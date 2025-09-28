Hindistan Banka Kredisi Artışı (Yıllık), söz konusu aydaki Hintli tüketicilere ve şirketlere verilen geri ödenmemiş kredilerin hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Hindistan Merkez Bankası (RBI), kredi verilerini aylık olarak yayınlar.

Gösterge hesaplaması için kaynak veriler, tüm kredilerin yaklaşık %90'ını kapsayan 39 ticari banka tarafından sağlanır. Hanehalkı ve özel şirketlere verilen krediler rapora dahil edilir. Özel şirketlere verilen krediler çoğunluğu oluşturur. Genel endekse ek olarak, Hindistan Merkez Bankası sektörlere göre (imalat, tarım, hizmetler) ayrı ayrı şekilde veriler de yayınlar.

Gösterge, potansiyel perakende satışların değerlendirilmesinde kullanılır ve faiz oranlarındaki değişimi yansıtır. Endeks artışı, tüketici harcamalarında artışa işaret eder ve bu da, potansiyel enflasyon artışına ve ülke ekonomisinin finans ve kredi sektöründe daha yüksek aktiviteye işaret eder. Dolayısıyla banka kredilerindeki artış, bankacılık sektöründe ve bir bütün olarak ülke ekonomisinde iyileşmeye işaret eder.

Genel olarak, banka kredilerindeki artış, ulusal para birimi için olumlu bir faktör olarak görülür. Tersine, kredi sektöründeki yavaşlama, Hindistan rupisi fiyatları üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilir.

Son değerler: