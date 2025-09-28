Ekonomik Takvim
İtalya İşsizlik Oranı (Italy Unemployment Rate)
|Düşük
|6.0%
|6.3%
|
6.2%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|6.0%
|
6.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İtalya İşsizlik Oranı, İtalya'daki işsiz vatandaşların toplam işgücü içerisindeki yüzdesini yansıtır. İşsiz kişiler, son dört hafta içinde aktif olarak iş arayan ve gelecek iki hafta içinde işe başlayabilecek 15-74 yaş arasındaki kişiler olarak tanımlanır. Aylık gösterge, bir önceki aya ilişkin işsizlik oranını yansıtır. Gösterge mevsimsel olarak ayarlanmıştır.
Son istatistikler, İtalya'nın güneyindeki bölgelerde işsizlik oranının daha yüksek olduğunu, kuzeyindeki bölgelerdeyse daha düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca ülke genelinde genç işsizlik oranı da ortalamanın üzerindedir. Bunun bir sonucu olarak, birçok genç ebeveynleriyle birlikte yaşamaktadır.
İşsizlik oranındaki düşüş, ülkenin para birimi (İtalya için euro) fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, çünkü çalışan kişiler daha fazla para harcar ve dolayısıyla GSYİH üzerinde pozitif bir etki oluşturur. İşsizlik oranındaki artış, kişiler için gelir kaybı anlamına gelir ve dolayısıyla çalışmayan nüfusa sosyal yardım ödemek zorunda kalan devlet üzerindeki baskı artar.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İtalya İşsizlik Oranı (Italy Unemployment Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
