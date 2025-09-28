Ekonomik Takvim
EIA Amerika Birleşik Devletleri İşlenmek Üzere Günlük Ham Petrol Girdisindeki Değişim (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)
|Düşük
|0.052 M
|
-0.394 M
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
0.052 M
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Enerji Bilgi İdaresi (EIA) Rafineri Ham Petrolü Girdi Değişimi verileri, rafine edilmek üzere alınan petrol miktarına ilişkin ulusal rafineriler tarafından düzenli olarak yapılan ankete dayanarak haftalık olarak yayınlanmaktadır.
Göstergenin kendisinin dolar fiyatları üzerinde önemli bir etkisi yoktur, ekonomistler veriyi genellikle sadece ham petrol stok değişiklikleri gibi daha büyük öneme sahip diğer petrol piyasası göstergeleri ile birlikte analiz ederler.
Son değerler:
açıklanan veri
"EIA Amerika Birleşik Devletleri İşlenmek Üzere Günlük Ham Petrol Girdisindeki Değişim (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
