Ekonomik Takvim
au Jibun Bank Japonya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Düşük
|49.7
|49.4
|
48.8
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|49.4
|
49.7
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Markit İmalat PMI, Japon sanayi sektöründeki iş ortamını yansıtır. Endeks, imalat şirketlerinin yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere (yeni siparişler, satışlar, stok, tedarikçiler ve sanayi görünümü hakkında) dayalı olarak hesaplanır. Bu, imalat sektöründeki satın alma yöneticilerinin faaliyet düzeyini gösterir.
Genel olarak, Markit PMI anketi, her ülkedeki ana sektörlerdeki iş koşullarını en iyi temsil eden şirketleri seçer. Anket materyalleri, iş ortamındaki değişikliklerin diğer ekonomik göstergelerden daha erken bir tarihte görülmesini sağlar. Anket, incelenen tüm ülke ve bölgelerde aynı konularla ilgili aynı soruları içerdiğinden, elde edilen verilerin karşılaştırılması mümkün olur.
50'nin üzerindeki değerler, sektörde büyümeyi işaret eder; 50'nin altındaki değerler ise sektörde daralmayı gösterir.
Satın alma yöneticilerinin çalışma alanı, ekonomik durumdaki değişikliklerin erken bildirilmesini gerektirdiğinden, yatırımcılar göstergenin yayınlanmasını yakından izlerler. PMI, genel ekonomik gelişmenin öncü göstergesi olarak görülür.
Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"au Jibun Bank Japonya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın