices Paid)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Tedarik Yönetimi Enstitüsü (Institute for Supply Management)
Sektör:
İş
Yüksek N/D 63.9
64.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
ISM İmalat Fiyatları Ödemesi kademeli enflasyon ivme endeksi olarak adlandırılır. Aylık olarak hesaplanır ve imalat şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin anketlerine dayanır. İmalat sektöründe Satınalma Yöneticileri endeksinin hesaplanmasında kullanılır.

Gösterge sektör temsilcilerinin enflasyon beklentilerini yansıtır. Her zaman Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin bir parçası olarak görülmelidir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Fiyat Endeksi (ISM United States Manufacturing Prices Paid)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
63.9
64.8
Tem 2025
64.8
65.5
69.7
Haz 2025
69.7
69.9
69.4
May 2025
69.4
71.8
69.8
Nis 2025
69.8
68.2
69.4
Mar 2025
69.4
59.4
62.4
Şub 2025
62.4
53.2
54.9
Oca 2025
54.9
50.6
52.5
Ara 2024
52.5
51.9
50.3
Kas 2024
50.3
54.2
54.8
Eki 2024
54.8
51.0
48.3
Eyl 2024
48.3
53.3
54.0
Ağu 2024
54.0
52.4
52.9
Tem 2024
52.9
54.4
52.1
Haz 2024
52.1
54.3
57.0
May 2024
57.0
48.9
60.9
Nis 2024
60.9
47.2
55.8
Mar 2024
55.8
47.3
52.5
Şub 2024
52.5
52.3
52.9
Oca 2024
52.9
52.6
45.2
Ara 2023
45.2
47.4
49.9
Kas 2023
49.9
44.7
45.1
Eki 2023
45.1
50.3
43.8
Eyl 2023
43.8
50.6
48.4
Ağu 2023
48.4
40.5
42.6
Tem 2023
42.6
36.5
41.8
Haz 2023
41.8
41.1
44.2
May 2023
44.2
53.5
53.2
Nis 2023
53.2
52.3
49.2
Mar 2023
49.2
53.8
51.3
Şub 2023
51.3
37.8
44.5
Oca 2023
44.5
32.3
39.4
Ara 2022
39.4
42.3
43.0
Kas 2022
43.0
50.4
46.6
Eki 2022
46.6
51.6
51.7
Eyl 2022
51.7
46.0
52.5
Ağu 2022
52.5
69.2
60.0
Tem 2022
60.0
80.5
78.5
Haz 2022
78.5
83.7
82.2
May 2022
82.2
86.2
84.6
Nis 2022
84.6
81.7
87.1
Mar 2022
87.1
76.0
75.6
Şub 2022
75.6
72.3
76.1
Oca 2022
76.1
75.3
68.2
Ara 2021
68.2
82.1
82.4
Kas 2021
82.4
54.6
85.7
Eki 2021
63.6
78.4
64.8
Eyl 2021
81.2
71.5
79.4
Ağu 2021
79.4
84.2
85.7
Tem 2021
85.7
92.2
92.1
1234
