İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) hesaplanırken, fiyat listesinde belirtilen fiyatlar değil, ihracatçının Almanya sınırında ödediği euro cinsinden fiyatlar (dövizler geçerli döviz kurundan çevrilir) dikkate alınır. Dış ticarette bu fiyatlar için FOB (gemi bordasında teslim) terimi kullanılır, bu sadece fiyatların alındığı yeri değil, aynı zamanda yerel satıcının limana kadar olan masrafları üstlendiğini ve yabancı alıcının masraf ve riskinin bu noktadan itibaren başladığını gösterir. Fiyatlara KDV ve özel tüketim vergileri gibi kamu ücretleri dahil değildir. İhracat fiyatları, yaklaşık 6.100 temsili fiyat için yaklaşık 4.800 raporlama noktasında toplanır. Dövizler, ay ortası ilgili Euro döviz kuru üzerinden çevrilir.

Endeks, ihraç malların temsili fiyatlarının değişimlerinin ağırlıklı ortalaması olarak tanımlanabilir. Seçilen mallar için endeks ağırlıkları, ilgili baz yılın dış ticaret istatistiklerinden, karşılık gelen ithalat değerleri dikkate alınarak belirlenir.

Ayrı fiyat serileri, baz yıla (= 100) göre standartlaştırılır. Uluslararası ticareti yapılan bazı mallar için de – örn. tahıllar ve metaller – uluslararası fiyatlar kullanılır. Ayrı fiyat serilerinin aylık değerlerinin yalnızca "saf" fiyat değişikliklerini yansıtmasını sağlamak adına ayarlamalar yapılır.

Endeks, Laspeyres formülü kullanılarak hesaplanır. Bu, mevcut baz yıla ait ağırlık rakamlarının, endeks yeni bir baz yıla çevrilene kadar değişmeden kalacağı anlamına gelir. Bir sonraki baz yıl 2030 olacaktır, şu anki ise 2020'dir.

İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki ithal edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır.

Uluslararası rekabet karşısında ekonomik dayanıklılığın bir göstergesi olan ticaret hadlerini hesaplamak adına ihracat ve ithalat fiyat endeksleri kullanılır. İhracat fiyatları ithalat fiyatlarına göre yükselirse, ticaret hadleri iyileşir. Bu, ekonomi için olumlu olarak görülür ve para birimi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

