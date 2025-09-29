Ekonomik Takvim
Fransa'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.3%
|2 Q 2025
|0.3%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|7.5%
|2 Q 2025
|7.5%
|Çeyreklik
|TÜFE (Yıllık)
|0.9%
|Ağu 2025
|0.9%
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|€-5.558 B
|Tem 2025
|€-7.159 B
|Aylık
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.29 12:50, EUR, 3 Aylık BTF İhalesi, Önceki: 2.007%
2025.09.29 12:50, EUR, 6 Aylık BTF İhalesi, Önceki: 2.027%
2025.09.29 12:50, EUR, 12 Aylık BTF İhalesi, Önceki: 2.048%
2025.09.30 06:45, EUR, TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.3%, Önceki: 0.4%
2025.09.30 06:45, EUR, TÜFE (Yıllık), Beklenti: 0.9%, Önceki: 0.9%
2025.09.30 06:45, EUR, HICP (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.5%
2025.09.30 06:45, EUR, HICP (Yıllık), Beklenti: 0.8%, Önceki: 0.8%
2025.09.30 06:45, EUR, Tüketici Harcamaları (Aylık), Beklenti: -0.2%, Önceki: -0.3%
2025.09.30 06:45, EUR, ÜFE (Aylık), Beklenti: -0.6%, Önceki: -0.1%
2025.10.01 07:00, EUR, Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık), Önceki: -24.5%
2025.10.01 07:00, EUR, Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık), Önceki: 2.2%
2025.10.01 07:50, EUR, S&P Global İmalat PMI
2025.10.02 06:45, EUR, Hükümet Bütçe Dengesi, Önceki: €-142.0 B
2025.10.02 08:50, EUR, 10 Yıllık OAT İhalesi
2025.10.03 06:45, EUR, Sanayi Üretimi (Aylık), Beklenti: 3.3%, Önceki: 3.7%
2025.10.03 07:50, EUR, S&P Global Hizmet PMI
2025.10.03 07:50, EUR, S&P Global Bileşik PMI
2025.10.06 07:30, EUR, S&P Global İnşaat PMI, Önceki: 46.7
2025.10.06 12:50, EUR, 3 Aylık BTF İhalesi
2025.10.06 12:50, EUR, 6 Aylık BTF İhalesi
2025.10.06 12:50, EUR, 12 Aylık BTF İhalesi
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|10 Yıllık OAT İhalesi
|N/D
|3.170%
|12 Aylık BTF İhalesi
|2.048%
|2.046%
|3 Aylık BTF İhalesi
|2.007%
|2.007%
|3 Yıllık OAT İhalesi
|2.340%
|5 Yıllık OAT İhalesi
|2.790%
|6 Aylık BTF İhalesi
|2.027%
|2.027%
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|0.8%
|2 Q 2025
|0.7%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.3%
|2 Q 2025
|0.3%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik)
|0.2%
|2 Q 2025
|0.0%
|Çeyreklik
|Toplam İş Arayan Kişi
|N/D
|Tem 2025
|Aylık
|İşsizlik Oranı
|7.5%
|2 Q 2025
|7.5%
|Çeyreklik
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|HICP (Aylık)
|0.5%
|Ağu 2025
|0.5%
|Aylık
|HICP (Yıllık)
|0.8%
|Ağu 2025
|0.8%
|Aylık
|TÜFE (Aylık)
|0.4%
|Ağu 2025
|0.4%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|0.9%
|Ağu 2025
|0.9%
|Aylık
|ÜFE (Aylık)
|-0.1%
|Tem 2025
|-0.9%
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|€-3.1 B
|May 2025
|€-6.6 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|€-5.558 B
|Tem 2025
|€-7.159 B
|Aylık
|İhracat
|€52.117 B
|Tem 2025
|€50.810 B
|Aylık
|İthalat
|€57.674 B
|Tem 2025
|€57.969 B
|Aylık
|Hükümet
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Hükümet Bütçe Dengesi
|€-142.0 B
|Tem 2025
|€-100.4 B
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|S&P Global Bileşik PMI
|N/D
|Eyl 2025
|49.8
|Aylık
|S&P Global Hizmet PMI
|N/D
|Eyl 2025
|49.8
|Aylık
|S&P Global İmalat PMI
|N/D
|Eyl 2025
|50.4
|Aylık
|S&P Global İnşaat PMI
|46.7
|Ağu 2025
|39.7
|Aylık
|Sanayi Yatırımı Tahmini
|10.0%
|3 Q 2021
|10.0%
|Çeyreklik
|Sanayi Üretimi (Aylık)
|3.7%
|Tem 2025
|-1.1%
|Aylık
|Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık)
|-24.5%
|Ağu 2025
|-31.3%
|Aylık
|Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık)
|2.2%
|Ağu 2025
|-7.7%
|Aylık
|İş Ortamı
|96
|Eyl 2025
|97
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Tüketici Güven Endeksi
|87
|Eyl 2025
|87
|Aylık
|Tüketici Harcamaları (Aylık)
|-0.3%
|Tem 2025
|0.4%
|Aylık