TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları (United States Initial Jobless Claims)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı (United States Department of Labor)
Sektör:
İş Gücü
Yüksek 218 K 208 K
232 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
207 K
218 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

İlk İşsizlik Başvuruları, geçen hafta içinde ilk kez işsizlik sigortası yardımları almak isteyenlerin sayısını göstermektedir.

İş gücü piyasasının durumunu değerlendirmek için gösterge kullanılır. Haftalık veri akışı yüksek volatiliteye neden olduğundan, dört haftalık ortalama değerler çoğu zaman yorumlama için kullanılır.

Gösterge büyümesi ABD doları teklifleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Amerika Birleşik Devletleri İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları (United States Initial Jobless Claims)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20 Eyl 2025
218 K
208 K
232 K
13 Eyl 2025
231 K
282 K
264 K
6 Eyl 2025
263 K
235 K
236 K
30 Ağu 2025
237 K
231 K
229 K
23 Ağu 2025
229 K
236 K
234 K
16 Ağu 2025
235 K
226 K
224 K
9 Ağu 2025
224 K
223 K
227 K
2 Ağu 2025
226 K
225 K
219 K
26 Tem 2025
218 K
224 K
217 K
19 Tem 2025
217 K
215 K
221 K
12 Tem 2025
221 K
218 K
228 K
5 Tem 2025
227 K
228 K
232 K
28 Haz 2025
233 K
242 K
237 K
21 Haz 2025
236 K
247 K
246 K
14 Haz 2025
245 K
236 K
250 K
7 Haz 2025
248 K
243 K
248 K
31 May 2025
247 K
233 K
239 K
24 May 2025
240 K
226 K
226 K
17 May 2025
227 K
231 K
229 K
10 May 2025
229 K
233 K
229 K
3 May 2025
228 K
234 K
241 K
26 Nis 2025
241 K
218 K
223 K
19 Nis 2025
222 K
221 K
216 K
12 Nis 2025
215 K
219 K
224 K
5 Nis 2025
223 K
218 K
219 K
29 Mar 2025
219 K
231 K
225 K
22 Mar 2025
224 K
225 K
225 K
15 Mar 2025
223 K
211 K
221 K
8 Mar 2025
220 K
209 K
222 K
1 Mar 2025
221 K
231 K
242 K
22 Şub 2025
242 K
211 K
220 K
15 Şub 2025
219 K
212 K
214 K
8 Şub 2025
213 K
218 K
220 K
1 Şub 2025
219 K
212 K
208 K
25 Oca 2025
207 K
213 K
223 K
18 Oca 2025
223 K
215 K
217 K
11 Oca 2025
217 K
216 K
203 K
4 Oca 2025
201 K
218 K
211 K
28 Ara 2024
211 K
219 K
220 K
21 Ara 2024
219 K
219 K
220 K
14 Ara 2024
220 K
224 K
242 K
7 Ara 2024
242 K
219 K
225 K
30 Kas 2024
224 K
205 K
215 K
23 Kas 2024
213 K
203 K
215 K
16 Kas 2024
213 K
217 K
219 K
9 Kas 2024
217 K
205 K
221 K
2 Kas 2024
221 K
212 K
218 K
26 Eki 2024
216 K
230 K
228 K
19 Eki 2024
227 K
230 K
242 K
12 Eki 2024
241 K
252 K
260 K
12345678...20
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod