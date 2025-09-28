TakvimBölümler

Yabancıların Japon Hisse Senetleri Yatırımları (Foreign Investment in Japan Stocks)

Japonya
JPY, Japon yeni
Maliye Bakanlığı (Ministry of Finance)
Hükümet
Yabancıların Japon Hisse Senetleri Yatırımları, yerleşik olmayanlar tarafından Japon şirketlerinin hisse senetlerine yapılan yatırımların toplam hacmini yansıtır (Japon yeni cinsinden). İç piyasada finansal kaynakların girişi ve çıkışı arasındaki denge, ekonominin gücünü ve şirketlerin yabancı şirketler için çekiciliğini karakterize eder.

Emeklilik ve devlet fonları gibi uzun vadeli yatırımlar yapan ve kısa sürede büyük yatırımları tekrarlayan hedge fonlar gibi birçok yabancı yatırımcı türü vardır.

Japonya'da yaşayan yabancıların oranı sadece %1'dir, bu büyük ülkeler arasındaki en düşük seviyedir. Ancak günlük alım satım söz konusu olduğunda yabancı acentelerin işlem yapma oranı %60'a ulaşmaktadır.

Japonya'da yabancı yatırımın garip bir örneği, Japonya'nın büyük depremler sırasında topladığı fonlardır. Genellikle depremler ülkeden fonların çekilmesine yol açar, ancak Japonya örneğinde yeniden inşa için özel bir talep vardır, sermaye artışı yeniden inşa sırasında artan inşaat işlerine vb. talebin artmasıyla ilişkilidir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20 Eyl 2025
¥​-1747.5 B
¥​-2032.8 B
13 Eyl 2025
¥​-2034.0 B
¥​108.6 B
6 Eyl 2025
¥​108.6 B
¥​-785.7 B
30 Ağu 2025
¥​-785.7 B
¥​-496.2 B
23 Ağu 2025
¥​-496.8 B
¥​1167.0 B
16 Ağu 2025
¥​1161.7 B
¥​495.5 B
9 Ağu 2025
¥​489.3 B
¥​193.9 B
2 Ağu 2025
¥​193.0 B
¥​743.3 B
26 Tem 2025
¥​743.3 B
¥​571.9 B
19 Tem 2025
¥​571.9 B
¥​442.3 B
12 Tem 2025
¥​446.0 B
¥​611.5 B
5 Tem 2025
¥​611.7 B
¥​651.3 B
28 Haz 2025
¥​651.3 B
¥​-524.1 B
21 Haz 2025
¥​-524.3 B
¥​473.3 B
14 Haz 2025
¥​473.4 B
¥​179.8 B
7 Haz 2025
¥​180.2 B
¥​336.1 B
31 May 2025
¥​336.1 B
¥​309.1 B
24 May 2025
¥​309.3 B
¥​715.3 B
17 May 2025
¥​714.9 B
¥​439.4 B
10 May 2025
¥​439.0 B
¥​968.0 B
26 Nis 2025
¥​278.3 B
¥​705.6 B
19 Nis 2025
¥​705.6 B
¥​1044.9 B
12 Nis 2025
¥​1043.7 B
¥​1783.5 B
5 Nis 2025
¥​1808.4 B
¥​-449.8 B
29 Mar 2025
¥​-450.4 B
¥​-1200.6 B
22 Mar 2025
¥​-1206.0 B
¥​-1805.6 B
15 Mar 2025
¥​-1806.2 B
¥​-219.6 B
8 Mar 2025
¥​-220.5 B
¥​-708.3 B
1 Mar 2025
¥​-708.3 B
¥​-1038.0 B
22 Şub 2025
¥​-1038.0 B
¥​-351.9 B
15 Şub 2025
¥​-352.8 B
¥​-384.4 B
8 Şub 2025
¥​-384.4 B
¥​-315.2 B
1 Şub 2025
¥​-315.2 B
¥​752.7 B
25 Oca 2025
¥​753.0 B
¥​-69.0 B
18 Oca 2025
¥​-66.1 B
¥​259.1 B
11 Oca 2025
¥​313.3 B
¥​-74.0 B
28 Ara 2024
¥​562.7 B
¥​-1023.5 B
21 Ara 2024
¥​-1022.6 B
¥​-586.4 B
14 Ara 2024
¥​-587.6 B
¥​482.9 B
7 Ara 2024
¥​482.3 B
¥​-607.7 B
30 Kas 2024
¥​-607.7 B
¥​-445.8 B
23 Kas 2024
¥​-446.0 B
¥​123.5 B
16 Kas 2024
¥​127.6 B
¥​514.2 B
9 Kas 2024
¥​513.9 B
¥​153.2 B
2 Kas 2024
¥​139.4 B
¥​10.3 B
26 Eki 2024
¥​8.0 B
¥​581.9 B
19 Eki 2024
¥​580.4 B
¥​972.6 B
12 Eki 2024
¥​968.4 B
¥​910.1 B
5 Eki 2024
¥​919.3 B
¥​767.6 B
28 Eyl 2024
¥​757.9 B
¥​-1927.7 B
