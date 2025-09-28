TakvimBölümler

S&P Global Hindistan İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Düşük 59.3 58.7
59.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
58.9
59.3
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Markit İmalat PMI, söz konusu aydaki Hindistan'ın imalat sektöründeki iş koşullarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge, imalat sektöründeki yaklaşık 400 özel şirketten satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır. Cevaplar bir önceki ayla karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Bu nedenle, koşulların ne zaman iyiye ya da ne zaman kötüye doğru değiştiğini ilk görenler arasındadırlar. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Satın alma yöneticileri, faaliyetlerinin temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar: üretim, yeni sipariş sayısı, stoklar vb. Anket katılımcıları göreceli değerlendirmeler sunar: rakamlar arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi? Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

İmalat PMI, ekonomistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm sektörü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. İş faaliyetinin ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global Hindistan İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
59.3
58.7
59.1
Tem 2025
59.1
58.4
58.4
Haz 2025
58.4
58.5
57.6
May 2025
57.6
57.6
58.2
Nis 2025
58.2
59.0
58.1
Mar 2025
58.1
55.5
56.3
Şub 2025
56.3
58.0
57.7
Oca 2025
57.7
57.0
57.4
Ara 2024
57.4
57.3
57.3
Kas 2024
57.3
57.4
57.5
Eki 2024
57.5
57.4
56.5
Eyl 2024
56.5
57.6
57.5
Ağu 2024
57.5
56.6
58.1
Tem 2024
58.1
57.0
58.3
Haz 2024
58.3
58.2
57.5
May 2024
57.5
59.1
58.8
Nis 2024
58.8
58.6
59.1
Mar 2024
59.1
57.2
56.9
Şub 2024
56.9
56.3
56.5
Oca 2024
56.5
55.7
54.9
Ara 2023
54.9
55.8
56.0
Kas 2023
56.0
56.5
55.5
Eki 2023
55.5
58.1
57.5
Eyl 2023
57.5
58.2
58.6
Ağu 2023
58.6
57.8
57.7
Tem 2023
57.7
58.3
57.8
Haz 2023
57.8
58.0
58.7
May 2023
58.7
56.8
57.2
Nis 2023
57.2
55.9
56.4
Mar 2023
56.4
55.4
55.3
Şub 2023
55.3
56.6
55.4
Oca 2023
55.4
56.8
57.8
Ara 2022
57.8
55.5
55.7
Kas 2022
55.7
55.2
55.3
Eki 2022
55.3
55.8
55.1
Eyl 2022
55.1
56.4
56.4
Ağu 2022
56.4
55.2
56.4
Tem 2022
56.4
54.2
53.9
Haz 2022
53.9
54.6
54.6
May 2022
54.6
54.3
54.7
Nis 2022
54.7
54.4
54.0
Mar 2022
54.0
54.4
54.9
Şub 2022
54.9
54.7
54.0
Oca 2022
54.0
56.6
55.5
Ara 2021
55.5
56.8
57.6
Kas 2021
57.6
54.8
55.9
Eki 2021
55.9
53.0
53.7
Eyl 2021
53.7
53.8
52.3
Ağu 2021
52.3
51.7
55.3
Tem 2021
55.3
49.4
48.1
1234
