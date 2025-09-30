TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri Konut Fiyat Endeksi (HPI) (United States House Price Index (HPI))

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Federal Konut Finansmanı Ajansı (Federal Housing Finance Agency)
Sektör:
Konut
Düşük 433.4 434.3
433.9
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
432.9
433.4
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Konut Fiyat Endeksi, ABD'deki tek aileli evlerin değerindeki ortalama değişiklikleri yansıtır. Daha yüksek konut fiyatları tüketici güvenini artırabilir ve tüketici harcamalarında artışa neden olabilir ve bu da ekonomik gelişme ve enflasyonda artışa neden olabilir. Beklenenden daha yüksek bir değerABD doları için olumlu olarak görülürken, daha düşük değerler olumsuz olarak görülmektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Amerika Birleşik Devletleri Konut Fiyat Endeksi (HPI) (United States House Price Index (HPI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
433.4
434.3
433.9
Haz 2025
433.8
435.7
434.6
May 2025
434.4
432.4
435.1
Nis 2025
434.9
438.6
436.7
Mar 2025
436.6
436.8
436.8
Şub 2025
437.3
438.6
436.7
Oca 2025
436.5
437.7
435.8
Ara 2024
436.1
435.1
434.3
Kas 2024
433.4
433.4
432.3
Eki 2024
432.3
430.7
430.6
Eyl 2024
430.3
428.8
427.4
Ağu 2024
427.0
428.1
425.8
Tem 2024
425.2
428.5
424.7
Haz 2024
424.5
428.3
424.8
May 2024
424.6
427.7
424.7
Nis 2024
424.3
427.1
423.3
Mar 2024
423.4
423.8
423.0
Şub 2024
423.0
417.5
417.8
Oca 2024
417.5
418.6
417.8
Ara 2023
417.9
418.5
417.4
Kas 2023
417.4
418.6
416.1
Eki 2023
416.3
417.4
414.9
Eyl 2023
414.8
414.7
412.3
Ağu 2023
411.8
413.6
409.4
Tem 2023
409.5
409.8
406.1
Haz 2023
405.8
404.1
May 2023
404.1
404.6
401.2
Nis 2023
401.2
402.1
398.3
Mar 2023
398.0
393.0
395.5
Şub 2023
394.8
396.9
393.0
Oca 2023
393.2
391.7
392.4
Ara 2022
392.1
388.6
392.4
Kas 2022
392.3
391.7
392.8
Eki 2022
392.7
395.4
392.7
Eyl 2022
392.3
391.0
392.0
Ağu 2022
392.0
392.6
394.6
Tem 2022
395.2
400.0
397.6
Haz 2022
398.0
400.7
397.6
May 2022
398.1
395.1
392.7
Nis 2022
392.9
388.7
386.8
Mar 2022
386.5
383.6
381.0
Şub 2022
381.4
375.5
373.7
Oca 2022
373.3
369.4
367.6
Ara 2021
367.2
364.6
362.8
Kas 2021
362.4
360.5
358.4
Eki 2021
358.3
356.0
354.4
Eyl 2021
354.6
353.8
351.5
Ağu 2021
351.7
350.5
348.2
Tem 2021
348.4
345.4
343.5
Haz 2021
343.3
339.5
337.8
123
