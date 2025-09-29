Fransa'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

TakvimBölümler

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.3% 2 Q 2025 0.3% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 7.5% 2 Q 2025 7.5% Çeyreklik
TÜFE (Yıllık) 0.9% Ağu 2025 0.9% Aylık
Ticaret Dengesi €​-5.558 B Tem 2025 €​-7.159 B Aylık

2025.09.29 12:50, EUR, 3 Aylık BTF İhalesi, Önceki: 2.007%
2025.09.29 12:50, EUR, 6 Aylık BTF İhalesi, Önceki: 2.027%
2025.09.29 12:50, EUR, 12 Aylık BTF İhalesi, Önceki: 2.048%
2025.09.30 06:45, EUR, TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.3%, Önceki: 0.4%
2025.09.30 06:45, EUR, TÜFE (Yıllık), Beklenti: 0.9%, Önceki: 0.9%
2025.09.30 06:45, EUR, HICP (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.5%
2025.09.30 06:45, EUR, HICP (Yıllık), Beklenti: 0.8%, Önceki: 0.8%
2025.09.30 06:45, EUR, Tüketici Harcamaları (Aylık), Beklenti: -0.2%, Önceki: -0.3%
2025.09.30 06:45, EUR, ÜFE (Aylık), Beklenti: -0.6%, Önceki: -0.1%
2025.10.01 07:00, EUR, Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık), Önceki: -24.5%
2025.10.01 07:00, EUR, Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık), Önceki: 2.2%
2025.10.01 07:50, EUR, S&P Global İmalat PMI
2025.10.02 06:45, EUR, Hükümet Bütçe Dengesi, Önceki: €​-142.0 B
2025.10.02 08:50, EUR, 10 Yıllık OAT İhalesi
2025.10.03 06:45, EUR, Sanayi Üretimi (Aylık), Beklenti: 3.3%, Önceki: 3.7%
2025.10.03 07:50, EUR, S&P Global Hizmet PMI
2025.10.03 07:50, EUR, S&P Global Bileşik PMI
2025.10.06 07:30, EUR, S&P Global İnşaat PMI, Önceki: 46.7
2025.10.06 12:50, EUR, 3 Aylık BTF İhalesi
2025.10.06 12:50, EUR, 6 Aylık BTF İhalesi
2025.10.06 12:50, EUR, 12 Aylık BTF İhalesi

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
10 Yıllık OAT İhalesi N/D 3.170%
12 Aylık BTF İhalesi 2.048% 2.046%
3 Aylık BTF İhalesi 2.007% 2.007%
3 Yıllık OAT İhalesi 2.340%
5 Yıllık OAT İhalesi 2.790%
6 Aylık BTF İhalesi 2.027% 2.027%
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 0.8% 2 Q 2025 0.7% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.3% 2 Q 2025 0.3% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) 0.2% 2 Q 2025 0.0% Çeyreklik
Toplam İş Arayan Kişi N/D Tem 2025 Aylık
İşsizlik Oranı 7.5% 2 Q 2025 7.5% Çeyreklik
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
HICP (Aylık) 0.5% Ağu 2025 0.5% Aylık
HICP (Yıllık) 0.8% Ağu 2025 0.8% Aylık
TÜFE (Aylık) 0.4% Ağu 2025 0.4% Aylık
TÜFE (Yıllık) 0.9% Ağu 2025 0.9% Aylık
ÜFE (Aylık) -0.1% Tem 2025 -0.9% Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap €​-3.1 B May 2025 €​-6.6 B Aylık
Ticaret Dengesi €​-5.558 B Tem 2025 €​-7.159 B Aylık
İhracat €​52.117 B Tem 2025 €​50.810 B Aylık
İthalat €​57.674 B Tem 2025 €​57.969 B Aylık
Hükümet Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Hükümet Bütçe Dengesi €​-142.0 B Tem 2025 €​-100.4 B Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
S&P Global Bileşik PMI N/D Eyl 2025 49.8 Aylık
S&P Global Hizmet PMI N/D Eyl 2025 49.8 Aylık
S&P Global İmalat PMI N/D Eyl 2025 50.4 Aylık
S&P Global İnşaat PMI 46.7 Ağu 2025 39.7 Aylık
Sanayi Yatırımı Tahmini 10.0% 3 Q 2021 10.0% Çeyreklik
Sanayi Üretimi (Aylık) 3.7% Tem 2025 -1.1% Aylık
Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık) -24.5% Ağu 2025 -31.3% Aylık
Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık) 2.2% Ağu 2025 -7.7% Aylık
İş Ortamı 96 Eyl 2025 97 Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Tüketici Güven Endeksi 87 Eyl 2025 87 Aylık
Tüketici Harcamaları (Aylık) -0.3% Tem 2025 0.4% Aylık