Ekonomik Takvim
Japonya İşsizlik Oranı (Japan Unemployment Rate)
|Düşük
|2.3%
|2.5%
|
2.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.4%
|
2.3%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İşsizlik Oranı, işsiz vatandaşların toplam işgücüne oranı olarak hesaplanır. İşsiz kişiler, 15 ila 74 yaşları arasındaki, söz konusu dönemde istihdam edilmeyen ve aktif olarak iş arayan, işe başlamaya hazır kişilerdir.
Böylece, İşsizlik Oranı, söz konusu ay boyunca aktif olarak iş arayan işsiz kişilerin toplam işgücüne göre yüzdesini yansıtır. Japonya ekonomisi kişisel tüketimden çok sanayi sektörüne dayalı olduğundan, bu verilerin ulusal para birimi üzerinde diğer ülkelerden gelen istihdam verilerinden daha az etkisi olma eğilimindedir. Japonya'nın işgücü piyasası, küresel işgücü piyasasındaki çok hafif derecede olan artışa rağmen şaşırtıcı derecede işsizlik oranını düşük şekilde korumaktadır. İşsizlik oranı son yıllarda durgunluk döneminde %5 civarında seyretmiştir.
Genç yaş grubunda (15-24 yaş) işsizlik ortalamanın üzerindedir. Son yıllarda, işsizlik oranı iyileşme eğilimi gösterdi, ancak hükümetin verileri tahrif ettiğine dair şüpheler bulunmaktadır.
Endeks artışı yen fiyatları üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya İşsizlik Oranı (Japan Unemployment Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın