Markit İmalat PMI, Japon sanayi sektöründeki iş ortamını yansıtır. Endeks, imalat şirketlerinin yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere (yeni siparişler, satışlar, stok, tedarikçiler ve sanayi görünümü hakkında) dayalı olarak hesaplanır. Bu, imalat sektöründeki satın alma yöneticilerinin faaliyet düzeyini gösterir.

Genel olarak, Markit PMI anketi, her ülkedeki ana sektörlerdeki iş koşullarını en iyi temsil eden şirketleri seçer. Anket materyalleri, iş ortamındaki değişikliklerin diğer ekonomik göstergelerden daha erken bir tarihte görülmesini sağlar. Anket, incelenen tüm ülke ve bölgelerde aynı konularla ilgili aynı soruları içerdiğinden, elde edilen verilerin karşılaştırılması mümkün olur.

50'nin üzerindeki değerler, sektörde büyümeyi işaret eder; 50'nin altındaki değerler ise sektörde daralmayı gösterir.

Satın alma yöneticilerinin çalışma alanı, ekonomik durumdaki değişikliklerin erken bildirilmesini gerektirdiğinden, yatırımcılar göstergenin yayınlanmasını yakından izlerler. PMI, genel ekonomik gelişmenin öncü göstergesi olarak görülür.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler: