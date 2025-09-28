Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri İnşaat Harcamaları (Aylık) (United States Construction Spending m/m)
|Orta
|-0.1%
|-0.2%
|
-0.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.4%
|
-0.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İnşaat Harcamaları m/m, bir önceki ayda ABD'de yapılan inşaat harcamalarındaki değişikliklerin bir önceki aya göre değiştiğini göstermektedir. Endeks sadece tamamlanmış projelerdeki verileri ölçer.
Gösterge yüksek volatilite ve öngörülemeyen faktörlerin (ör. Hava durumu vb.) Etkisiyle piyasalar üzerinde asgari bir etkiye sahiptir. Uzmanlar GSYİH değerlerini tahmin etmek için ölçüleri kullanırlar, çünkü inşaat yatırımı GSYİH hesaplarına dahil edilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri İnşaat Harcamaları (Aylık) (United States Construction Spending m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
