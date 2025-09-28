Ekonomik Takvim
Yabancıların Japon Hisse Senetleri Yatırımları (Foreign Investment in Japan Stocks)
|Düşük
|¥-1747.5 B
|
¥-2032.8 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
¥-1747.5 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Yabancıların Japon Hisse Senetleri Yatırımları, yerleşik olmayanlar tarafından Japon şirketlerinin hisse senetlerine yapılan yatırımların toplam hacmini yansıtır (Japon yeni cinsinden). İç piyasada finansal kaynakların girişi ve çıkışı arasındaki denge, ekonominin gücünü ve şirketlerin yabancı şirketler için çekiciliğini karakterize eder.
Emeklilik ve devlet fonları gibi uzun vadeli yatırımlar yapan ve kısa sürede büyük yatırımları tekrarlayan hedge fonlar gibi birçok yabancı yatırımcı türü vardır.
Japonya'da yaşayan yabancıların oranı sadece %1'dir, bu büyük ülkeler arasındaki en düşük seviyedir. Ancak günlük alım satım söz konusu olduğunda yabancı acentelerin işlem yapma oranı %60'a ulaşmaktadır.
Japonya'da yabancı yatırımın garip bir örneği, Japonya'nın büyük depremler sırasında topladığı fonlardır. Genellikle depremler ülkeden fonların çekilmesine yol açar, ancak Japonya örneğinde yeniden inşa için özel bir talep vardır, sermaye artışı yeniden inşa sırasında artan inşaat işlerine vb. talebin artmasıyla ilişkilidir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Yabancıların Japon Hisse Senetleri Yatırımları (Foreign Investment in Japan Stocks)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
