au Jibun Bank Japonya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Düşük 49.7 49.4
48.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
49.4
49.7
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Markit İmalat PMI, Japon sanayi sektöründeki iş ortamını yansıtır. Endeks, imalat şirketlerinin yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere (yeni siparişler, satışlar, stok, tedarikçiler ve sanayi görünümü hakkında) dayalı olarak hesaplanır. Bu, imalat sektöründeki satın alma yöneticilerinin faaliyet düzeyini gösterir.

Genel olarak, Markit PMI anketi, her ülkedeki ana sektörlerdeki iş koşullarını en iyi temsil eden şirketleri seçer. Anket materyalleri, iş ortamındaki değişikliklerin diğer ekonomik göstergelerden daha erken bir tarihte görülmesini sağlar. Anket, incelenen tüm ülke ve bölgelerde aynı konularla ilgili aynı soruları içerdiğinden, elde edilen verilerin karşılaştırılması mümkün olur.

50'nin üzerindeki değerler, sektörde büyümeyi işaret eder; 50'nin altındaki değerler ise sektörde daralmayı gösterir.

Satın alma yöneticilerinin çalışma alanı, ekonomik durumdaki değişikliklerin erken bildirilmesini gerektirdiğinden, yatırımcılar göstergenin yayınlanmasını yakından izlerler. PMI, genel ekonomik gelişmenin öncü göstergesi olarak görülür.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

"au Jibun Bank Japonya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
49.7
49.4
48.8
Tem 2025
48.8
49.5
50.4
Haz 2025
50.4
48.7
49.0
May 2025
49.0
48.7
48.7
Nis 2025
48.7
48.7
48.3
Mar 2025
48.3
48.9
49.0
Şub 2025
49.0
49.1
48.8
Oca 2025
48.8
49.3
49.5
Ara 2024
49.5
50.0
49.0
Kas 2024
49.0
46.0
49.2
Eki 2024
49.2
50.2
49.7
Eyl 2024
49.7
50.0
49.8
Ağu 2024
49.8
49.7
49.1
Tem 2024
49.1
50.4
50.0
Haz 2024
50.0
49.4
50.4
May 2024
50.4
48.9
49.6
Nis 2024
49.6
47.8
48.2
Mar 2024
48.2
47.6
47.2
Şub 2024
47.2
47.9
48.0
Oca 2024
48.0
47.8
47.9
Ara 2023
47.9
47.7
47.7
Ara 2023 başlangıç
47.7
48.2
48.3
Kas 2023
48.3
48.1
48.1
Kas 2023 başlangıç
48.1
48.6
48.7
Eki 2023
48.7
48.5
48.5
Eki 2023 başlangıç
48.5
48.5
48.5
Eyl 2023
48.5
48.6
48.6
Eyl 2023 başlangıç
48.6
49.6
49.6
Ağu 2023
49.6
49.7
49.7
Ağu 2023 başlangıç
49.7
49.5
49.6
Tem 2023
49.6
49.4
49.4
Tem 2023 başlangıç
49.4
49.8
49.8
Haz 2023
49.8
49.8
49.8
Haz 2023 başlangıç
49.8
50.7
50.6
May 2023
50.6
50.8
50.8
May 2023 başlangıç
50.8
49.5
49.5
Nis 2023
49.5
49.5
49.5
Nis 2023 başlangıç
49.5
48.9
49.2
Mar 2023
49.2
48.6
48.6
Mar 2023 başlangıç
48.6
47.5
47.7
Şub 2023
47.7
47.4
47.4
Şub 2023 başlangıç
47.4
48.9
48.9
Oca 2023
48.9
48.9
48.9
Oca 2023 başlangıç
48.9
48.9
48.9
Ara 2022
48.9
48.8
48.8
Ara 2022 başlangıç
48.8
48.0
49.0
Kas 2022
49.0
49.4
49.4
Kas 2022 başlangıç
49.4
50.7
50.7
Eki 2022
50.7
50.7
50.7
Eki 2022 başlangıç
50.7
50.4
50.8
