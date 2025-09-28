Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları (United States Continuing Jobless Claims)
|Orta
|1.926 M
|1.913 M
|
1.928 M
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|1.923 M
|
1.926 M
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Devam Eden İşsizlik Talepleri, bir süredir işsizlik ödeneği alan kişilerin sayısını yansıtmaktadır. Gösterge haftalık olarak yayınlanmaktadır.
Bu rakam, işsizlerin toplam sayısını yansıtmamaktadır, zira faydalanmaya uygun olmayan veya onlar için başvuruda bulunmayan kişileri dikkate almamaktadır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları (United States Continuing Jobless Claims)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
