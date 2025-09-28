TakvimBölümler

Hindistan Banka Kredisi Artışı (Yıllık) (India Bank Loan Growth y/y)

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
Hindistan Merkez Bankası (Reserve Bank of India)
Sektör:
Para
Düşük N/D
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Hindistan Banka Kredisi Artışı (Yıllık), söz konusu aydaki Hintli tüketicilere ve şirketlere verilen geri ödenmemiş kredilerin hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Hindistan Merkez Bankası (RBI), kredi verilerini aylık olarak yayınlar.

Gösterge hesaplaması için kaynak veriler, tüm kredilerin yaklaşık %90'ını kapsayan 39 ticari banka tarafından sağlanır. Hanehalkı ve özel şirketlere verilen krediler rapora dahil edilir. Özel şirketlere verilen krediler çoğunluğu oluşturur. Genel endekse ek olarak, Hindistan Merkez Bankası sektörlere göre (imalat, tarım, hizmetler) ayrı ayrı şekilde veriler de yayınlar.

Gösterge, potansiyel perakende satışların değerlendirilmesinde kullanılır ve faiz oranlarındaki değişimi yansıtır. Endeks artışı, tüketici harcamalarında artışa işaret eder ve bu da, potansiyel enflasyon artışına ve ülke ekonomisinin finans ve kredi sektöründe daha yüksek aktiviteye işaret eder. Dolayısıyla banka kredilerindeki artış, bankacılık sektöründe ve bir bütün olarak ülke ekonomisinde iyileşmeye işaret eder.

Genel olarak, banka kredilerindeki artış, ulusal para birimi için olumlu bir faktör olarak görülür. Tersine, kredi sektöründeki yavaşlama, Hindistan rupisi fiyatları üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Hindistan Banka Kredisi Artışı (Yıllık) (India Bank Loan Growth y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
5 Eyl 2025
N/D
22 Ağu 2025
N/D
8 Ağu 2025
N/D
25 Tem 2025
N/D
10.0%
9.8%
11 Tem 2025
9.8%
27 Haz 2025
N/D
9.5%
9.6%
13 Haz 2025
9.6%
9.0%
9.0%
30 May 2025
9.0%
9.3%
9.8%
16 May 2025
9.8%
10.6%
9.9%
2 May 2025
9.9%
11.0%
10.3%
18 Nis 2025
10.3%
11.0%
11.0%
4 Nis 2025
11.0%
10.9%
11.0%
21 Mar 2025
11.0%
10.9%
11.1%
7 Mar 2025
11.1%
10.9%
11.0%
21 Şub 2025
11.0%
11.3%
11.3%
7 Şub 2025
11.3%
13.8%
11.4%
24 Oca 2025
11.4%
9.1%
11.5%
10 Oca 2025
11.5%
8.5%
11.2%
27 Ara 2024
11.2%
12.7%
11.5%
13 Ara 2024
11.5%
10.1%
10.6%
29 Kas 2024
10.6%
10.4%
11.1%
15 Kas 2024
11.1%
12.9%
11.9%
1 Kas 2024
11.9%
10.6%
11.5%
18 Eki 2024
11.5%
12.0%
12.8%
4 Eki 2024
12.8%
12.7%
13.0%
20 Eyl 2024
13.0%
12.5%
13.3%
6 Eyl 2024
13.3%
13.9%
13.6%
23 Ağu 2024
13.6%
14.3%
13.6%
9 Ağu 2024
13.6%
12.3%
13.7%
26 Tem 2024
13.7%
13.3%
14.0%
12 Tem 2024
14.0%
16.3%
17.4%
28 Haz 2024
17.4%
19.0%
19.2%
14 Haz 2024
19.2%
19.2%
19.8%
31 May 2024
19.8%
19.2%
19.5%
17 May 2024
19.5%
19.2%
19.6%
3 May 2024
19.6%
19.2%
19.0%
19 Nis 2024
19.0%
20.2%
19.9%
5 Nis 2024
19.9%
20.8%
20.2%
22 Mar 2024
20.2%
20.7%
20.4%
8 Mar 2024
20.4%
20.6%
20.5%
23 Şub 2024
20.5%
20.5%
20.3%
9 Şub 2024
20.3%
20.5%
20.3%
26 Oca 2024
20.3%
20.3%
20.3%
12 Oca 2024
20.3%
20.2%
19.9%
29 Ara 2023
19.9%
20.7%
20.2%
15 Ara 2023
20.2%
20.9%
20.8%
1 Ara 2023
20.8%
20.7%
20.6%
17 Kas 2023
20.6%
20.2%
20.4%
3 Kas 2023
20.4%
19.7%
19.7%
20 Eki 2023
19.7%
19.8%
19.3%
