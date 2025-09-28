TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Absa Güney Afrika İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Güney Afrika
ZAR, Güney Afrika randı
Kaynak:
Ekonomik Araştırmalar Bürosu (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Sektör:
İş
Düşük N/D 47.8
50.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Absa İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Güney Afrika'nın imalat sektöründeki iş koşullarının bir göstergesidir. Endeks, Absa sponsorluğundadır ve Güney Afrika Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından derlenmektedir.

PMI, üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanmaktadır. PMI'da büyüme, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve Güney Afrika randı için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Absa Güney Afrika İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
47.8
50.8
Tem 2025
50.8
46.3
48.5
Haz 2025
48.5
48.0
43.1
May 2025
43.1
48.2
44.7
Nis 2025
44.7
48.3
48.7
Mar 2025
48.7
48.3
44.7
Şub 2025
44.7
48.4
45.3
Oca 2025
45.3
48.7
46.2
Ara 2024
46.2
48.5
48.1
Kas 2024
48.1
48.2
52.6
Eki 2024
52.6
47.4
53.3
Eyl 2024
52.8
47.3
43.6
Ağu 2024
43.6
48.3
52.4
Tem 2024
52.4
47.5
45.7
Haz 2024
45.7
47.5
43.8
May 2024
43.8
47.2
54.0
Nis 2024
54.0
49.2
Mar 2024
49.2
51.7
Şub 2024
51.7
43.6
Oca 2024
43.6
50.9
Ara 2023
50.9
46.8
48.2
Kas 2023
48.2
47.1
45.4
Eki 2023
45.4
48.7
46.2
Eyl 2023
45.4
49.2
49.7
Ağu 2023
49.7
49.8
47.3
Tem 2023
47.3
50.0
47.6
Haz 2023
47.6
48.9
49.2
May 2023
49.2
49.1
49.8
Nis 2023
49.8
50.3
48.1
Mar 2023
48.1
51.9
48.8
Şub 2023
48.8
52.7
53.0
Oca 2023
53.0
51.5
53.1
Ara 2022
53.1
50.2
52.6
Kas 2022
52.6
49.8
50.0
Eki 2022
50.0
49.6
48.2
Eyl 2022
48.2
50.8
52.1
Ağu 2022
52.1
51.7
47.6
Tem 2022
47.6
53.2
52.2
Haz 2022
52.2
55.5
54.8
May 2022
54.8
57.0
50.7
Nis 2022
50.7
58.3
60.0
Mar 2022
60.0
56.7
58.6
Şub 2022
58.6
56.0
57.1
Oca 2022
57.1
55.3
54.1
Ara 2021
54.1
56.0
57.2
Kas 2021
57.2
55.3
53.6
Eki 2021
53.6
52.9
54.7
Eyl 2021
56.8
50.9
57.9
Ağu 2021
57.9
50.3
43.5
Tem 2021
43.5
57.8
57.4
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod