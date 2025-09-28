TakvimBölümler

Çin İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Çin
CNY, Çin yuanı
Kaynak:
Ulusal İstatistik Bürosu (National Bureau of Statistics)
Sektör:
İş
Orta 50.3 50.5
50.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
50.6
50.3
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Çin İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), devlet istatistik kurumları tarafından hesaplanan Çin hizmet PMI'ının alternatif bir göstergesidir. Hesaplama, 4000 Çinli hizmet sektörü şirketinden satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır.

Anket, geçen bir ay içindeki şu iş koşulları hakkında 10 soru içerir: üretim hacmi, yeni sipariş sayısı, ihracat siparişi sayısı, yerine getirilmemiş sipariş sayısı, depolardaki nihai ürün stokları, ödenen fiyatlar, alınan fiyatlar, çalışan sayısı, tedarikçi teslimatları ve önümüzdeki 6 ay için üretim ve iş aktivitesi beklentileri.

Anket katılımcıları, bu göstergelerin mutlak olarak ifadesinden ziyade göreceli olarak ifade etmeleri üzerine ankete tabi tutulur: “iyileşti”, “kötüleşti” veya “değişmedi”. Elde edilen verilere dayalı olarak yardımcı dağılmış endeksler derlenir. Bu endekslerin her biri, olumlu cevaplar artı nötr olan cevapların yarısı toplamının ilgili endekse verilen tüm cevaplara yüzdesi olarak hesaplanır. İmalat Dışı PMI bu alt endeksler kullanılarak derlenir.

PMI, ülke ekonomisinin durumunun ve özellikle hizmet sektörünün temel göstergelerinden biridir. Satın alma yöneticileri, çalışma alanları nedeniyle iş koşullarındaki değişiklikleri genellikle ilk fark eden kişilerdir, bu nedenle PMI, ülkenin hizmet sektörünün öncü göstergesi olarak kabul edilebilir.

Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, hizmet sektöründeki iş faaliyetlerinde artışa işaret eder, 50'nin altındaki gösterge değerleri ise düşüşe işaret eder. İmalat dışı PMI'ın artışı, Çin ekonomisinin hizmet sektörünün gelişimine işaret eder. Bu, yuan fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

açıklanan veri

beklenti

"Çin İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
50.3
50.5
50.1
Tem 2025
50.1
50.3
50.5
Haz 2025
50.5
50.1
50.3
May 2025
50.3
50.0
50.4
Nis 2025
50.4
50.1
50.8
Mar 2025
50.8
49.5
50.4
Şub 2025
50.4
50.6
50.2
Oca 2025
50.2
51.9
52.2
Ara 2024
52.2
50.6
50.0
Kas 2024
50.0
50.1
50.2
Eki 2024
50.2
51.5
50.0
Eyl 2024
50.0
51.2
50.3
Ağu 2024
50.3
51.4
50.2
Tem 2024
50.2
51.3
50.5
Haz 2024
50.5
49.9
51.1
May 2024
51.1
51.2
51.2
Nis 2024
51.2
54.2
53.0
Mar 2024
53.0
51.4
51.4
Şub 2024
51.4
51.2
50.7
Oca 2024
50.7
44.0
50.4
Ara 2023
50.4
51.0
50.2
Kas 2023
50.2
50.9
50.6
Eki 2023
50.6
50.8
51.7
Eyl 2023
51.7
50.8
51.0
Ağu 2023
51.0
50.8
51.5
Tem 2023
51.5
50.8
53.2
Haz 2023
53.2
50.8
54.5
May 2023
54.5
50.7
56.4
Nis 2023
56.4
50.4
58.2
Mar 2023
58.2
50.0
56.3
Şub 2023
56.3
49.7
54.4
Oca 2023
54.4
51.0
41.6
Ara 2022
41.6
51.4
46.7
Kas 2022
46.7
51.7
48.7
Eki 2022
48.7
51.9
50.6
Eyl 2022
50.6
52.0
52.6
Ağu 2022
52.6
52.2
53.8
Tem 2022
53.8
52.3
54.7
Haz 2022
54.7
52.5
47.8
May 2022
47.8
50.7
41.9
Nis 2022
41.9
53.0
48.4
Mar 2022
48.4
53.2
51.6
Şub 2022
51.6
51.1
Oca 2022
51.1
53.2
52.7
Ara 2021
52.7
53.1
52.3
Kas 2021
52.3
53.0
52.4
Eki 2021
52.4
52.9
53.2
Eyl 2021
53.2
52.7
47.5
Ağu 2021
47.5
52.8
53.3
Tem 2021
53.3
52.8
53.5
1234
