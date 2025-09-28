Perakende Satışlar (Aylık), söz konusu aydaki mal ve hizmet perakende satış miktarının bir önceki aya kıyasla değişimini gösterir. KDV dahil fiili değerdeki değişimi yansıtır. Bu gösterge için mevsimsel olarak ayarlanmış veri serisi kullanılır, hafta sonları ve tatiller de dikkate alınır.

Aylık perakende satış göstergesi, ekonominin durumunu izlemek ve para politikasını geliştirmek için kullanılan GSYİH ve bileşenlerinin hesaplanmasına katılır.

Perakende Satışlardaki artış, tüketici faaliyetindeki artışı gösterir ve NOK fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: