Silf/Swedbank İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
İsveç
SEK, İsveç kronu
Kaynak:
Silf/Swedbank
Sektör:
İş
Düşük 55.3
54.4
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
55.1
55.3
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

İsveç Silf/Swedbank İmalat PMI, İsveç ekonomisindeki konjonktür dalgalarının bir göstergesidir. Endeks, ülkenin ekonomik durumunun hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, genellikle satın alma yöneticileri diğer şirket çalışanlarından daha önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir.

PMI, üretim ve enflasyonun öncü bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır ve bu nedenle analistler arasında popülerdir. PMI'da artış, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Silf/Swedbank İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
55.3
54.4
Tem 2025
N/D
52.7
51.9
Haz 2025
51.9
52.2
53.1
May 2025
53.6
53.4
54.2
Nis 2025
54.2
54.8
53.8
Mar 2025
53.6
52.0
53.5
Şub 2025
53.5
51.7
53.1
Oca 2025
52.9
52.4
49.1
Ara 2024
52.4
52.5
53.7
Kas 2024
53.8
52.6
53.2
Eki 2024
53.1
51.9
51.6
Eyl 2024
51.3
53.0
52.6
Ağu 2024
52.7
52.5
49.2
Tem 2024
49.2
53.5
53.0
Haz 2024
53.6
52.9
54.1
May 2024
54.0
51.0
51.9
Nis 2024
51.4
50.2
50.4
Mar 2024
50.0
49.5
49.2
Şub 2024
49.0
48.7
47.1
Oca 2024
47.1
47.9
48.6
Ara 2023
48.8
47.3
49.0
Kas 2023
49.0
46.0
46.2
Eki 2023
45.7
46.1
43.4
Eyl 2023
43.3
46.4
45.5
Ağu 2023
45.8
45.7
48.0
Tem 2023
47.6
44.7
45.2
Haz 2023
44.8
45.0
40.7
May 2023
40.6
46.3
44.9
Nis 2023
45.5
46.1
45.5
Mar 2023
45.7
45.9
47.0
Şub 2023
47.0
45.4
47.0
Oca 2023
46.8
45.4
45.9
Ara 2022
45.9
46.3
45.8
Kas 2022
45.8
47.6
46.8
Eki 2022
46.8
49.4
49.2
Eyl 2022
49.2
51.0
50.6
Ağu 2022
50.6
52.7
52.5
Tem 2022
53.1
54.1
53.6
Haz 2022
53.7
55.4
54.9
May 2022
55.2
56.8
54.9
Nis 2022
55.0
58.6
56.8
Mar 2022
57.3
60.0
58.0
Şub 2022
58.6
60.8
62.2
Oca 2022
62.4
60.7
62.1
Ara 2021
62.1
60.8
63.1
Kas 2021
63.3
59.6
64.2
Eki 2021
64.4
59.5
64.7
Eyl 2021
64.6
60.0
60.1
Ağu 2021
60.1
63.3
64.5
Tem 2021
65.3
64.6
65.4
