ANZ Yeni Zelanda İş Faaliyeti Görünümü (ANZ New Zealand Activity Outlook)

Ülke:
Yeni Zelanda
NZD, Yeni Zelanda doları
Kaynak:
ANZ Bank New Zealand Limited
Sektör:
İş
Düşük 38.7 25.7
40.6
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
46.9
38.7
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
ANZ Yeni Zelanda Aktivite Görünümü, Yeni Zelanda şirketlerinin beklenilen gelecekteki durumu ve tüm ülke ekonomisi hakkında profesyonel fikirlere kısa ve öz bir bakış sağlar.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"ANZ Yeni Zelanda İş Faaliyeti Görünümü (ANZ New Zealand Activity Outlook)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
38.7
25.7
40.6
Tem 2025
40.6
35.7
40.9
Haz 2025
40.9
27.3
34.8
May 2025
34.8
51.4
47.7
Nis 2025
47.7
50.5
48.6
Mar 2025
48.6
43.9
45.1
Şub 2025
45.1
43.6
45.8
Oca 2025
45.8
39.4
50.3
Ara 2024
50.3
37.0
48.0
Kas 2024
48.0
40.2
45.9
Eki 2024
45.9
59.4
45.3
Eyl 2024
45.3
49.6
37.1
Ağu 2024
37.1
18.1
16.3
Tem 2024
16.3
11.6
12.2
Haz 2024
12.2
2.6
11.8
May 2024
11.8
7.0
14.3
Nis 2024
14.3
26.9
22.5
Mar 2024
22.5
29.5
Şub 2024
29.5
25.6
Oca 2024
25.6
29.3
Ara 2023
29.3
24.8
26.3
Kas 2023
26.3
17.1
23.1
Eki 2023
23.1
11.1
10.9
Eyl 2023
10.9
6.0
11.2
Ağu 2023
11.2
1.7
0.8
Tem 2023
0.8
-0.9
2.7
Haz 2023
2.7
-6.0
-4.5
May 2023
-4.5
-8.1
-7.6
Nis 2023
-7.6
-8.9
-8.5
Mar 2023
-8.5
-12.5
-9.2
Şub 2023
-9.2
-20.7
-15.8
Oca 2023
-15.8
-19.7
-25.6
Ara 2022
-25.6
-8.1
-13.7
Kas 2022
-13.7
-2.1
-2.5
Eki 2022
-2.5
-2.9
-1.8
Eyl 2022
-1.8
-6.3
-4.0
Ağu 2022
-4.0
-8.9
-8.7
Tem 2022
-8.7
-6.9
-9.1
Haz 2022
-9.1
1.7
-4.7
May 2022
-4.7
5.7
8.0
Nis 2022
8.0
0.5
3.3
Mar 2022
3.3
4.8
-2.2
Şub 2022
-2.2
13.4
11.8
Ara 2021
11.8
18.4
15.0
Kas 2021
15.0
20.0
21.7
Eki 2021
21.7
18.7
18.2
Eyl 2021
18.2
22.8
19.2
Ağu 2021
19.2
29.1
26.3
Tem 2021
26.3
30.5
31.6
Haz 2021
31.6
29.1
29.1
Kod