Çin İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), devlet istatistik kurumları tarafından hesaplanan Çin hizmet PMI'ının alternatif bir göstergesidir. Hesaplama, 4000 Çinli hizmet sektörü şirketinden satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır.

Anket, geçen bir ay içindeki şu iş koşulları hakkında 10 soru içerir: üretim hacmi, yeni sipariş sayısı, ihracat siparişi sayısı, yerine getirilmemiş sipariş sayısı, depolardaki nihai ürün stokları, ödenen fiyatlar, alınan fiyatlar, çalışan sayısı, tedarikçi teslimatları ve önümüzdeki 6 ay için üretim ve iş aktivitesi beklentileri.

Anket katılımcıları, bu göstergelerin mutlak olarak ifadesinden ziyade göreceli olarak ifade etmeleri üzerine ankete tabi tutulur: “iyileşti”, “kötüleşti” veya “değişmedi”. Elde edilen verilere dayalı olarak yardımcı dağılmış endeksler derlenir. Bu endekslerin her biri, olumlu cevaplar artı nötr olan cevapların yarısı toplamının ilgili endekse verilen tüm cevaplara yüzdesi olarak hesaplanır. İmalat Dışı PMI bu alt endeksler kullanılarak derlenir.

PMI, ülke ekonomisinin durumunun ve özellikle hizmet sektörünün temel göstergelerinden biridir. Satın alma yöneticileri, çalışma alanları nedeniyle iş koşullarındaki değişiklikleri genellikle ilk fark eden kişilerdir, bu nedenle PMI, ülkenin hizmet sektörünün öncü göstergesi olarak kabul edilebilir.

Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, hizmet sektöründeki iş faaliyetlerinde artışa işaret eder, 50'nin altındaki gösterge değerleri ise düşüşe işaret eder. İmalat dışı PMI'ın artışı, Çin ekonomisinin hizmet sektörünün gelişimine işaret eder. Bu, yuan fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Son değerler: