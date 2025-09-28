Markit İmalat PMI, söz konusu aydaki Hindistan'ın imalat sektöründeki iş koşullarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge, imalat sektöründeki yaklaşık 400 özel şirketten satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır. Cevaplar bir önceki ayla karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Bu nedenle, koşulların ne zaman iyiye ya da ne zaman kötüye doğru değiştiğini ilk görenler arasındadırlar. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Satın alma yöneticileri, faaliyetlerinin temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar: üretim, yeni sipariş sayısı, stoklar vb. Anket katılımcıları göreceli değerlendirmeler sunar: rakamlar arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi? Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

İmalat PMI, ekonomistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm sektörü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. İş faaliyetinin ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler: