Ekonomik Takvim
İngiltere Merkez Bankası M4 Para Arzı (Aylık) (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)
|Düşük
|0.1%
|0.5%
|
0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.4%
|
0.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İngiltere Merkez Bankası M4 Para Arzı m/m, bir önceki aya göre verilen aydaki dolaşımdaki değişimleri gösterir. Bankacılık sisteminde depolanan paraya ek olarak, M4 bireyler tarafından tutulan para arzını da içerir:
- notlar ve madeni paralar,
- sterlin mevduat ve sertifikaları,
- UK MFI tarafından yayınlanan beş yıllık orijinal vadeyi de içeren ticari belgeler, tahviller ve diğer araçlar,
- strerlin banka bonosunun tahmini varlıkları.
Para Arzı büyümesi ulusal bir enflasyon ölçüsüdür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İngiltere Merkez Bankası M4 Para Arzı (Aylık) (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
