Ekonomik Takvim
Norges Bank Günlük Döviz Alımı (Norges Bank Foreign Exchange Daily Purchase)
|Düşük
|Kr-0.150 B
|Kr0.094 B
|
Kr-0.150 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Norges Bank Günlük Döviz Alımı, Bankanın petrol geliri harcamaları ile ilgili döviz işlemlerini yansıtır.
Döviz alımındaki artış veya Norveç kronu alımındaki düşüş, petrol gelirlerinin öngörülen bütçe açığının üzerinde olduğuna işaret eder. Bu, örneğin küresel piyasada petrol fiyatlarının yükseldiği durumlarda olabilir. Böyle bir durum Norveç ekonomisi için olumludur ve bu nedenle NOK fiyatları için olumlu olarak görülebilir. Tersine, Norges Bank'ın bütçe açığını finanse etmek için daha fazla döviz satmaya ve Norveç kronu almaya zorlandığı durumlar, kötüleşen bir ekonomik durum olduğuna işaret edebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Norges Bank Günlük Döviz Alımı (Norges Bank Foreign Exchange Daily Purchase)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
